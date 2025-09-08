Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Leaders Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána

Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána

Michal Strnad, majitel CSG
CSG
nst
nst

Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.

Akcie 4iG Nyrt, maďarské telekomunikační společnosti, kterou premiér Viktor Orbán přetváří v obranný konglomerát, zaznamenaly prudký růst poté, co oznámila partnerství s obrannou skupinou českého miliardáře Michala Strnada, uvedla agentura BloombergVzrostly až o 6,7 procenta, když firma uvedla, že koupí maďarského výrobce automobilových dílů Rába Nyrt – včetně státního většinového podílu – a naváže partnerství s CSG Defence, obrannou divizí společnosti Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, která získá 37procentní podíl v této jednotce.

Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába

Zprávy z firem

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) může získat v Maďarsku na základě předběžné dohody až 37 procent ve výrobci náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů Rába. Jde o součást nákupu 74 procent ve firmě Rába maďarskou skupinou 4iG za téměř 25 miliard forintů (zhruba 1,55 miliardy korun), oznámil mluvčí CSG Andrej Čírtek. Vlastníkem CSG je miliardář Michal Strnad.

ČTK

Přečíst článek

Maďarská firma v rámci transakce získá výhradní práva, včetně prodeje, distribuce a servisu vojenských vozidel Tatra z produkce CSG na domácím trhu.

Akcie 4iG se letos více než zdvojnásobily. Akcie Ráby, která je rovněž obchodována na burze, v pondělí vyskočily až o 22 procent. 4iG uvedla, že koupí 74procentní podíl prostřednictvím mimoburzovní transakce a za zbývající akcie nabídne 1 789 forintů za kus, což je o 13 procent více než páteční závěrečná cena.

Hodnota akvizice podle 4iG dosahuje téměř 25 miliard forintů, což je 1,76 miliardy korun. Zahrnuje koupi 54procentního státního podílu v Rábě, jak potvrdilo ministerstvo hospodářství v samostatném prohlášení.

Miliardář, Orbán a Elon Musk na Mar-a-Lago

Majoritním vlastníkem 4iG je maďarský miliardář Gellért Jászai, její dlouholetý manažer, považovaný za blízkého člověka Viktora Orbána. 

Maďarský premiér už dříve pomohl 4iG, tehdy ještě malé IT firmě, získat maďarskou pobočku společnosti Vodafone v roce 2023. Letos pak jeho vláda převedla na 4iG část domácího obranného průmyslu, včetně státních podílů v jednotkách firem Rheinmetall a Airbus Helicopters.

Tento krok se časově shoduje s celoevropským úsilím posilovat vojenské kapacity v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Maďarský premiér je však v rámci EU v izolaci kvůli svému odmítání vojenské pomoci Kyjevu. Investoři o 4iG projevili zájem poté, co se v prosinci rozšířila fotografie ukazující Gellérta Jászaiho při družném rozhovoru s šéfem SpaceX Elonem Muskem a Viktorem Orbánem na floridském sídle Donalda Trumpa Mar-a-Lago.

Od té doby 4iG, jak připomíná Bloomberg, jmenovala do svého poradního sboru dva Trumpovy spojence – Richarda Grenella a Matta Mowerse. Orbán mezitím jmenoval Jászaiho zvláštním vyslancem pro mezinárodní investice, což podtrhuje zvláštní vazby firmy na vládu.

Lídr opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza vede v průzkumech před volbami očekávanými na duben, slíbil, že prověří obchody 4iG a zneplatní transakce související s převody státních obranných aktiv.

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

Strnadova CSG podpoří české olympioniky. A nejen ty

Zprávy z firem

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

nst

Přečíst článek

Související

Západní ratingové agentury Gazprom odepsaly. V Číně však Rusové získali nejvyšší rating AAA

Sídlo ruského plynárenského monopolu Gazprom v Petrohradě
ČTK / AP
ČTK
ČTK

Čínská ratingová agentura CSCI Pengyuan přidělila nejvyšší hodnocení AAA ruskému plynárenskému gigantu Gazprom, který je na černé listině Spojených států. Připravila tak půdu pro emisi dluhopisů ruské firmy na čínském domácím dluhopisovém trhu, napsala agentura Reuters.

