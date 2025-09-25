Zrušte DMA, žádá Apple. EU tímto zákonem škodí trhu i uživatelům
Americká technologická společnost Apple ostře zaútočila na unijní zákon o digitálních trzích (DMA) a vyzvala Evropskou unii, aby tento právní předpis zrušila. Podle Applu DMA, který měl původně omezit moc technologických gigantů a otevřít trh konkurenci, ve skutečnosti poškozuje uživatele i samotné inovace. Firma tvrdí, že zákazníci v EU kvůli pravidlům přicházejí o nové funkce, dočkávají se jejich zavedení se zpožděním a navíc čelí zvýšeným rizikům v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti.
Výzva Applu přichází v citlivý moment. Evropská komise totiž právě dokončuje první přezkum účinnosti zákona, který platí od loňského roku a je označován za přelomový krok EU v regulaci Big Tech. Komise požádala firmy, spotřebitele i další zainteresované strany o připomínky do 24. září. Apple v reakci předložil vlastní zprávu a navrhl, aby unie DMA nahradila zcela novým a „vhodnějším“ předpisem.
Firma uvedla, že zákon ji již donutil odložit uvedení několika klíčových funkcí v Evropě. Důvodem je povinnost zajistit, aby některé novinky byly kompatibilní i se zařízeními a aplikacemi třetích stran. Podle Applu to ale v praxi znamená, že musí otevřít svůj uzavřený ekosystém i tam, kde tím údajně hrozí zásah do soukromí a bezpečnosti uživatelů. „Nenašli jsme způsob, jak splnit požadavky bez ohrožení dat uživatelů. Naše navržená ochranná opatření byla EK odmítnuta,“ uvedla firma.
Na svých stránkách Apple zveřejnil ostré prohlášení: „Je jasné, že nemůžeme vyřešit všechny problémy, které DMA způsobuje. Postupem času se ukázalo, že DMA trhům nepomáhá. Ztěžuje podnikání v Evropě.“
Mluvčí EK na dotaz agentury Reuters reagoval zdrženlivě. Připomněl, že tzv. gatekeepers – tedy podniky, které významně ovlivňují provoz internetu – musejí otevřít své platformy konkurenci a umožnit propojení se zařízeními a softwarem třetích stran. „Dodržování pravidel DMA je povinnost, nikoli volba,“ zdůraznil. Mezi gatekeepers kromě Applu patří také Google, Meta, Amazon či Microsoft.
DMA vstoupil v platnost loni. Požaduje, aby velké technologické firmy otevřely své platformy konkurentům. Apple patří k nejvlivnějším firmám na evropském trhu. V EU prodává miliony zařízení a služeb, přičemž z evropských zákazníků tvoří jednu z klíčových částí svých globálních tržeb.
