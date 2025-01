Smetánka do kávy či pytlík tatarky? Do dvou let budou plastová minibalení v EU tabu

Mlíčka ke kávě, med či kečup v pytlíčcích na jednu porci nebo kosmetiku ve zbytečně velkých obalech si za pár let už v Evropě nekoupíte. Z obalů zmizí i materiály, které nejdou recyklovat. Evropská unie chce novými nařízeními snižovat enormní nárůst odpadu z obalů v posledních letech. A dodržovat je budou muset všichni, kdo budou chtít své výrobky v Evropě prodávat, tedy i USA nebo Čína.

Množství obalů v Evropě se každým rokem zvyšuje, a tempo růstu je dokonce rychlejší než evropská ekonomika sama. „Ačkoli se míra recyklace v EU zvýšila, množství odpadu z obalů roste rychleji než jeho objem, který je recyklován. V roce 2022 vyprodukovala EU téměř 186,5 kilogramu odpadních obalů na osobu, z nichž 36 kg byly plastové obaly. To znamená, že každá osoba v EU vyprodukuje denně půl kilogramu obalových odpadů,“ uvádí zpráva Rady EU. Ta ostatně i kvůli tomu v závěru loňského roku schválila nová legislativní pravidla (PPWR – The Packaging and Packaging Waste Regulation), aby tento trend změnila.

Jaké obaly v EU už brzo zmizí

Z evropského trhu v uplynulých letech zmizela už například jednorázová plastová brčka nebo plastové příbory či talíře. Ty nahradily ekvivalenty z materiálů, které jdou recyklovat či jsou snadno rozložitelné. Nová nařízení EU si nyní posvítila teď i na další plastové obaly na jedno použití. Do pěti let začne platit zákaz třeba pro balené, nezpracované ovoce či zeleninu o váze nižší než 1,5 kilogramu či velmi lehké igelitové tašky pro nebalené potraviny. Do roku 2030 z trhu zmizí i potraviny či kosmetika v miniaturních baleních. To se v praxi bude týkat například jednoporcových smetánek či cukru do kávy, kečupů nebo tatarky k hranolkům v bufetech a restauracích nebo kosmetiky na jedno použití v hotelích a wellness.

Nová legislativa také výrazně podpoří bezobalové fungování v restauracích a hotelech. Podle zprávy, kterou k tomu Rada EU vydala, budou restaurace muset zvýhodňovat zákazníky, které si na jídlo či nápoj přinesou vlastní nádobu. Hotely zase budou muset místo jednorázových minibalení kosmetiky používat opakovaně naplnitelná balení.

Postuhnout celý proces

Nejdůležitější změnou ovšem bude podle Ivy Werbynské, šéfky Obalového institutu Syba, fakt, že nová nařízení EU zasáhnou celý životní cyklus obalu. „Změní to způsob, jakým obal navrhujeme, i to, jak je používán, a to až po jeho samotnou ‚smrt‘, tedy recyklaci,“ shrnuje Werbynská.

Do roku 2030 a 2040 tak EU například chce, aby obaly obsahovaly i minimální procento recyklovaného materiálu. V případě plastových láhví na jedno použití to bude muset dokonce být na konci tohoto období až 65 procent v lahvi. Platit bude rovněž zákaz některých typů obalů a budou se v nich muset minimalizovat i potenciálně nebezpečné látky vzbuzující obavy. V případě transportních obalů, na kterých si firmy mezi sebou posílají zboží pro další prodej, se pak novou evropskou legislativou pro tyto firmy zavádí povinnost opakovaného použití obalů.

Povinné bude dále i snižování množství obalového odpadu a výrobcům přibude povinnost sjednotit značení na obalech v rámci celé EU. Díky tomu byste v budoucnu měli podle jednotných značek kdekoliv EU vědět, kam a jak máte daný obal vytřídit. Sjednocení se ale pod Werbynské týká jen obalů, nikoliv produktů samých. I nadále tak zatím mohou na trhu zůstávat rozdíly mezi produkty nabízenými v jednotlivých zemích.

Jak se změny projeví u konkrétních potravin

Vezměme si například chipsy. Už při navrhování jejich obalu bude muset výrobce uvažovat nejen o jeho velikosti, váze, tvaru či materiálu, ze kterého bude vyroben. Při výrobě obalu se bude muset využít i určité procento recyklátů a budou se muset ještě více snížit určité chemické látky, a to prakticky na nulu. Současně bude třeba, aby vznikl i recyklovatelný obal. Aktuálně totiž například právě chipsy v pytlících se stříbrnou vrstvou uvnitř patří jen do směsného odpadu a nejdou recyklovat.

Nadbytečný vzduch a falešná dna zmizí

Nově bude platit pro výrobce obalů i limit volného prostoru v baleních i transportních obalech. Krabička na drobnou kosmetiku, která je dnes často několikrát větší než samotný výrobek, se tak bude muset zmenšit. Povinné texty a informace, které dnes krabičky popisují ze všech stran, se proto s největší pravděpodobností přesunou za QR kódy. Zákazníci si je budou muset naskenovat chytrým mobilem, aby si je mohli přečíst.

Zaniknout by měla i matoucí velká balení třeba müsli, u kterých se spotřebitel může domnívat, že kupuje mnohem větší balení než ve skutečnosti. Ta budou podle Werbynské zakázaná, protože nebude už možné, aby bylo v balení více než 50 procent volného objemu v obalu a třeba ani falešná dna. Taková pravidla platí na základě zákonů na ochranu spotřebitele například už dnes v Německu.

Nařízení o obalech a obalových materiálech vstupují v platnost postupně. První povinnosti začnou platit po 18 měsících od data vydání nařízení, postupně vstoupí v platnost do roku 2030, a budou závazná pro všechny členské státy, respektive pro všechny výrobce, kteří budou chtít v Evropě cokoliv prodávat.

