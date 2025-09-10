Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí

Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí

Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí
Profimedia
ČTK
ČTK

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí plánu na širší transformaci podniku v době, kdy čelí zvýšené konkurenci na trhu. Oznámila to společnost. Novo Nordisk vyrábí lék na hubnutí Wegovy.

Firma se podle prohlášení rozhodla pro transformaci celého podniku, jejímž cílem je zjednodušit organizaci, zrychlit rozhodování a přesunout zdroje směrem k růstovým příležitostem v oblasti diabetu a obezity. Již v srpnu firma uvedla, že zmrazila nábor zaměstnanců pro pozice, které nejsou pro její podnikání důležité.

Firma upřesnila, že v Dánsku zruší asi 5000 pracovních míst. Celosvětově má nyní 78 400 zaměstnanců. Propouštění má snížit náklady firmy do konce roku 2026 o osm miliard dánských korun (26,1 miliardy korun).

Firma Novo Nordisk se loni díky svému přípravku Wegovy stala nejcennější evropskou společností s akciemi na burze, s hodnotou 650 miliard dolarů (13,5 bilionu korun). Tento přípravek však ztrácí podíl na trhu a růst jeho prodeje zpomaluje, zejména ve Spojených státech.

Návrat krále. Novo Nordisk už není nejhodnotnější firmou v Evropě

Trhy

Německá softwarová společnost SAP se stala největší evropskou firmou z pohledu tržní kapitalizace. Předstihla tak dánskou farmaceutickou společnost Novo Nordisk. Ta v poslední době čelí problémům kvůli jejímu novému léku na hubnutí CagriSema.

fry

Přečíst článek

Firma současně varovala před mnohem pomalejším růstem v letošním roce, částečně kvůli specializovaným výrobcům, kteří mají povolení vyrábět napodobeniny léku Wegovy ze stejných účinných látek, protože originálního přípravku byl nedostatek. Provozní zisk se má při konstantních směnných kurzech zvýšit o čtyři až deset procent, v únoru přitom čekala růst zisku až o 27 procent. Letos je to již třetí zhoršení prognózy zisku.

Lars Fruergaard Jørgensen

Šéf Novo Nordisk to balí. Neustál tlak konkurence a investorů

Zprávy z firem

Generální ředitel společnosti Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen odstupuje z funkce, uvedl v pátek výrobce léků na hubnutí Ozempic a Wegovy. Akcie dánského farmaceutického gigantu klesly od června 2024 o 59 procent.

nst

Přečíst článek

Akcie firmy v červenci výrazně klesly a její tržní hodnota se snížila o 70 miliard dolarů. Reagovaly tak na varování o zisku a jmenování nového generálního ředitele, kterým se stal veterán firmy Mike Doustdar, napsala agentura Reuters.

Jak se vyrábí Ozempic

Akcie Novo Nordisku kolabují. Evropské léky na hubnutí trpí americkou konkurencí

Trhy

Více než 60 miliard hodnoty ztratila během jediného dne farmaceutická společnost Novo Nordisk stojící za léky na hubnutí Ozempic a Wegovy. Kdysi nejhodnotnější firma starého kontinentu čelí mimořádnému tlaku ze strany americké konkurence a investoři očekávají propady tržeb.

sta

Přečíst článek

Novo Nordisk má výrobní závody v Dánsku, v USA, ve Francii, v Brazílii a v Číně. Firma byla založena v roce 1923. Zaměřuje se na léčbu cukrovky a dalších závažných chronických onemocnění, jako je obezita nebo vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění. Loni se firma dohodla se společností Novavax na koupi její továrny v Česku.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony, lidé nesmějí ven

Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony, lidé nesmějí ven
Profimedia
ČTK
ČTK

Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli. Ráno se mimořádně schází polská vláda.

