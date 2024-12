Biohacking: Ani v prosinci nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Inspiraci hledejte u předků

Sezónními čerstvými plodinami konzumovanými v prosinci jsou nejčastěji ty exotické, dovezené ze vzdálených krajů. Našemu zdraví vždy prospívá zařazení ovoce a zeleniny do našeho jídelníčku, podle výzkumů i ty zavařené, usušené či jinak zpracované také dodají benefity našemu organismu. Vždy je tedy lepší konzumovat nějakou zeleninu a ovoce, než žádnou. Pokud bychom se chtěli vydat cestou našich předků, ti v této době konzumovali uchovanou kořenovou zeleninu, košťáloviny, sušené ovoce a luštěniny.

Nejpopulárnějším zimním ovocem jsou u nás bezesporu citrusy. Pomeranče, mandarinky, grapefruity, citróny či neobvyklé kumquaty, které se jedí i se slupkou. Pomeranče jsou bohatým zdrojem vitamínů, vlákniny a řady fytochemikálií: zejména vitamínu C a B2. Obsahuje antioxidanty ve formě flavonoidů- hesperidin, hesperetin, nobiletin. Flavonoidy podporují organismus v řadě procesů a v prevenci chronických onemocnění. Tyto v pomerančích chrání zejména mozek, srdce, předchází rakovinnému bujení a celkově podporují imunitní systém.

Grapefruit má podobný vitamínový profil jako pomeranč, ale obsahuje i fytochemikálie, které mají významný vliv na metabolismus těla. Specificky aromatickou látku nootkaton, která chrání před obezitou, nízkou citlivostí na inzulín a tím před cukrovkou a dalšími metabolickými onemocněními. Podporuje také funkci jater a žlučníku. Jedním z principů fungování je vliv na tvorbu enzymu AMPK, který udržuje rovnováhu při tvorbě energie v buňce a tím zpomaluje stárnutí organismu a vznik moderních chronických onemocnění. Čím zabarvenější dužinu pomeranč či grapefruit mají, tím více prospěšných rostlinných látek obsahují - zejména lykopen a beta karoten.

Tradičně výborný zdroj vitamínu C - citrón - je častý jako variabilní přísada do řady sladkých i slaných jídel. Při zkoumání vlivu ovoce a zeleniny na stav srdečně-cévní soustavy se ukázalo, že pravidelná konzumace těch s vyšším obsahem vitamínu C měly nejzásadnější vliv na dobrý stav srdce. Vysoký obsah vitamínu C v citrónech pomáhá absorpci železa v organismu, což je důležité zejména u dětí a žen v plodném věku. Vitamín C je také zásadní pro udržení zdravé a mladistvé kůže a je nezbytným komponentem při tvorbě kolagenu v organismu. Citron obsahuje také flavonoidy quercetin, apigenin, hesperidin. Ty chrání proti vzniku či zhoršování chronického zánětu a autoimunitních onemocnění. Přidat trochu citrónové šťávy do sklenice vody každý den tak pomáhá udržovat dobré fungování metabolismu a posiluje imunitu.

Dalším oblíbeným zimním exotickým ovocem je kiwi. Obsahuje dokonce více vitamínu C než pomeranč a je bohaté na vitamín K a E, celou řadu polyfenolů, polysacharidů a vlákninu. Experti zjistili, že konzumace kiwi a jeho specifická mřížka spojující polysacharidy a vitamín C umožňuje dvakrát tak efektivnější tvorbu kolagenu v kůži a udržuje tak mladistvý vzhled kůže déle. Kiwi obsahuje také lutein a beta karoten, které dále pomáhají uchovat zdravý stav pokožky a také pečují o naše oči a to i v prevenci zákalů ve vyšším věku. Kiwi obsahuje také významná množství draslíku a pomáhá tak udržovat zdravou oběhovou soustavu tím, že udržuje krevní tlak v rozumném rozmezí.

Vitamín K v kiwi také pomáhá předcházet nebezpečnému hromadění vápníku v cévách - roznáší ho po těle totiž tam, kam má: do kostí a zubů. A studie ukazují, že průměrný šedesátiletý člověk má téměř vždy už nějaký nános vápníku v cévách. Dobrá zpráva je, že se dá zvrátit opatřeními životního stylu, kdy změna stravy je téměř vždy primární strategií.

Granátové jablko v čerstvém stavu si zatím spíše získává popularitu mezi českými konzumenty. Je to asi primárně tím, že dostat se k semínkům není úplně jednoznačná záležitost a semínka také obsahují tvrdé vnitřní části, které někomu mohou vadit. Dá se ale jednoduše pořídit i čistý džus, s podobnými benefity. Granátové jablko se považuje za superpotravinu, protože obsahuje řadu rostlinných látek, které fungují na všech úrovních organismu. Udržuje dobrý stav srdce, mozku, prokrvuje tkáně a předchází rakovině.