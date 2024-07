Místo injekce pilulka. Do miliardového byznysu s léky na hubnutí vstupuje i švýcarská Roche

Švýcarský farmaceutický gigant Roche po slibných výsledcích z počátečních fází testů urychluje vývoj léků na hubnutí. Na rozdíl od konkurenčních přípravků Wengovy, Ozempic či Zepbound, které se užívají injekčně, Roche vyvíjí pilulku.

Další velká farmaceutická firma se vrhá na trh se léky proti obezitě. V miliardovém závodě o to, kdo představí novou generaci léků na hubnutí, které by se nemusely aplikovat injekčně, by se švýcarský gigant mohl postavit do čela peletonu.

Do další fáze testů Roche posílá dva přípravky. Na trh by se mohly dostat už během několika příštích let, a stát se tak alternativou na bázi tablet k léku Wegovy a Ozempic od společnosti Novo Nordisk či Zepbound od Eli Lilly.

„Urychlujeme klinický vývoj našeho portfolia pro léčbu obezity. Chceme dostat tyto léky k pacientům rychleji, než se původně předpokládalo,“ uvedl pro CNBC mluvčí společnosti Roche.

Generální ředitelka společnosti Roche Pharmaceuticals Teresa Grahamová loni v prosinci pro server CNBC uvedla, že očekává, že společnost bude schopna uvést tyto produkty na trh od roku 2030, nyní se zdá, že by to mohlo být i o dva roky dříve. Alespoň to nazanačil v pondělním rozhovoru pro Financial Time generální ředitel Roche Group Thomas Schinecker.

„První lék firmy na obezitu by mohl přijít na trh podstatně rychleji, než lidé očekávají, potenciálně do roku 2028,“ řekl Schinecker deníku.

Lék CT-388 společnosti Roche nyní vstupuje do druhé fáze testování poté, co výsledky zveřejněné v květnu poukázaly na jeho účinnost, která pacientům s obezitou pomohla po 24 týdnech zhubnout 18,8 procenta jejich hmotnosti ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo.

Experimentální tableta CT-996, kterou společnost podává jednou denně, vstoupí do druhé fáze testů v příštím roce. Studie z počátku tohoto měsíce ukázaly, že u obézních pacientů bez cukrovky 2. typu vedla k průměrnému úbytku hmotnosti o 6,1 procenta během čtyř týdnů ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo.

Díky slibným výsledkům by se společnost Roche mohla stát potenciálním konkurentem průkopníků v oblasti léků proti obezitě, společností Novo Nordisk a Eli Lilly.

V tuto chvíli byznysu s léčbou obezity dominují dva léky. Jeden, schválený přísnými regulačními orgány v USA i Evropské unii (a tedy také pro Česko), se jmenuje semaglutid. To je odborný název jeho účinné látky. Jeho majitel, dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk, jej nejčastěji prodává pod komerčními názvy Ozempic, Rybelsus nebo Wegowy.

Druhým lékem je tirzepatid známý pod komerčními názvy Mounjaro nebo Zepbound, vyráběný americkou farmaceutickou společností Eli Lilly a rovněž schválený i v Evropské unii. Oba dva léky se ale aplikují injekčně.

Akcie švýcarské farmaceutické společnosti na zprávu reagují vlažně, odepisují desetiny procent.

