Trump zvažuje, že omezí vstup do USA občanům čtyř desítek zemí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že omezí vstup do Spojených států občanům čtyř desítek zemí. Cestovní omezení by tak bylo širší než ta, která Trump zavedl během svého prvního funkčního období. Píší o tom list The New York Times (NYT) a agentura Reuters s odvoláním na interní vládní memorandum.

V dokumentu vypracovaném na Trumpův příkaz diplomatickými a bezpečnostními činiteli je podle NYT uvedeno celkem 43 zemí rozdělených do tří skupin. Občanům první skupiny jedenácti zemí, mezi nimiž jsou mimo jiné Afghánistán, Írán, Sýrie, Venezuela, Kuba a Severní Korea, by byl vstup do USA plošně zakázán.

Ve druhé skupině deseti zemí je například Rusko, Bělorusko, Pákistán, Haiti, Barma nebo Jižní Súdán. Tyto země by měly cestování do USA omezeno, ale ne zcela zakázáno. Vstup by mohl být povolen například bohatým podnikatelům, ne však lidem cestujícím na imigrační nebo turistická víza. Občané zemí na tomto seznamu by rovněž museli absolvovat povinné osobní pohovory, aby mohli získat vízum.

Ve třetí skupině je 22 zemí, včetně Konga, Mali, nebo Kambodži. Občanům zemí v této skupině by bylo částečně pozastaveno vydávání amerických víz, pokud jejich vlády „nevyvinou úsilí k odstranění nedostatků do 60 dnů“, uvádí podle Reuters vládní zprávě. V opačném případě by jim podle NYT hrozilo, že budou zařazeny do první nebo druhé skupiny zemí.

Šéf Bílého domu po nástupu do funkce 20. ledna nařídil ministerstvu zahraničí do 60 dnů vypracovat seznam zemí, u nichž je prověřování a kontrola natolik nedostatečná, „že to opravňuje k částečnému nebo úplné pozastavení přijímání státních příslušníků těchto zemí“.

Seznam se může měnit

Americký činitel pod podmínkou anonymity Reuters sdělil, že seznam může být pozměněn a že jej ještě administrativa včetně ministra zahraničí Marca Rubia neschválila.

Není jasné, zda by se zákaz vztahoval na osoby se stávajícími vízy, nebo zda by jejich víza byla zrušena, píše NYT. Stejně tak není zřejmé, zda administrativa hodlá dát výjimku ze zákazu lidem, kteří v USA již mají povolení k trvalému pobytu.

Na některé země z prvních dvou skupin seznamu uvalil Trump sankce již v rámci omezování vstupu do USA ve svém prvním volebním období, mnohé se však objevují nově. Některé z nich mají společné charakteristiky se zeměmi na předchozích seznamech, píše NYT. Většinou se podle listu jedná o země s muslimskou většinou nebo země s nebělošským, chudým obyvatelstvem a s vládami, které jsou považovány za slabé nebo zkorumpované.

