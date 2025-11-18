Miele Experience Center Brno získalo ocenění Visa Czech Top Shop za srpen 2025
Soutěž Visa Czech Top Shop, která každý měsíc oceňuje inspirativní a zákaznicky atraktivní prodejny v České republice, předala ocenění za měsíc srpen 2025. Odborná porota tentokrát udělila prvenství Miele Experience Center v Brně – prémiové prodejně, která spojuje technologickou dokonalost s mimořádným zákaznickým zážitkem. Slavnostní předání ocenění proběhlo přímo v prostorách vítězné prodejny.
Brněnské Miele Experience Center na Dornychu představuje unikátní prostor, který značku Miele prezentuje v celé její šíři – od špičkových domácích spotřebičů až po inspirativní zážitkovou atmosféru. Interiér prodejny působí spíše jako elegantní obývací pokoj než klasický obchod. Kombinuje čistý design, kvalitní materiály a harmonické osvětlení.
Rakouská retailová designérka Heidimarie Kriz, která se předávání zúčastnila, ocenila především schopnost prodejny oslovit zákazníka prostřednictvím všech smyslů. „Hned při vstupu vás zaujme příjemná vůně a decentní hudba. Poté vnímáte krásný design a promyšlené vystavení produktů. Každý si může vše vyzkoušet, osahat – je to skutečný zážitek pro všechny smysly. Celý prostor působí spíše jako elegantní obývací pokoj, kde se lidé cítí příjemně hned od prvního okamžiku.“
Ocenění převzal Martin Charvát, Head of D2C CZ/SK společnosti Miele, za účasti zástupců soutěže Jiřího Berana, Markéty Němcové a hlavního partnera soutěže, společnosti Moris Design, kterou zastupoval její majitel Adam Klofáč.
Martin Charvát při předávání poděkoval za prestižní ocenění a zdůraznil, že cílem Miele je nabízet nejen produkty, ale především inspirativní zkušenost. „Děkujeme za ocenění Visa Czech Top Shop pro Miele Experience Center Brno. Velmi si toho vážíme. Pokud hledáte špičkové domácí spotřebiče nejvyšší kvality, přijďte – u dobré kávy vám náš tým pomůže najít optimální řešení právě pro vás.“
Adam Klofáč doplnil: „Za Moris Design gratulujeme Miele Experience Center v Brně k prvenství za měsíc srpen a držíme palce ve finále.“ Markéta Němcová, Country Manager soutěže Czech Top Shop, pak upřesnila, že díky prvenství v srpnovém kole se Miele Experience Center stalo jedním z dvanácti finalistů ročníku 2025. „Moc gratuluji Miele Experience Center v Brně, které se stává jedním z finalistů soutěže Visa Czech Top Shop pro rok 2025.“
Srpnové vítězství Miele Experience Center Brno potvrzuje, že úspěšný retail dnes stojí nejen na kvalitních produktech, ale především na schopnosti vytvořit inspirativní a komfortní prostředí, v němž se zákazníci cítí vítáni. Prodejna se tak zařadila mezi nejlepší prodejní místa roku 2025 a bude na konci roku bojovat o titul absolutního vítěze Visa Czech Top Shop.
Zářijové kolo soutěže Visa Czech Top Shop přineslo trojici odlišných, ale inspirativních prodejen. Odborní inspektoři ocenili spojení tradice, moderního designu a profesionálního přístupu k zákazníkům. Nejlépe si vedla pražská Havlíkova apotéka, následovaná prodejnou Worldbox v Karlových Varech a brněnskými Cyklospecialitami.
Vítězné prodejny zářijového kola Visa Czech Top Shop