„Je to akt agrese, který představoval skutečné ohrožení bezpečnosti našich občanů," zdůraznilo operační velitelství polské armády. Uvedlo, že v souvislosti s ruskými útoky na Ukrajinu v noci na dnešek nastalo „bezprecedentní" narušení polského vzdušného prostoru. Již dříve v noci vojáci oznámili, že proti některým bezpilotním prostředkům byly použity zbraně. „Část dronů, které vnikly do našeho vzdušného prostoru, byla sestřelena," uvedlo velitelství s tím, že se snaží nalézt místa, kam trosky dopadly.

„Zdůrazňujeme, že operace armády stále trvá, a vyzýváme vás, abyste zůstali doma," doplnila armáda kolem 4:00 SELČ. Podle ní se výzva nejvíce týká tří vojvodství na východě země.

„Probíhá operace související s opakovaným narušením polského vzdušného prostoru. Armáda proti objektům použila zbraně," sdělil kolem 4:30 SELČ polský premiér Tusk. Krátce před 6:00 SELČ napsal na síti X, že „operace trvá". Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že Polsko je v kontaktu s velitelstvím NATO. Na 8:00 nechal Tusk svolat mimořádné zasedání vlády, uvedl mluvčí kabinetu Adam Szlapka.

Polský prezident Karol Nawrocki řekl, že se uskuteční zasedání polské bezpečnostní rady s premiérem Tuskem. „Bezpečnost naší vlasti je nejvyšší prioritou," uvedl prezident a vyzval k úzké spolupráci.

Zavřená letiště 

Podle agentury Reuters, která cituje záznamy amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), byl v noci přerušen civilní provoz na čtyřech polských letištích „kvůli neplánované vojenské aktivitě s cílem zaručit státní bezpečnost". Omezení se týká i varšavského letiště Fryderyka Chopina, které na svých stránkách informuje, že neodbavuje lety. Kvůli zásahům armády totiž byla uzavřena část polského vzdušného prostoru.

Ukrajinské letectvo krátce po půlnoci SELČ podle agentury Reuters vydalo oznámení, že ruské drony vletěly do polského vzdušného prostoru. Varovalo také před tím, že by ruské bezpilotní prostředky mohly zasáhnout město Zamość na východě země. Později však příspěvek smazalo. V úterný večer také ukrajinské letectvo uvedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavní město Kyjev. Varování před údery ze vzduchu během noci bylo vyhlášeno i na území Lvovské a Volyňské oblasti, které sousedí s Polskem.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Bez ničivých cel na Indii a Čínu nelze zastavit Putina

Politika

 Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to s odkazem na diplomatické zdroje agentury AFP a deník Financial Times. Podle Trumpa by Spojené státy udělaly totéž. Indii a Čínu Trump považuje za zdroje financování války na Ukrajině kvůli nákupům velkých objemů ruské ropy.

ČTK

Přečíst článek

Související

Chcete našetřit svému dítěti na studium v zahraničí? Pak na spořicí účet zapomeňte

děti, škola
iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.

Podle produktového analytika OVB Vojtěcha Šmajera se cena studia na zahraniční střední škole dramaticky liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i mezi samotnými školami. „Cena školného se tak může pohybovat od téměř „lidových“ zhruba 150 tisíc korun za rok na státní střední škole v USA až po více než 3 milionů korun za privilegium studovat s dětmi ropných šejků a miliardářů ve Švýcarsku,“ shrnuje rozpětí nutné sumy pro studium dítěte v cizině Šmajer.

Samotné výměnné programy pro středoškoláky pokrývají nejen školné, ale i ubytování v rodinách a administrativní podporu pořádající organizace. Ty stojí například u společnosti AYUSA, která patří k těm nejznámějším, mezi 5 až 15 tisíci dolary za rok na střední škole v USA. To je v přepočtu při aktuálním kurzu 20,76 korun za dolar, tedy od 103 tisíc do 311 tisíc korun jen za jeden školní rok, za kratší programy v délce 3 až 6 měsíců to pak může být od 125 tisíc do 250 tisíc korun. Programy na soukromých školách i v USA pak mohou přijít i na tři čtvrtě milionu korun a na těch elitních se cena může vyšplhat klidně i na milion korun.  

