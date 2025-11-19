Retail, který inspiruje: tři prodejny, které bodovaly v říjnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop

Nový magazín právě vychází!

Říjnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop opět ukázalo, že moderní retail může mít mnoho podob. Od technologicky vyspělé drogerie přes tvořivý prostor pro milovníky ručních prací až po špičkovou outdoorovou prodejnu. Všechny oceněné prodejny spojuje důraz na kvalitu, přehlednost a zákaznický komfort.

Inovace v každém detailu

Pražská prodejna Rossmann v NC Fénix představuje pilotní variantu nového konceptu drogerií, který se postupně zavádí napříč Evropou. Už při vstupu do obchodu upoutá pozornost svítící červená brána, otevřený prostor a pestrý, přitom přehledný interiér. Širší uličky podporují volnost pohybu i lepší orientaci v sortimentu, který sčítá více než 17 000 produktů. Zákazníci tu mohou využít kosmetickou část pro testování líčení nebo malý dětský koutek. Nový formát klade důraz na technologie, v prodejně je více samoobslužných pokladen pro zrychlení obsluhy a LCD monitory na regálech zobrazující aktuální nabídky. O zákazníky se navíc stará i virtuální poradkyně Rossi, která s pomocí umělé inteligence doporučuje vhodné produkty. Rossmann tak spojuje moderní technologie a pohodlí do jednoho inspirativního nákupního zážitku.

Ráj pro milovníky tvoření

Druhé místo obsadila prodejna Manumi v DBK Budějovická, která je doslova rájem pro všechny milovníky tvoření. Nabízí kompletní sortiment pro výrobu šperků, korálků, svíček, mýdel či dekorací z polymerových hmot – od drobných komponentů až po pomůcky pro profesionály. Interiér působí útulně a přehledně, s velkými cedulemi nad každým regálem a pečlivým uspořádáním zboží podle barev. Inspektoři ocenili čistotu, jednoduchou orientaci i milou a ochotnou obsluhu, která se zákazníkům věnuje s nadšením.

Propojení přírody a technologií

Třetí příčku získala značka Columbia, která otevřela v pražském OC Nový Smíchov svou dosud největší prodejnu v České republice o rozloze 130 m². Zároveň jde o první evropskou prodejnu této značky v novém designu, který propojuje přírodní motivy s moderním pojetím outdoorového obchodu. Dřevěné prvky interiéru evokují vztah k přírodě, zatímco LED panely uprostřed prodejny prezentují outdoorové vybavení v pohybu a reálném prostředí. Produkty jsou přehledně vystaveny a doplněny výraznými figurínami. Inspektoři vyzdvihli nejen čistotu a přehlednost, ale i přátelský přístup obsluhy, která s úsměvem poradí a skvěle zná nabízené zboží.

Vítěz říjnového kola se přidává k dalším měsíčním finalistům a společně se utkají o titul celkového vítěze v letošním ročníku Visa Czech Top Shop.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

V Jesenici u Prahy postaví EBM Group 250 bytů a nové náměstí

V Jesenici u Prahy postaví EBM Group 250 bytů a nové náměstí
vizualizace EBM, užito se svolením
nst
nst

Čtyři nové domy s rezidenčními jednotkami od 1+kk po 4+kk, retailovými prostory v parteru a novým náměstím. To je plán společnosti EBM Group. Projekt chce vystavět v Jesenici u Prahy.

Společnost v listopadu 2025 koupila klíčové pozemky od fondu Lucros ze skupiny SIKO a nyní přebírá původní projekt čtvrti „Nová Jesenice“ na pozemcích v samém centru města.

Projekt zahrnuje výstavbu čtyř domů v městském architektonickém stylu s celkem 250 byty. V parteru budou umístěny retailové jednotky pro lokální obchody, kavárny a služby. Součástí projektu je nové náměstí. Projekt Nová Jesenice je součástí širšího záměru obce o celkové revitalizaci centra, takzvaných Tří náměstí. Jedno bude součástí připravovaného projektu EBM Group.

