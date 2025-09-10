Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí plánu na širší transformaci podniku v době, kdy čelí zvýšené konkurenci na trhu. Oznámila to společnost. Novo Nordisk vyrábí lék na hubnutí Wegovy.
Firma se podle prohlášení rozhodla pro transformaci celého podniku, jejímž cílem je zjednodušit organizaci, zrychlit rozhodování a přesunout zdroje směrem k růstovým příležitostem v oblasti diabetu a obezity. Již v srpnu firma uvedla, že zmrazila nábor zaměstnanců pro pozice, které nejsou pro její podnikání důležité.
Firma upřesnila, že v Dánsku zruší asi 5000 pracovních míst. Celosvětově má nyní 78 400 zaměstnanců. Propouštění má snížit náklady firmy do konce roku 2026 o osm miliard dánských korun (26,1 miliardy korun).
Firma Novo Nordisk se loni díky svému přípravku Wegovy stala nejcennější evropskou společností s akciemi na burze, s hodnotou 650 miliard dolarů (13,5 bilionu korun). Tento přípravek však ztrácí podíl na trhu a růst jeho prodeje zpomaluje, zejména ve Spojených státech.
Německá softwarová společnost SAP se stala největší evropskou firmou z pohledu tržní kapitalizace. Předstihla tak dánskou farmaceutickou společnost Novo Nordisk. Ta v poslední době čelí problémům kvůli jejímu novému léku na hubnutí CagriSema.
Návrat krále. Novo Nordisk už není nejhodnotnější firmou v Evropě
Trhy
Německá softwarová společnost SAP se stala největší evropskou firmou z pohledu tržní kapitalizace. Předstihla tak dánskou farmaceutickou společnost Novo Nordisk. Ta v poslední době čelí problémům kvůli jejímu novému léku na hubnutí CagriSema.
Firma současně varovala před mnohem pomalejším růstem v letošním roce, částečně kvůli specializovaným výrobcům, kteří mají povolení vyrábět napodobeniny léku Wegovy ze stejných účinných látek, protože originálního přípravku byl nedostatek. Provozní zisk se má při konstantních směnných kurzech zvýšit o čtyři až deset procent, v únoru přitom čekala růst zisku až o 27 procent. Letos je to již třetí zhoršení prognózy zisku.
Generální ředitel společnosti Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen odstupuje z funkce, uvedl v pátek výrobce léků na hubnutí Ozempic a Wegovy. Akcie dánského farmaceutického gigantu klesly od června 2024 o 59 procent.
Šéf Novo Nordisk to balí. Neustál tlak konkurence a investorů
Zprávy z firem
Generální ředitel společnosti Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen odstupuje z funkce, uvedl v pátek výrobce léků na hubnutí Ozempic a Wegovy. Akcie dánského farmaceutického gigantu klesly od června 2024 o 59 procent.
Akcie firmy v červenci výrazně klesly a její tržní hodnota se snížila o 70 miliard dolarů. Reagovaly tak na varování o zisku a jmenování nového generálního ředitele, kterým se stal veterán firmy Mike Doustdar, napsala agentura Reuters.
Více než 60 miliard hodnoty ztratila během jediného dne farmaceutická společnost Novo Nordisk stojící za léky na hubnutí Ozempic a Wegovy. Kdysi nejhodnotnější firma starého kontinentu čelí mimořádnému tlaku ze strany americké konkurence a investoři očekávají propady tržeb.
Akcie Novo Nordisku kolabují. Evropské léky na hubnutí trpí americkou konkurencí
Trhy
Více než 60 miliard hodnoty ztratila během jediného dne farmaceutická společnost Novo Nordisk stojící za léky na hubnutí Ozempic a Wegovy. Kdysi nejhodnotnější firma starého kontinentu čelí mimořádnému tlaku ze strany americké konkurence a investoři očekávají propady tržeb.
Novo Nordisk má výrobní závody v Dánsku, v USA, ve Francii, v Brazílii a v Číně. Firma byla založena v roce 1923. Zaměřuje se na léčbu cukrovky a dalších závažných chronických onemocnění, jako je obezita nebo vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění. Loni se firma dohodla se společností Novavax na koupi její továrny v Česku.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.