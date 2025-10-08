Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Zlato na rekordu. Skvělá zpráva pro investory, špatná pro všechny ostatní

Zlato nadále roste
Stanislav Šulc
Zlato poprvé v historii překonalo hranici 4000 dolarů za troyskou unci a roste nejrychleji od sedmdesátých let minulého století. Tehdy to bylo v reakci na ropnou krizi a skokovou inflaci. A ani tentokrát za růstem nejsou žádné pozitivní zprávy ani očekávání. A tak růst ceny zlata nejspíš můžeme číst jako odraz problému, do jakého se svět řítí.

Již více než 50 procent si letos připsala cena zlata. Investoři, kteří do tohoto bezpečného přístavu naskočili na počátku ledna, si tak mohou gratulovat, ti, kdo na zlato vsadili ještě dřív, mohou být doslova nadšení. Cena zlata totiž za posledních 24 měsíců poskočila o více než 100 procent (ze zhruba 1800 dolarů za unci na více než 4000 dolarů), což se u takto konzervativního aktiva takřka neděje.

A v tom je ohromné štěstí pro investory, ale také řada důležitých informací pro všechny ostatní. Takovýto růst ceny zlata je totiž ve skutečnosti problém. Ukazuje se, že se světem a ekonomickým fungováním není něco zásadního v pořádku. Proto investoři naveliko utíkají z klasických investic a přelívají ohromné prostředky do zlata.

Zlato přitom není vhodnou investicí v pravém slova smyslu a podle klasických pouček by v portfoliu nemělo hrát rostoucí roli, ale naopak stabilizační, proto by mělo představovat relativně malé procento portfolia. Už proto, že jeho cena se neřídí predikovatelným výkonem firmy nebo sektoru, a navíc nepřináší pravidelný výnos jako třeba dluhopisy.

Nejistota vládne světu

Úprk do zlata tak značí jediné – část investorů přestává věřit v bezpečnost těchto klasických investičních nástrojů, jako jsou akcie a dluhopisy. A jediným důvodem je enormní míra nejistoty.

Svět se zkrátka dostal do fáze, kterou investoři z dlouhodobého hlediska nedokážou číst a neumějí v ní nacházet střednědobé příležitosti. Do vývoje cen akcií se promítá řada geopolitických událostí zejména situace na Ukrajině a na Blízkém východě, nejistotu vzbuzuje chování americké vlády, v Evropě ji způsobuje aktuálně například nečitelný vývoj politické situace ve Francii a prozatím neakční Německo. K tomu se komplikují obchodní vztahy kvůli celní politice, která je výrazně vyšší než v posledních dekádách, navíc Donald Trump využívá cel jako výhružku v jednání o čemkoli s kýmkoli. A americký problém s rozpočtem také dvakrát nepřidává.

Zlato vs. akcie

Agentura Bloomberg upozornila, že růst ceny zlata od začátku roku 2000 (tedy tohoto století) překonává i akciové indexy. Zatímco zlato od ledna 2000 po dnešek posílilo o 1335 procent, zatímco například index S&P 500 (včetně vyplacených dividend) nabídl výnos 740 procent, tedy o něco více než polovinu toho, co zlato.

Pro srovnání: největší rozdíl mezi výnosem zlata a akcií (stále počítáno od roku 2000) byl v roce 2011, kdy zlato nabízelo dlouhodobý výnos téměř šestinásobný proti akciím. Jenomže tehdy panoval na akciových trzích extrémní propad.

Jako v semdesátkách

Takový růst zlata, jakého jsme svědky v posledních dvou letech, svět zaznamenal naposledy v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy to byl důsledek několika šoků, zejména ropné krize, masivní inflace a konce zlatého standardu. V důsledku toho prezident Richard Nixon tlačil na americkou centrální banku, aby snížila sazby.

To je ostatně také snaha stávajícího prezidenta Donalda Trumpa. Jenomže je otázka, zda je na to vhodná doba, když inflace v USA ještě není plně pod kontrolou, navíc se na ní mohou růstově podepsat také dovozní cla.

Navíc nezvládnutá inflace by ještě více podpořila nedůvěru investorů i běžných lidí ve schopnost institucí řešit podobné problémy. A cenu zlata by to nejspíš ještě podpořilo. Ostatně řada odborníků nadále zvyšuje svá očekávání ohledně růstu zlata a v příštím roce by cenný kov podle nich mohl pokořit další psychologickou hranici 4500 dolarů za troyskou unci. I to ale bude znamenat jediné – bude to dobrá zpráva pro investory do zlata, ale pro ostatní zase tak skvělá ne.

Doporučujeme