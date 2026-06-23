OBRAZEM: Škoda ukázala svůj největší model. Nahlédněte do útrob sedmimístného elektromobilu Peaq
Škoda ukázala největší vůz své historie. Elektrické SUV Peaq nabídne sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a ambici stát se bateriovou alternativou ke Kodiaqu. Na české silnice má dorazit ještě letos.
Škoda Auto představila největší model ve své historii. Nové elektrické SUV Peaq má až sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a automobilka ho staví jako bateriovou alternativu ke spalovacímu Kodiaqu. Vyrábět se začne v létě a první zákazníci v Česku by se ho měli dočkat ještě před koncem roku.
Podle prvních informací bude Peaq zřejmě nejdražší škodovkou, ale ne nijak výrazně. Cenu automobilka zveřejní ve středu, podle předsedy představenstva Klause Zellmera bude začínat pod 50 tisíc eur, tedy méně než 1,2 milionu korun.
Novinka měří 4874 milimetrů, a je tak o 116 milimetrů delší než Kodiaq. Rozvor je o 124 milimetrů delší než u Superbu a zavazadlový prostor má objem 935 litrů. Peaq se tím stává novou vlajkovou lodí značky a zároveň jejím nejprostornějším SUV.
Velké rodinné elektroauto
Podle předsedy představenstva Škody Klause Zellmera má Peaq zásadní roli v rozšiřování nabídky plně elektrických vozů. Automobilka jím chce oslovit zákazníky, kteří hledají velké rodinné auto, ale zároveň chtějí přejít na elektromobilitu.
„Je součástí rostoucího portfolia, které zákazníkům poskytuje skutečnou možnost volby napříč různými typy pohonu a umožňuje jim vybrat si řešení, které nejlépe odpovídá jejich potřebám – dnes i do budoucna. Právě tak udržujeme značku Škoda relevantní pro ještě širší okruh zákazníků,“ uvedl Zellmer.
Podobně mluví i člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn. Podle něj dealeři nový model dlouho očekávali, protože doplní elektrickou nabídku Škody v nejvyšším segmentu a může přivést nové skupiny zákazníků.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Peaq nabídne dvě velikosti trakční baterie. Větší má kapacitu 91 kWh a jde o největší baterii, jakou kdy Škoda do svého vozu použila. Právě s ní má SUV zvládnout dojezd přes 630 kilometrů, což je nejvíce ze všech elektromobilů značky. Menší baterie má kapacitu 63 kWh.
Zákazníci budou vybírat ze tří výkonových verzí. V nabídce bude pohon zadních i všech kol a výkon od 150 do 220 kW. Maximální rychlost se podle provedení pohybuje mezi 160 a 180 kilometry v hodině. Vůz dostane také řízení jedním pedálem nebo obousměrné nabíjení.
Interiéru dominuje multimediální systém s vertikálně umístěným displejem o úhlopříčce 13,6 palce. Poprvé u Škody je postavený na platformě Android. Novinkou je také příplatkový audiosystém vyvinutý ve spolupráci se společností Sonos.
Škoda Auto po letošní elektrické ofenzivě znovu obrátí pozornost ke spalovacím motorům. Příští rok uvede nástupce SUV Karoq, který má nabídnout spalovací i hybridní pohon. Podle člena představenstva Martina Jahna zůstávají právě tyto modely hlavním zdrojem zisku automobilky.
Škoda dál sází na spalovací auta. Nástupce Karoqu dorazí už příští rok, říká Jahn
Zprávy z firem
Škoda Auto po letošní elektrické ofenzivě znovu obrátí pozornost ke spalovacím motorům. Příští rok uvede nástupce SUV Karoq, který má nabídnout spalovací i hybridní pohon. Podle člena představenstva Martina Jahna zůstávají právě tyto modely hlavním zdrojem zisku automobilky.
Peaq představí několik novinek
Peaq přináší i několik prvků, které se u Škody objevují poprvé. Patří mezi ně výsuvné kliky dveří. Když je vůz zamčený nebo jede, jsou zapuštěné do karoserie a zlepšují aerodynamiku. Jakmile se řidič s klíčem přiblíží, elektricky se vysunou. Aktivovat je lze i mechanicky stisknutím označené části.
Další novinkou je panoramatická střecha s dynamickým řízením zastínění. Čelní sklo má stěrače s integrovanými ostřikovači, které mají díky kratší vzdálenosti mezi tryskami a sklem snížit spotřebu kapaliny zhruba o polovinu a zároveň zlepšit oplach.
Škoda do vozu zakomponovala i odkaz na vlastní historii. Před spolujezdcem jsou na boční části čelního skla vyobrazeni tři cyklisté. Připomínají začátky automobilky a její první produkt, jízdní kolo Slavia.
Peaq rozšíří elektrickou nabídku Škody na čtyři modely. Automobilka nedávno představila městský crossover Epiq a v nabídce už má SUV Elroq a Enyaq. Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Podíl elektromobilů na prodejích Škody by měl podle vedení značky do dvou let dosáhnout dvouciferné úrovně.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.