3 fotografií v galerii

„Výsledkem bude funkčně propojený městský celek, který podporuje pěší pohyb a komunitní aktivity,“ uvedla firma. Náměstí bude obohaceno vodním prvkem, městským mobiliářem včetně laviček, osvětlením a výsadbou stromů. Místo má sloužit i sezónním akcím jako jsou vánoční trhy nebo letní koncerty.

„Těšíme se, že navážeme na velmi zdařile připravený projekt. Je evidentní, že byl vypracován v úzké spolupráci původního investora, architektů a města, a vznikne tak kvalitní projekt, a hlavně nový veřejný prostor v podobě náměstí, který bude sloužit nejen novým rezidentům, ale i všem stávajícím obyvatelům Jesenice,“ říká Jan Šulc, výkonný ředitel a partner EBM Group.

„Pokud je někde osvícený starosta, který má vizi a jde si za ní i více než jedno volební období, pak lze skutečně ‚hory přenášet‘. Zde se to celé propojilo i s pečlivou přípravou a téměř desetiletou součinností na naší straně. Vznikne tak něco, co na staletí změní ráz celého centra města,“ uvádí Tomáš Vala, šéf společnosti SIKO. Zahájení stavebních prací je plánováno na rok 2027, s dokončením v následujících letech.

Cena zlata od počátku roku pokořila hned několikrát rekord a cenný kov patří k nejvýnosnějším investicím letoška. Dlouho se uvádělo, že za růstem ceny stojí mimo jiné i poptávka ze strany centrálních bank, které nejsou citlivé na cenu. Podle magazínu The Economist je však nyní více než pravděpodobné, že klíčovým faktorem jsou vysoce spekulantské sázky.

Co stojí za strmým nárůstem ceny zlata v letošním roce? Analytici dlouhou dobu považovali za jeden z klíčových faktorů nákupy ze strany centrálních bank, které se od začátku ruské invaze na Ukrajinu a následné zmrazení aktiv ruské centrální banky obávají o stoprocentní suverenitu svých devizových rezerv. A na počátku růstu ceny zlata tento faktor jistě hrál klíčovou roli stejně jako intenzivní zájem retailových investorů.

Nicméně v současnosti je podle magazínu The Economist již situace výrazně odlišnější. A dokazuje to podle něj také aktuální volatilnější vývoj ceny zlata, které po říjnovém vystoupání na rekordní úroveň začalo značně kolísat.

„Pro vyšší nákupy zlata ze strany například americké centrální banky nyní chybějí důkazy. A zastánci toho, že cenu tlačí nákupy centrální banky menších států, opomíjejí fakt, že v celkové sumě jde o zanedbatelné částky,“ uvádí The Economist.

Kdo tedy nakupuje?

Podle Economistu tak klíčovými hráči jsou velcí spekulativní investoři. Ze zatím posledních dat americké komise pro obchodování s future contracty z konce září totiž vyplývá, že kontraktů na zlato bylo zhruba 200 tisíc, které představovaly ekvivalent zhruba 619 tun zlata. A do toho se nepočítají kontrakty na zlato obchodované prostřednictvím ETF fondů a dalších zhruba 100 tun držených hedgeovými fondy.

„Ukazuje se, že cena zlata tak plynule kopíruje náladu těchto velkých hráčů,“ uvádí Economist. „Co začalo před pár měsíci jako dodávání zlata do sejfů centrálních bank, postupně se nabalilo do autonomní masy horkých peněz hledajících nejvyšší zhodnocení,“ dodává magazín.

Podle Economistu to ale je špatná zpráva právě pro tyto samotné hráče. V jednu chvíli totiž tento příběh růstu ceny zlata přestane fungovat. A čím později to bude, o to víc peněz spekulanti přijdou, uzavírá prestižní magazín.

