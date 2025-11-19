Retail, který inspiruje: tři prodejny, které bodovaly v říjnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop
Říjnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop opět ukázalo, že moderní retail může mít mnoho podob. Od technologicky vyspělé drogerie přes tvořivý prostor pro milovníky ručních prací až po špičkovou outdoorovou prodejnu. Všechny oceněné prodejny spojuje důraz na kvalitu, přehlednost a zákaznický komfort.
Inovace v každém detailu
Pražská prodejna Rossmann v NC Fénix představuje pilotní variantu nového konceptu drogerií, který se postupně zavádí napříč Evropou. Už při vstupu do obchodu upoutá pozornost svítící červená brána, otevřený prostor a pestrý, přitom přehledný interiér. Širší uličky podporují volnost pohybu i lepší orientaci v sortimentu, který sčítá více než 17 000 produktů. Zákazníci tu mohou využít kosmetickou část pro testování líčení nebo malý dětský koutek. Nový formát klade důraz na technologie, v prodejně je více samoobslužných pokladen pro zrychlení obsluhy a LCD monitory na regálech zobrazující aktuální nabídky. O zákazníky se navíc stará i virtuální poradkyně Rossi, která s pomocí umělé inteligence doporučuje vhodné produkty. Rossmann tak spojuje moderní technologie a pohodlí do jednoho inspirativního nákupního zážitku.
Ráj pro milovníky tvoření
Druhé místo obsadila prodejna Manumi v DBK Budějovická, která je doslova rájem pro všechny milovníky tvoření. Nabízí kompletní sortiment pro výrobu šperků, korálků, svíček, mýdel či dekorací z polymerových hmot – od drobných komponentů až po pomůcky pro profesionály. Interiér působí útulně a přehledně, s velkými cedulemi nad každým regálem a pečlivým uspořádáním zboží podle barev. Inspektoři ocenili čistotu, jednoduchou orientaci i milou a ochotnou obsluhu, která se zákazníkům věnuje s nadšením.
Propojení přírody a technologií
Třetí příčku získala značka Columbia, která otevřela v pražském OC Nový Smíchov svou dosud největší prodejnu v České republice o rozloze 130 m². Zároveň jde o první evropskou prodejnu této značky v novém designu, který propojuje přírodní motivy s moderním pojetím outdoorového obchodu. Dřevěné prvky interiéru evokují vztah k přírodě, zatímco LED panely uprostřed prodejny prezentují outdoorové vybavení v pohybu a reálném prostředí. Produkty jsou přehledně vystaveny a doplněny výraznými figurínami. Inspektoři vyzdvihli nejen čistotu a přehlednost, ale i přátelský přístup obsluhy, která s úsměvem poradí a skvěle zná nabízené zboží.
Vítěz říjnového kola se přidává k dalším měsíčním finalistům a společně se utkají o titul celkového vítěze v letošním ročníku Visa Czech Top Shop.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.