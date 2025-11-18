Nový magazín právě vychází!

Miele Experience Center Brno získalo ocenění Visa Czech Top Shop za srpen 2025

Miele Experience Center Brno získalo ocenění Visa Czech Top Shop za srpen 2025
Soutěž Visa Czech Top Shop, která každý měsíc oceňuje inspirativní a zákaznicky atraktivní prodejny v České republice, předala ocenění za měsíc srpen 2025. Odborná porota tentokrát udělila prvenství Miele Experience Center v Brně – prémiové prodejně, která spojuje technologickou dokonalost s mimořádným zákaznickým zážitkem. Slavnostní předání ocenění proběhlo přímo v prostorách vítězné prodejny.

Brněnské Miele Experience Center na Dornychu představuje unikátní prostor, který značku Miele prezentuje v celé její šíři – od špičkových domácích spotřebičů až po inspirativní zážitkovou atmosféru. Interiér prodejny působí spíše jako elegantní obývací pokoj než klasický obchod. Kombinuje čistý design, kvalitní materiály a harmonické osvětlení.

Rakouská retailová designérka Heidimarie Kriz, která se předávání zúčastnila, ocenila především schopnost prodejny oslovit zákazníka prostřednictvím všech smyslů. „Hned při vstupu vás zaujme příjemná vůně a decentní hudba. Poté vnímáte krásný design a promyšlené vystavení produktů. Každý si může vše vyzkoušet, osahat – je to skutečný zážitek pro všechny smysly. Celý prostor působí spíše jako elegantní obývací pokoj, kde se lidé cítí příjemně hned od prvního okamžiku.“

Ocenění převzal Martin Charvát, Head of D2C CZ/SK společnosti Miele, za účasti zástupců soutěže Jiřího Berana, Markéty Němcové a hlavního partnera soutěže, společnosti Moris Design, kterou zastupoval její majitel Adam Klofáč.

Martin Charvát při předávání poděkoval za prestižní ocenění a zdůraznil, že cílem Miele je nabízet nejen produkty, ale především inspirativní zkušenost. „Děkujeme za ocenění Visa Czech Top Shop pro Miele Experience Center Brno. Velmi si toho vážíme. Pokud hledáte špičkové domácí spotřebiče nejvyšší kvality, přijďte – u dobré kávy vám náš tým pomůže najít optimální řešení právě pro vás.“

Adam Klofáč doplnil: „Za Moris Design gratulujeme Miele Experience Center v Brně k prvenství za měsíc srpen a držíme palce ve finále.“ Markéta Němcová, Country Manager soutěže Czech Top Shop, pak upřesnila, že díky prvenství v srpnovém kole se Miele Experience Center stalo jedním z dvanácti finalistů ročníku 2025. „Moc gratuluji Miele Experience Center v Brně, které se stává jedním z finalistů soutěže Visa Czech Top Shop pro rok 2025.“

Srpnové vítězství Miele Experience Center Brno potvrzuje, že úspěšný retail dnes stojí nejen na kvalitních produktech, ale především na schopnosti vytvořit inspirativní a komfortní prostředí, v němž se zákazníci cítí vítáni. Prodejna se tak zařadila mezi nejlepší prodejní místa roku 2025 a bude na konci roku bojovat o titul absolutního vítěze Visa Czech Top Shop.

Vítězné prodejny zářijového kola Visa Czech Top Shop

Zářijové kolo soutěže Visa Czech Top Shop přineslo trojici odlišných, ale inspirativních prodejen. Odborní inspektoři ocenili spojení tradice, moderního designu a profesionálního přístupu k zákazníkům. Nejlépe si vedla pražská Havlíkova apotéka, následovaná prodejnou Worldbox v Karlových Varech a brněnskými Cyklospecialitami.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025

Setkání porot soutěží Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year spojilo odborníky z retailu i bankovnictví

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů na instagramu také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.

Pavel v pondělí podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda šéfa ANO předsedou vlády nejmenuje, dokud řešení neoznámí. Hnutí ANO dává dohromady kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

„Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal v pondělí prezident.

„Věřte mi, že to vyřeším. Je to nevratný krok a já si nemůžu dovolit dělat nevratné kroky, pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér,“ uvedl Babiš. „Hned, jak mě jmenuje pan prezident, tak ho (střet zájmů) vyřeším,“ dodal.

Poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů dnes předaly sekretariátu předsedy Sněmovny žádost o svolání mimořádné schůze právě k Babišově střetu zájmů. Pod listinu sebraly na devět desítek podpisů, ke svolání schůze je jich třeba 40. Uskuteční se ve čtvrtek 27. listopadu večer.

Ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Preuss dnes uvedl, že střet zájmů má Babiš z právního hlediska sice formálně řešit až po jmenování do funkce, prezident se ale s požadavkem na představení řešení veřejnosti před jmenováním své roli nijak nezpronevěřil. Politolog Jakub Čapek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl, že Pavel podle něj svým počínáním plní svou funkci v politickém systému.

Merz pod tlakem. Jeho vláda čelí krizi kvůli důchodovému balíčku

Německá vláda čelí krizi kvůli plánovanému důchodovému balíčku. Postavili se proti němu mladí poslanci konzervativní unie CDU/CSU, kteří hrozí, že návrh ve Spolkovém sněmu nepodpoří. Vláda kancléře Friedricha Merze, kterou kromě CDU/CSU tvoří ještě sociální demokraté (SPD), by tak neměla pro schválení návrhu většinu. Situace je natolik vážná, že kancléř musel v pondělí odmítnout spekulace, že kvůli sporu hrozí rozpad koalice a menšinová vláda konzervativců.

CDU/CSU a SPD se už v koaliční smlouvě na počátku roku dohodly, že prodlouží navázání průměrného důchodu na průměrnou mzdu do roku 2031. Poroste-li průměrná mzda, má růst i průměrný důchod. Nejnižší důchod má činit 48 procent průměrné mzdy. Sporným bodem ovšem je, zda by už nyní měla vláda stanovit, jak se má výše důchodů vyvíjet po roce 2031, respektive jak přesně by se měl důchod po tomto roce počítat.

Návrh důchodového balíčku pochází z dílny ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basové, která je zároveň spolupředsedkyní SPD. Vláda jej schválila už letos v létě a jeho formulace prakticky stanovují výši průměrného důchodu i po roce 2031. Sociální demokraté to považují za důležité kvůli zajištění důchodové stability.

Madrid

Španělský comeback. Madrid míří k nižšímu rozpočtovému deficitu než Berlín

Money

Španělsko by příští rok mělo mít poprvé za téměř dvě desetiletí nižší rozpočtový deficit než Německo, upozornil list Financial Times. Španělský deficit se má podle nejnovější prognózy centrální banky letos snížit již pátým rokem za sebou, a to na 2,5 procenta hrubého domácího produktu. Příští rok pak dále klesne na 2,3 procenta. Rozpočtový schodek Německa se má podle nezávislé skupiny poradců vlády příští rok naopak zvýšit na 3,1 procenta z letošních 2,3 procenta HDP.

ČTK

Přečíst článek

Proti se ale postavila skupina 18 mladých poslanců CDU/CSU. Uvedla, že v této podobě balíček nepodpoří, protože představuje příliš velkou zátěž pro mladou generaci. Stát by podle nich musel vydat navíc 118 miliard eur (2,9 bilionu korun), aby udržel důchody stabilní. Poslanecká skupina je přitom natolik silná, že může schválení balíku zabránit.

Merz se o víkendu pokusil mladé konzervativce přesvědčit, aby ustoupili. Přijel proto na sjezd Mladé unie (JU), mládežnické organizace CDU/CSU, který se konal v Rustu na jihozápadě Německa. Podle německých médií ale svým projevem mnohého nedosáhl a některé členy JU spíše popudil. Šéf skupiny 18 mladých poslanců CDU/CSU Pascal Reddig časopisu Stern dnes řekl, že rebelující poslanci nadále trvají na změně návrhu. „Řešení existují, pokud o ně bude mít SPD zájem,“ uvedl Reddig.

Sociální demokracie ovšem změny v návrhu zásadně odmítá. Její spolupředseda a ministr financí Lars Klingbeil odmítl i to, aby se hlasování o balíčku ve Spolkovém sněmu odsunulo. To přitom odmítá i kancléř Merz, který řekl, že by chtěl diskuzi uzavřít do konce roku, aby malá důchodová reforma mohla začít platit od 1. ledna. Jako řešení navrhl, aby poslanci kromě důchodového balíčku schválili ještě doprovodnou rezoluci, která by reagovala na některé obavy mladých zákonodárců. „Rezoluce je příliš málo závazná,“ odmítl ale návrh šéf rebelů Reddig.

Balíček plní zásadní předvolební sliby všech tří stran. Kromě stabilizace důchodů, kterou prosazovala SPD, je v ní také návrh bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) na zvýšení důchodů zohledňující dobu péče o děti, má jít o takzvanou mateřskou rentu. CDU do balíčku prosadila takzvanou aktivní rentu, tedy ustanovení, které daňově zvýhodní pracující důchodce.

Kancléř Merz přitom usiluje o dalekosáhlou reformu, která by změnila celý důchodový systém po roce 2031. Vzniknout kvůli tomu má důchodová komise, která by měla výsledek své práce předložit do léta příštího roku. Německá média ovšem upozorňují, že zatím poslední důchodová komise nedosáhla kompromisu a plánovaná velká reforma systému se nakonec neuskutečnila.

