Vydavatele her EA chce převzít skupina investorů, připraveno mají 50 miliard dolarů
Skupina investorů vede pokročilé rozhovory o převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 50 miliard dolarů, tedy přibližně bilion korun, uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Skupina investorů zahrnuje americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners i státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Dohoda by podle zdrojů mohla být oficiálně oznámena již příští týden.
Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. „EA dává jako cíl pro převzetí smysl,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Wyatt Swanson ze společnosti D.A. Davidson & Co. Upozornil, že pravidelné vydávaní nových dílů herních titulů zajišťuje firmě předvídatelné příjmy.
Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, píše agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.
