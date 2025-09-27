Nový magazín právě vychází!

Vydavatele her EA chce převzít skupina investorů, připraveno mají 50 miliard dolarů

Skupina investorů vede pokročilé rozhovory o převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts
ČTK
ČTK

Skupina investorů vede pokročilé rozhovory o převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 50 miliard dolarů, tedy přibližně bilion korun, uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Skupina investorů zahrnuje americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners i státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Dohoda by podle zdrojů mohla být oficiálně oznámena již příští týden.

Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. „EA dává jako cíl pro převzetí smysl,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Wyatt Swanson ze společnosti D.A. Davidson & Co. Upozornil, že pravidelné vydávaní nových dílů herních titulů zajišťuje firmě předvídatelné příjmy.

Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, píše agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.

Projekt Silicon Valley Accelerator pro podporu českých start-upů v USA navázal spolupráci s podnikatelkou Ivanou Tykač. Aktuálními tématy projektu bude AI (umělá inteligence) a podpora žen-zakladatelek ve start-upech. V tiskové zprávě to dnes oznámila firma Unicorn Attacks, která program Silicon Valley Accelerator vytvořila. Americké Silicon Valley je mezinárodním centrem počítačového vývoje.

„Propojení s Ivanou Tykač přináší do našeho akcelerátoru další impulz. Sama je žena-podnikatelka, její zkušenosti s investováním do technologií a silná motivace podporovat diverzitu dávají našim účastníkům další perspektivu i potenciál,“ sdělil spoluzakladatel Unicorn Attacks Martin Medek.

Jedním z hlavních témat Silicon Valley Accelerator je nyní využití AI v technologických start-upech. „Pokud je v současnosti někde na světě místo, které drží v umělé inteligenci náskok, je to právě San Francisco. Pro české start-upy je konfrontace s tímto prostředím klíčová pro jejich růst a globální ambice,“ uvedl Medek.

Dalším tématem je podpora žen v technologickém byznysu, což bylo podle Unicorn Attacks jedním z důvodů vstupu Ivany Tykač do projektu. „Ve světě, kde podíl ženských zakladatelek technologických start-upů v Evropě stále nepřesahuje 15 procent, dáváme cílenou podporu projektu female founders (žen zakladatelek),“ sdělila Tykač.

Mezi účastníky programu jsou start-upy Leeaf, Amicara, Divorcio, Questia, Webout, Aditbe a Eterny. Mají nyní za sebou program v Praze zaměřený na ladění produktových strategií, obchodních modelů a prezentací pro investory. Nyní je čeká další část programu v San Francisku zahrnující setkání s experty a investory nebo workshopy o expanzi do USA.

Česká koruna v září posílila na nejsilnější hodnoty za poslední dva roky. Vůči euru se obchoduje hluboko pod hranicí 25 korun. Jak s korunou zahýbají výsledky blížících se parlamentních voleb? Zeptali jsme se forex obchodníků.

Proč je koruna silná

Za růstem české měny stojí kombinace faktorů. Největší roli hraje měnová politika České národní banky, která stále drží jedny z nejvyšších úrokových sazeb v regionu a dává najevo, že s jejich snižováním nebude spěchat. To ostatně centrální bankéři potvrdili na středečním zasedání, když už potřetí v řadě ponechali základní úrokovou sazbu beze změny.

Koruně prospívá i relativně stabilní domácí ekonomika – inflace se přiblížila k cíli ČNB, mzdy rostou a spotřeba se postupně zvedá. V neposlední řadě je česká měna podporována globálním prostředím: dolar v posledních týdnech oslabuje, euro zůstává pod tlakem a investoři hledají výnos jinde, třeba právě v korunových aktivech.

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku

Volby jako test důvěry

Podle šéfa EasyChange Matěje Nováka může složení budoucí vlády hrát roli především krátkodobě. „Finanční trhy preferují předvídatelnost a stabilitu. Pokud volby vyústí ve standardní koalici demokratických stran, reakce koruny bývá mírná. Oslabení by nastalo hlavně v případě, že by do vlády vstoupily extrémní nebo antisystémové strany,“ říká.

V případě výrazného úspěchu protievropských stran SPD a Stačilo! by koruna oslabila o nižší jednotky procent, zejména pokud by se podílely na vládě. U ostatních scénářů by měla být reakce spíše nevýrazná, do jednoho procenta,“ dodává Ondřej Hartman z FXstreet.cz.

ČNB jako klíčový hráč

Oba experti se shodují, že pro kurz je zásadnější politika centrální banky než samotné volby. „ČNB je nezávislá instituce a její rozhodnutí o sazbách nebo intervencích mají na korunu přímý dopad. Pokud by povolební vyjednávání byla zdlouhavá, může ČNB výkyvy mírnit,“ upozorňuje Novák.

I vláda s vyššími výdaji by mohla paradoxně koruně prospět, uvádí Hartman. „Pokud by ANO prosazovalo vyšší deficit, ČNB by musela držet utaženou měnovou politiku, tedy vyšší sazby. A to by koruně přidávalo na atraktivitě,“ říká.

Skandály a nervozita

Otázka přijetí eura se podle obou analytiků do kurzu výrazně nepromítne. „Diskuse o euru je spíše dlouhodobá. Trh počítá s tím, že Česko euro v dohledné době nepřijme,“ konstatuje Novák a Hartman souhlasí: „Žádná ze stran nestanovila konkrétní termín. I při otevření debaty je pravděpodobnost přijetí eura v tomto desetiletí velmi nízká.“

Politické konflikty či skandály mohou podle expertů korunu oslabit, obvykle však jen krátkodobě. „Výrazný konflikt, třeba dlouhé povolební paty nebo korupční kauza, by mohl vést k odlivu kapitálu. Záleží, jak rychle se podaří obnovit důvěru,“ uvádí šéf EasyChange.

„Snaha o zneplatnění voleb ve stylu Donalda Trumpa v roce 2020 by měla potenciál oslabit korunu. Ale tento scénář je velmi málo pravděpodobný a zatím ho obchodníci do kurzu nezapočítávají,“ konstatuje forex trader z FXstreet.cz. 

Krátce po volbách doporučuje Novák sledovat vývoj kurzu, burzy a výnosů státních dluhopisů, které odrážejí náladu investorů. Hartman by se zaměřil na předstihové indikátory, jako je konjunkturální průzkum či index PMI. Firmy by podle obou expertů měly zvážit zajištění kurzového rizika a využít současných silných hodnot koruny a část prostředků směnit do eur či dolarů.