Západní ratingové agentury, včetně Moody's, Fitch a S&P Global Ratings, přestaly rating Gazpromu a mnoha dalším ruským společnostem poskytovat kvůli konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu.

Čínský dluhopisový trh je druhý největší na světě. Přístup na tento trh by byl pro ruské společnosti, které jsou kvůli sankcím odříznuté od západních financí, velkým přínosem.

„Vysoký rating od nezávislé zahraniční ratingové agentury potvrzuje finanční stabilitu Gazpromu a ukazuje, že firma je silně bonitní,“ řekl náměstek generálního ředitele Gazpromu Famil Sadygov.

Dlouhodobý rating pro Gazprom nemusí nutně vést k bezprostřednímu vydání dluhopisů v jüanech ruskou společností, uvedl zdroj obeznámený se situací. Hodnocení však otevírá cestu pro případné vydání jüanových dluhopisů v budoucnosti. Tento krok však bude vyžadovat také schváleními čínskými regulačními orgány, které zohlední i geopolitická rizika, dodal zdroj.

Ruský prezident Vladimir Putin
Aktualizováno

EU připravuje nové sankce vůči Rusku ve spolupráci s USA

Politika

Evropská unie úzce koordinuje přípravu nových sankcí proti Rusku se Spojenými státy, uvedl předseda Evropské rady António Costa, který je na návštěvě Finska. Evropská komise připravuje již devatenáctý soubor sankčních opatření, mohl by být představen v několika příštích dnech. Nové sankce by se mohly opět týkat energetické oblasti, ale rovněž i finančních služeb.

ČTK

Přečíst článek

Nejvyšší rating se stabilním výhledem získal Gazporm krátce poté, co Rusko a Čína schválily plynovod Síla Sibiře 2, což je rozsáhlý plynový projekt spojující obě země, které se snaží snížit svoji ekonomickou závislost na západních zemích. Gazprom projekt oznámil v rámci návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Číně.

„Rating Gazpromu odráží jeho strategický význam a právní vazby na ruskou vládu,“ uvedla CSCI Pengyuan. Dodala, že úvěrový profil společnosti je podpořen jejím silným postavením mezi předními hráči v globálním ropném a plynárenském průmyslu a významnou rolí na ruském energetickém trhu.

Minulý měsíc CSCI Pengyuan udělila rating AAA také ruské společnosti Zarubežněfť, středně velké firmě zaměřené na těžbu ropy, kterou plně vlastní stát.

Před deseti lety Čína a Rusko jednaly o rámci, který by Rusku umožnil vydávat dluhopisy v jüanech. Zatím však bylo dosaženo jen malého pokroku.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Udělá z vás hezké boháče. Výrobce „zázračných masek“ míří na burzu

Udělá z vás hezké boháče. Výrobce „zázračných masek“ míří na burzu
The Beauty Tech Group, užito se svolením
nst
nst

Britská společnost The Beauty Tech Group, výrobce populárních domácích LED masek, chce na burzu. Vybrala si domácí Londýn. Firma vidí v plánovaném IPO příležitost „posunout podnik na další úroveň“, získat nový kapitál a současně posílit svou značku i motivaci zaměstnanců prostřednictvím širšího podílu na úspěchu firmy.

Společnost zabývající se technologiemi pro domácí kosmetiku uvedla, že nabídka by měla zahrnovat nové akcie s cílem zajistit firmě „pozici bez dluhů“ a také stávající akcie držené akcionáři. 

Britský akciový trh se v posledních letech zmenšil kvůli delistingům souvisejícím s fúzemi a akvizicemi a nedostatku větších nových IPO. A aktivita při burzovních debutech zůstává utlumená i letos. Podle údajů agentury Bloomberg letos na londýnský parket vstoupilo pouze sedm firem (nejméně za více než dvě dekády), které tak získaly asi 200 milionů liber. Některé plánované vstupy, například 200milionové IPO společnosti Cobalt Holdings podporované Glencorem, byly dokonce na poslední chvíli zrušeny.