Kolik času máte na spoření

Časový horizont pro našetření patřičné sumy je devět až deset let, pokud na studium na střední škole v zahraničí chceme poslat letošního prvňáčka. A z toho časového rámce je také třeba podle poradců vycházet při plánování financí, respektive investic. Deset let už je přitom podle Lukáše Urbánka z Partners dlouhý časový horizont jak pro spořicí účty, tak i pro stavební spoření. „Zapomeňte tedy prosím na spoření prostřednictvím bankovních nebo spořicích účtů. Zhodnocení, které tak získáte, je naprosto minimální, a navíc je výnos vždy zdaněn sazbou 15 procenty. Spořit dětem má největší smysl prostřednictvím investic,“ zdůrazňuje rovněž Tom Kadeřábek ze Swiss Life Select. „Při průměrném zhodnocení 7 procent ročně jste při vkladu 1 000 korun měsíčně po dobu deseti let schopni svému dítěti naspořit částku až kolem 175 tisíc korun. A to už je pěkná vstupenka na prestižní školu,“ podotýká Kadeřábek.

Kam tedy a jak investovat

Při výběru vhodného produktu je důležité zaměřit se na potenciální zhodnocení, které je v dlouhém horizontu klíčové. „Opomenout bychom při výběru produktu neměli ani likviditu, tedy možnost výběru po dosažení osmnácti let věku dítěte. U investic je totiž možnost výběru omezená právě do plnoletosti dítěte, pokud je smlouva vedena na dítě. Do rozhodování o výběru před dovršením plnoletosti potom kvůli tomu může zasahovat i opatrovnický soud,“ říká Kadeřábek a upřesňuje, že teprve s plnoletostí přechází smlouva do rukou dítěte, které pak může prostředky už kdykoli a bez poplatků použít. V případě, že je smlouva vedena na rodiče, pak výběry nejsou omezeny vůbec.

Z dostupných nástrojů na finančním trhu bude podle všech oslovených poradců tedy nejvhodnější investice formou podílových fondů, které nabízejí řešení téměř pro jakoukoliv situaci a k tomu ještě případně v menším rozsahu i některé další investiční produkty kvůli diverzifikaci. „Pro pravidelnou investici s tímto horizontem bychom měli sáhnout určitě po globálním široce diverzifikovaném akciovém fondu, který bude váhově někde kolem 60 procent a doplnit dluhopisy a třeba nemovitostním fondem,“ doporučuje za Partners Urbánek.

Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek

Money

V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Čím delší je navíc investiční horizont, tím více se podle Martina Nováka z Broker Consulting také projeví efekt složeného úročení, a i menší částky se mohou v čase proměnit v zajímavý kapitál. Podílové fondy navíc podle něj přinášejí širokou diverzifikaci a dávají možnost zvolit strategii od konzervativnějších po dynamičtější podle investičního horizontu a rizikového apetitu rodiny. „Obecně lidem radím, aby jejich portfolio bylo dobře rozložené a postupně přizpůsobované věku dítěte – zatímco v prvních letech lze využít dynamičtějších strategií, s blížícím se studiem je vhodné přesunout prostředky do konzervativnějších nástrojů,“ radí Novák.

