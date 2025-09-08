Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána
Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.
Akcie 4iG Nyrt, maďarské telekomunikační společnosti, kterou premiér Viktor Orbán přetváří v obranný konglomerát, zaznamenaly prudký růst poté, co oznámila partnerství s obrannou skupinou českého miliardáře Michala Strnada, uvedla agentura Bloomberg. Vzrostly až o 6,7 procenta, když firma uvedla, že koupí maďarského výrobce automobilových dílů Rába Nyrt – včetně státního většinového podílu – a naváže partnerství s CSG Defence, obrannou divizí společnosti Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, která získá 37procentní podíl v této jednotce.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) může získat v Maďarsku na základě předběžné dohody až 37 procent ve výrobci náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů Rába. Jde o součást nákupu 74 procent ve firmě Rába maďarskou skupinou 4iG za téměř 25 miliard forintů (zhruba 1,55 miliardy korun), oznámil mluvčí CSG Andrej Čírtek. Vlastníkem CSG je miliardář Michal Strnad.
Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába
Maďarská firma v rámci transakce získá výhradní práva, včetně prodeje, distribuce a servisu vojenských vozidel Tatra z produkce CSG na domácím trhu.
Akcie 4iG se letos více než zdvojnásobily. Akcie Ráby, která je rovněž obchodována na burze, v pondělí vyskočily až o 22 procent. 4iG uvedla, že koupí 74procentní podíl prostřednictvím mimoburzovní transakce a za zbývající akcie nabídne 1 789 forintů za kus, což je o 13 procent více než páteční závěrečná cena.
Hodnota akvizice podle 4iG dosahuje téměř 25 miliard forintů, což je 1,76 miliardy korun. Zahrnuje koupi 54procentního státního podílu v Rábě, jak potvrdilo ministerstvo hospodářství v samostatném prohlášení.
Miliardář, Orbán a Elon Musk na Mar-a-Lago
Majoritním vlastníkem 4iG je maďarský miliardář Gellért Jászai, její dlouholetý manažer, považovaný za blízkého člověka Viktora Orbána.
Maďarský premiér už dříve pomohl 4iG, tehdy ještě malé IT firmě, získat maďarskou pobočku společnosti Vodafone v roce 2023. Letos pak jeho vláda převedla na 4iG část domácího obranného průmyslu, včetně státních podílů v jednotkách firem Rheinmetall a Airbus Helicopters.
Tento krok se časově shoduje s celoevropským úsilím posilovat vojenské kapacity v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Maďarský premiér je však v rámci EU v izolaci kvůli svému odmítání vojenské pomoci Kyjevu. Investoři o 4iG projevili zájem poté, co se v prosinci rozšířila fotografie ukazující Gellérta Jászaiho při družném rozhovoru s šéfem SpaceX Elonem Muskem a Viktorem Orbánem na floridském sídle Donalda Trumpa Mar-a-Lago.
Od té doby 4iG, jak připomíná Bloomberg, jmenovala do svého poradního sboru dva Trumpovy spojence – Richarda Grenella a Matta Mowerse. Orbán mezitím jmenoval Jászaiho zvláštním vyslancem pro mezinárodní investice, což podtrhuje zvláštní vazby firmy na vládu.
Lídr opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza vede v průzkumech před volbami očekávanými na duben, slíbil, že prověří obchody 4iG a zneplatní transakce související s převody státních obranných aktiv.
