Banka UniCredit chce koupit konkurenta, zaplatí 256 miliard

Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit konkurenční Banco BPM za 10,09 miliardy eur (256 miliard korun). Spojila by se tak druhá a třetí největší italská banka a společně by oba bankovní domy rozšířily svou působnost na evropském trhu.

UniCredit je druhou největší bankou v zemi, podniká také v České republice. Nabízí 0,175 své kmenové akcie za každou akcii BPM, což odpovídá 6,67 eur (169 korun) za akcii, a představuje tak prémii přibližně 0,4 procenta k páteční závěrečné ceně akcií BPM. Při současném stavu něco přes 1,5 miliardy akcií Banco BPM by to znamenalo přibližně 265 milionů akcií Unicredit. Unciredit by musela navýšit svůj kapitál o přibližně 16 procent.

Evropa potřebuje silné banky

„Evropa potřebuje silnější a větší banky, které jí pomohou rozvíjet ekonomiku a konkurovat ostatním velkým ekonomickým blokům,“ uvedl v prohlášení generální ředitel UniCredit Andrea Orcel.

BPM začátkem listopadu koupila pětiprocentní podíl ve státní bance Monte dei Paschi di Siena (MPS). Také podala nabídku na odkup správce aktiv Anima Holding s cílem získat plnou kontrolu nad touto firmou, což by byla transakce za 1,6 miliardy eur, připomněla agentura Reuters.

UniCredit očekává, že transakce s BPM zvýší její zisk na akcii do dvou let od vypořádání nabídky na výměnu o vyšší jednotky procent.

BPM má v současnosti hodnotu něco málo přes deset miliard eur, Unicredit pak přibližně 62 miliard eur. UniCredit nedávno získala o něco více než pětinu Commerzbank a má zájem o převzetí tohoto německého konkurenta. Commerzbank má nyní na burze hodnotu přibližně 18 miliard eur.