Podle Šmajera u investičního horizontu okolo 9 a více let, dává smysl místo spořicích účtů a stavebního spoření sáhnout po rozumně vyvážené investici a například vytvořit investiční portfolio složené nejen z běžně dostupných smíšených podílových fondů, ale i z nemovitostních podílových fondů. To může pak vypadat například tak, že bude mít přibližně 50 procent v akciích, 25 procent v nemovitostech a 25 procent dluhopisech. Takové portfolio mělo podle něj v posledních šestnácti letech průměrný výnos 5,97 % ročně (medián 5,85 % ročně). „V tomto případě by pak stačilo investovat prvňáčkovi jednorázově 89 tisíc korun už při nástupu do školy anebo odkládat 1 070 korun měsíčně po celou dobu. A sto padesát tisíc na tu nejlepší investici do vzdělání dítěte je připraveno,“ konstatuje Šmajer.

Samotnou investici pak digitální finanční poradce Orbi Dušan Šídlo doporučuje uskutečnit prostřednictvím dětského investičního účtu. Jako je například Portu, který má nízký poplatek za správu (0,25 % ročně) a který umožňuje nastavit diverzifikované portfolio podle doporučení odborníků. Časový horizont 8 až 10 let dovoluje zvolit vyvážené či dynamické portfolio včetně akciových fondů a ETF.

A na co ještě vedle investování nezapomenout

„Podle německé normy pro finanční analýzu, z níž vycházíme v Orbi při měření finančního zdraví, se vytváření kapitálu na vzdělání dětí řadí až na 37. místo z celkových 42 finančních témat k řešení. Vyšší prioritu má zejména zajištění rizik. Proto je důležité myslet také na pojištění odpovědnosti celé rodiny, životní pojištění rodičů (zejména pro případ dlouhodobé či trvalé pracovní neschopnosti nebo úmrtí) i pojištění dítěte (riziko vážné nemoci či úrazu, potřeby dlouhodobé péče či budoucí pracovní neschopnosti). Smyslem většiny pojistných produktů navíc je, aby bylo možné studium v zahraničí finančně realizovat i při nepředvídaných událostech v rodině,“ upozorňuje Šídlo a dodává, že pomineme-li zajištění rizik, pak má podle uvedené metodiky investice do vzdělání dětí vyšší prioritu než naprostá většina ostatních cílů.

Ty lze totiž odložit o pár let, zatímco dítě se do školy už pravděpodobně nevrátí. Pokud také studium v zahraničí zvýší budoucí příjem dítěte nebo urychlí jeho kariérní růst, přinese to podle Šídla pozitivní dopad i do celkového rodinného cashflow. V praxi to pak pro ty běžné střední školy odpovídá investici od první třídy přibližně 1000 až 3000 korun měsíčně.

spoření, bohatství

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Money

Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Mobilní platby - ilustrační foto

Mladí Češi už peněženku nepotřebují. Stačí jim mobil

Money

Mobilní platby u mladých Čechů dominují. Plastové karty jsou pro ně jen záloha, když to jinak nejde. Sice je lákají investice, příliš se v nich ale nevyznají, a navíc dost naslouchají finfluencerům. Stále tedy mají, co zlepšovat. Vyplývá to z průzkumu o Generaci Z, který realizovala Moneta Money Bank spolu se společností Visa a organizací Nekrachni.                                                                             

Věra Tůmová

Přečíst článek

Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek

Money

V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Nejčastější chyby, které Češi dělají u životního pojištění. Neděláte je taky?

Money

Špatně sjednané životní pojištění se pozná nejčastěji až v okamžiku, kdy dojde k pojistné události a klient potřebuje peníze z pojistky. Tato situace je podle poradců ze společností Partners a Broker Consulting v Česku běžnějším problémem, než by se mohlo zdát. Ověřte si, zda některé z těchto nejčastějších chyb neděláte i vy, dokud je čas to v pojistce ještě upravit.

Věra Tůmová

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Co uslyšíte, když vás chce někdo okrást, prozradil už kdysi legendární investor

Money

tzv

Přečíst článek
Richard Beneš, ředitel OVB

Mileniálové a generace Z jsou už finančně gramotnější, také víc tolerují riziko investic

Money

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace

Trhy

Petra Hrdličková

Přečíst článek
Doporučujeme