Trump nabízí náctiletým migrantům peníze, pokud se dobrovolně vrátí do vlasti
Jak zbavit Spojené státy migrantů. Jeden z úkolů, kterému administrativa Donalda Trumpa věnuje velké úsilí. Nyní připravuje nový program, který má nabídnout finanční odměnu nezletilým migrantům v americké vazbě, pokud se dobrovolně vrátí do své domovské země.
Podle informací ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), které cituje agentura Bloomberg, mají náctiletí migranti dostat částku 2 500 dolarů, tedy zhruba 52 tisíc korun, pokud požádají imigrační soud o návrat do své vlasti a po příletu skutečně dorazí domů.
Program má začít u nejstarší skupiny nezletilých a spravovat jej bude Úřad pro přesidlování uprchlíků, který spadá pod HHS. Podle vyjádření úřadu má iniciativa nabídnout možnost těm dětem, které byly do USA přivedeny bez doprovodu rodiny. Cílem je, aby měly možnost rozhodnout se, zda chtějí zůstat, nebo se vrátit.
Pokrok v Gaze. Hamás souhlasil s předáním všech izraelských rukojmí
Politika
„Informované rozhodnutí o své budoucnosti“
Federální úředníci tvrdí, že návrat bude zcela dobrovolný a má umožnit dětem učinit „informované rozhodnutí o své budoucnosti“. Opatření má být reakcí na rostoucí počet nezletilých migrantů zadržovaných na hranicích, často po pašování do země.
Kritici programu, mezi nimi i právníci specializující se na migraci, varují, že iniciativa by se mohla rozšířit i na mladší děti, dokonce už od 14 let. Obávají se, že by mohlo dojít k tlaku na nezletilé, aby stáhli žádosti o azyl či jinou formu ochrany a vzdali se právních záruk, které je chrání před deportací před dosažením 18 let.
Mír? Nic takového. Rusko chce rozdělit Evropu, uvedl Zelenskyj
Politika
„Tento krok představuje flagrantní zneužití moci,“ uvedla Wendy Youngová, prezidentka organizace Kids in Need of Defense, která poskytuje právní pomoc dětem migrantů. „Program podkopává zákony zaručující spravedlivý proces a odporuje dlouholetému závazku USA chránit ty nejzranitelnější – děti – před násilím, obchodováním s lidmi a pronásledováním,“ dodala.
Podle dat HHS se v zařízeních pod dohledem úřadu aktuálně nachází přibližně dva tisíce nezletilých migrantů. Ti sice mají podle amerického práva zvláštní ochranu, včetně omezení délky zadržování, avšak – na rozdíl od dospělých – nemají zaručený přístup k právnímu zástupci.
Program tak vyvolává silné reakce: zatímco vláda ho označuje za „dobrovolnou možnost“, obhájci práv dětí mluví o „finančním nátlaku na nejzranitelnější“.
