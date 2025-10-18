Pivo, víno, obal na zlato či chytré kartony. Prohlédněte si, jak vypadají nejlepší české obaly
Obalový institut SYBA vyhlásil vítěze tradiční soutěže Obal roku. Letošní ročník potvrdil, že český a slovenský obalový průmysl je plný talentu, technických inovací a odvahy posouvat hranice udržitelnosti.
O vítězích rozhodovala dvanáctičlenná porota složená z odborníků napříč celým obalovým řetězcem – od designérů přes výrobce až po recyklační experty – která dohromady představuje více než 260 let zkušeností. „Soutěž OBAL ROKU je skvělým důkazem, jak rychle se mění přístup k obalům. Vidíme, že firmy dnes přemýšlejí o tom, jak obal vypadá, a také o tom, co po něm zůstane. Každý rok přibývá projektů, které propojují ekologii, technologii a design – a to je ta nejlepší zpráva pro celý obalový průmysl,“ uvedla Iva Werbynská, organizátorka soutěže a ředitelka Obalového institutu SYBA.
Do letošního ročníku se přihlásily desítky obalových řešení od různých firem a designérů. Projekty porota posuzovala podle inovativnosti, funkčnosti, technického zpracování, designu a udržitelnosti. „Obaly se na různé úrovni zabývám řadu let. Na Obalu roku se mi líbí jeho různorodost a inspirativnost. Soutěž se neustále posouvá nejenom kvalitativně, ale často i obsahově. A na co jsem obzvláště hrdá, je vysoká konkurenceschopnost našich obalů. Obaly vítězí nejenom v naší národní soutěži, ale se ctí a ve velkém měřítku jsou každoročně oceňovány i na celosvětovém WorldStar.,“ uvedla Jana Žižková, předsedkyně poroty a obalová expertka.
Dům pro čmeláky a další
Vedle hlavních cen v jednotlivých kategoriích byla na galavečeru udělena i tradiční speciální ocenění. Cena předsedkyně poroty: Zlaté umístění získal udržitelný úl z vlnité lepenky od Smurfit Westrock pro Koppert. Ekologický úl je důkazem, že i vlnitá lepenka může posloužit jako plnohodnotný přírodní domov pro čmeláky. Obalové řešení vytvořilo zcela nový standard pro udržitelné „obaly pro přírodu“. Lehká, odolná a recyklovatelná konstrukce poskytuje optimální mikroklima, chrání hmyz před povětrnostními vlivy a umožňuje jeho návrat do přírody. Úl je zároveň ukázkou spojení biologie, konstrukčního inženýrství a obalového designu. Stříbrnou příčku obsadil obal od Smurfit Westrock – Pračka CO₂: chytré obalové řešení pro průmyslové spotřebiče, které ročně šetří 3,3 tuny plastu a snižuje emise o 98 %. Bronz získal projekt Etiflex pro GIN WORLD – série lahví Farní gin a Pálava gin. Lahve propojují umělecký design s precizní technologií UV sítotisku a grafickými motiv z přírody Pálavy.
Cenu udržitelnosti získává společnost Smurfit Westrock s klientem Schaeffler a s obalem Mr. Elegant. Obalové řešení Mr. Elegant spojuje minimalistickou konstrukci s výrazným ekologickým přesahem. Je tvořeno výhradně z papírového materiálu a je navrženo tak, aby snížilo materiálovou i ekologickou zátěž při maximální funkčnosti. Dno obalu zajišťuje stabilitu a bezpečnou manipulaci, konstrukce je tvořena dvěma díly mřížky s logickým uspořádáním a minimální spotřebou materiálu, ochranná zóna zase zajišťuje bezpečné uložení komponentů a 100% papírový materiál snižuje ekologickou stopu a zjednodušuje recyklaci.
Cena ministra životního prostředí putuje k projektu Nature’s Promise ECO Prací gel levandule od Albert ČR. Obal je vyrobený z 100% recyklovaného PET a plně recyklovatelného víčka z PP, což představuje výrazný posun směrem k cirkulární ekonomice. „Obal je často to první, co spotřebitel vidí – a právě proto má obrovský potenciál ovlivnit nejen nákupní rozhodnutí, ale i vztah k přírodě. Dnešní oceněné projekty ukazují, že obal může být nejen funkční a estetický, ale také odpovědný. Těší mě, že české firmy a designéři hledají cesty, jak snižovat dopady na životní prostředí, a přitom přicházejí s technicky i vizuálně výjimečnými řešeními. Takové inovace jsou důkazem, že udržitelnost není překážkou, ale naopak motorem pokroku,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.
Ocenění Packaging Print Prize si odnáší Granitol za Jednodruhový flexibilní obal LAMIBAG® – PE/PE Flexibilní, který je moderní alternativou k běžným vícemateriálovým laminátům. Díky své monomateriálové konstrukci je plně recyklovatelný v rámci běžného plastového odpadu a odpovídá zásadám cirkulární ekonomiky a připravované evropské legislativě.
Cenu sympatie si převzal originální projekt „Taška do ZUŠky“ společnosti DROPAX – originální a recyklovatelný obal, který svým tvarem připomíná školní tašku pro žáky základních uměleckých škol. Spojuje funkčnost, estetiku a společenskou odpovědnost – část výroby probíhá v chráněných dílnách, čímž projekt přináší konkrétní společenský přínos a inspirovaně propojuje průmysl se školstvím.
Letošní ročník přinesl také jednu zcela novou kategorii. Cenu Vývojář roku (letos in memoriam) získává Vladimír Bryscejn, který se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj obalového inženýrství a inovací v Česku i zahraničí. Jeho odkaz zůstává inspirací pro celou obalářskou komunitu.
Soutěž OBAL ROKU dlouhodobě propojuje výrobce, značky, designéry, dodavatele technologií i odborné instituce. Je také jediným českým certifikovaným programem umožňujícím postup do WorldStar Packaging Awards, kde české a slovenské projekty pravidelně sklízí úspěchy.
Miele Experience Center v Brně bodovalo v srpnovém kole soutěže nejlepších prodejen