Beauty Tech je první firmou, která míří na londýnskou burzu v podzimním termínu. Dalšími společnostmi, o nichž se hovoří v souvislosti s možným IPO ještě letos, jsou specializovaný poskytovatel úvěrů Shawbrook Group a potravinářská firma Princes.

Burberry se vrací do prestižního indexu FTSE 100. Pomohl plán šéfa Schulmana

Trhy

Britský módní dům Burberry se po roce vrátí do elitního indexu londýnské burzy FTSE 100. Oznámil to správce indexu FTSE Russell. Luxusní značka vypadla z žebříčku největších britských firem v září 2024, čímž se tehdy uzavřela její patnáctiletá nepřetržitá účast v indexu, uvádí server CNBC.

nst

Přečíst článek

Od e-shopu k globálnímu lídrovi

Kořeny The Beauty Tech Group sahají do roku 2009, kdy podnikatelé Laurence Newman a Andrew Showman založili společnost CurrentBody.com. Zpočátku se zaměřovali na prodej zařízení třetích stran určených pro domácí kosmetickou péči. Od roku 2019 se však strategie zásadně změnila – firma přešla na vývoj a prodej vlastních produktů a dnes působí pod třemi prémiovými značkami CurrentBody Skin, ZIIP Beauty a Tria Laser.

Pod těmito brandy vyvíjí a prodává zařízení využívající estetické technologie, které byly dříve vyhrazeny profesionálním klinikám. Jde například o LED světelnou terapii, galvanickou stimulaci či laserové ošetření. Produkty se prodávají globálně a skupina si postupně vybudovala pozici jednoho z lídrů rychle rostoucího trhu s domácí kosmetickou technologií.

„Naším cílem od samého začátku bylo přinést klinicky ověřené a profesionální technologie pro každodenní použití. Od spuštění vlastních produktů jsme dosáhli udržitelného a ziskového růstu a etablovali jsme se jako globální leader v segmentu domácí kosmetiky,“ uvedl generální ředitel a spoluzakladatel Laurence Newman.

Finanční výsledky a plány

Za uplynulý rok vykázala společnost tržby ve výši 101,1 milionu liber (2,85 miliardy korun) a upravený zisk EBITDA 22,9 milionu liber (645 milionů korun). Podle vedení společnosti to potvrzuje, že model vlastních značek je dlouhodobě udržitelný a nabízí prostor pro další expanzi.

Newman zdůraznil, že nabídka na londýnské burze je logickým krokem v růstové cestě firmy. „IPO nám poskytne přístup k novému kapitálu, zvýší povědomí o značce a umožní nám zapojit zaměstnance do budoucího úspěchu společnosti. Vstupujeme do další kapitoly naší cesty, během níž chceme dál stavět na pozici důvěryhodného a uznávaného lídra na trhu,“ řekl.

Předsedkyně představenstva Elaine O’Donnell doplnila, že domácí kosmetická technologie je jednou z nejrychleji rostoucích kategorií v celém kosmetickém sektoru. „Jsem přesvědčena, že londýnský listing společně s jasně definovanou obchodní strategií umožní skupině rozšířit distribuci a současně pokračovat ve vývoji nové generace produktů založených na výzkumu a inovacích,“ uvedla.

Evropské akcie letos ukazují Wall Street záda. A pražská burza je mezi šampiony

Trhy

Rok 2025 zatím patří evropským akciím. Zatímco americké akcie rostou ani ne o deset procent, burzy na starém kontinentu předvádějí růst o desítky procent. A překvapivým šampionem je v tomto ohledu pražská burza.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity

Trhy

Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

ČTK

Přečíst článek

Související

Výrobce baterií pro elektroauta CATL vstoupil na hongkongskou burzu

Akciový hit. Čínský výrobce autobaterií CATL vstoupil na hongkongskou burzu a akcie letí vzhůru

Trhy

sta

Přečíst článek
Doporučujeme