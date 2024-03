Zeman je v Motole. Podrobil se operaci

Bývalý prezident Miloš Zeman byl dnes hospitalizován kvůli náhlému nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Lékaři nemocnice v pražském Motole ho proto operovali, uvedla mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že hospitalizace souvisí i s cukrovkou, kterou devětasedmdesátiletý exprezident dlouhodobě trpí, a bude trvat zhruba týden.

„Bývalý prezident Miloš Zeman byl hospitalizován pro komplikace související s náhlým nedokrvením v oblasti dolní končetiny způsobeným krevní sraženinou, a z tohoto důvodu se podrobil operaci,“ uvedla Danková. Další informace bude mít od lékařů v pátek, dodala.

Ještě ve středu byl Zeman ve své prezidentské kanceláři v Dejvicích, kde mimo jiné přijal šéfku poslanců hnutí ANO Alenu Schillerovou. Podle informací Blesku dnes v Motole absolvoval vyšetření, které odhalilo komplikaci, kvůli níž nemocnici zůstal.

„Pan prezident byl pro určité obtíže hospitalizován a probíhá přešetření. Zdravotní obtíže souvisí i s diabetem. Předpokládá se zhruba týdenní hospitalizace,“ uvedl Ovčáček.

„Aktuální zdravotní potřeby pana prezidenta Zemana v tuto chvíli nespadají pod služby všeobecného praktického lékaře, které mu poskytujeme. Navíc jsem striktně vázán lékařským tajemstvím a informace o zdravotním stavu nemohu bez souhlasu pacienta sdělit,“ sdělil Zemanův ošetřující praktický lékař Boris Šťastný.

Už na začátku prvního funkčního období lékaři informovali o tom, že prezident Zeman trpí polyfunkční neuropatii, kvůli které ztrácí cit v nohou, což bývá neurologická komplikace při cukrovce. Sám Zeman v září 2016 prohlásil, že se mu zlepšily hodnoty cukrovky, zatímco neuropatie zůstává na stejné úrovni, v listopadu 2017 hovořil o tom, že mu „odešla cukrovka“. Jeho lékař Miloslav Kalaš tehdy vysvětlil, že ke snížení hodnot glykemie přispělo dodržování diety a zhubnutí. V dubnu 2021 Zeman oznámil, že se rozhodl přesunout na vozík.

Během svého desetiletého prezidentského mandátu byl v nemocnici několikrát. Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách v roce 2021, kdy v Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry, které o něj pečují i po jeho odchodu z funkce v jeho nedalekém nově postaveném domě v Lánech.