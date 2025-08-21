Trump nebude platit miliardovou pokutu. Rozhodl soud
Newyorský odvolací soud zrušil jako nepřiměřenou pokutu uloženou Donaldu Trumpovi v případu nadhodnocování jeho jmění.
Loni soud Trumpovi, tehdy ještě uchazeči o druhý prezidentský mandát, nařídil zaplatit pokutu v přepočtu 7,5 miliardy korun, její celková výše i s úroky nakonec přesáhla 10,9 miliardy korun , napsala agentura AP.
Soudce Arthur Engoron nařídil Trumpovi zaplatit pokutu za masivní nadhodnocování hodnoty majetku Trump Organization s cílem získat výhodné půjčky.
V nynějším rozhodnutí soudci odvolacího soudu uvedli, že ačkoli je Trump za podvod odpovědný, pokuta ve výši téměř půl miliardy dolarů je nepřiměřená a porušuje ochranu před tvrdými tresty, kterou zaručuje americká ústava.
V případu proti Trumpovi, jeho dvěma dospělým synům a společnosti Trump Organization soudce Engoron rovněž zakázal Trumpovi působit jako ředitel společnosti po dobu tří let nebo čerpat úvěry od bank ve státě New York.
Senát pěti odvolacích soudců je rozdělen v názoru na opodstatněnost původní žaloby, kterou podala generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová. Ta obvinila Trumpa a jeho syny z trvalého a opakovaného podvodu. Trump po celou dobu věc líčil jako politicky motivovanou kauzu s odkazem na skutečnost, že Jamesová zastupuje Demokratickou stranu.
