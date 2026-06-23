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newstream.cz Zprávy z firem OBRAZEM: Škoda ukázala svůj největší model. Nahlédněte do útrob sedmimístného elektromobilu Peaq

OBRAZEM: Škoda ukázala svůj největší model. Nahlédněte do útrob sedmimístného elektromobilu Peaq

Škoda začne v létě vyrábět svůj největší vůz, sedmimístný elektromobil Peaq
ČTK
nst
nst

Škoda ukázala největší vůz své historie. Elektrické SUV Peaq nabídne sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a ambici stát se bateriovou alternativou ke Kodiaqu. Na české silnice má dorazit ještě letos.

Škoda Auto představila největší model ve své historii. Nové elektrické SUV Peaq má až sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a automobilka ho staví jako bateriovou alternativu ke spalovacímu Kodiaqu. Vyrábět se začne v létě a první zákazníci v Česku by se ho měli dočkat ještě před koncem roku.

Podle prvních informací bude Peaq zřejmě nejdražší škodovkou, ale ne nijak výrazně. Cenu automobilka zveřejní ve středu, podle předsedy představenstva Klause Zellmera bude začínat pod 50 tisíc eur, tedy méně než 1,2 milionu korun.

Novinka měří 4874 milimetrů, a je tak o 116 milimetrů delší než Kodiaq. Rozvor je o 124 milimetrů delší než u Superbu a zavazadlový prostor má objem 935 litrů. Peaq se tím stává novou vlajkovou lodí značky a zároveň jejím nejprostornějším SUV.

10 fotografií v galerii

Velké rodinné elektroauto

Podle předsedy představenstva Škody Klause Zellmera má Peaq zásadní roli v rozšiřování nabídky plně elektrických vozů. Automobilka jím chce oslovit zákazníky, kteří hledají velké rodinné auto, ale zároveň chtějí přejít na elektromobilitu.

„Je součástí rostoucího portfolia, které zákazníkům poskytuje skutečnou možnost volby napříč různými typy pohonu a umožňuje jim vybrat si řešení, které nejlépe odpovídá jejich potřebám – dnes i do budoucna. Právě tak udržujeme značku Škoda relevantní pro ještě širší okruh zákazníků,“ uvedl Zellmer.

Podobně mluví i člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn. Podle něj dealeři nový model dlouho očekávali, protože doplní elektrickou nabídku Škody v nejvyšším segmentu a může přivést nové skupiny zákazníků.

Peaq nabídne dvě velikosti trakční baterie. Větší má kapacitu 91 kWh a jde o největší baterii, jakou kdy Škoda do svého vozu použila. Právě s ní má SUV zvládnout dojezd přes 630 kilometrů, což je nejvíce ze všech elektromobilů značky. Menší baterie má kapacitu 63 kWh.

Zákazníci budou vybírat ze tří výkonových verzí. V nabídce bude pohon zadních i všech kol a výkon od 150 do 220 kW. Maximální rychlost se podle provedení pohybuje mezi 160 a 180 kilometry v hodině. Vůz dostane také řízení jedním pedálem nebo obousměrné nabíjení.

Interiéru dominuje multimediální systém s vertikálně umístěným displejem o úhlopříčce 13,6 palce. Poprvé u Škody je postavený na platformě Android. Novinkou je také příplatkový audiosystém vyvinutý ve spolupráci se společností Sonos.

Škoda dál sází na spalovací auta. Nástupce Karoqu dorazí už příští rok, říká Jahn

Škoda dál sází na spalovací auta. Nástupce Karoqu dorazí už příští rok, říká Jahn

Zprávy z firem

Škoda Auto po letošní elektrické ofenzivě znovu obrátí pozornost ke spalovacím motorům. Příští rok uvede nástupce SUV Karoq, který má nabídnout spalovací i hybridní pohon. Podle člena představenstva Martina Jahna zůstávají právě tyto modely hlavním zdrojem zisku automobilky.

ČTK

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Peaq představí několik novinek

Peaq přináší i několik prvků, které se u Škody objevují poprvé. Patří mezi ně výsuvné kliky dveří. Když je vůz zamčený nebo jede, jsou zapuštěné do karoserie a zlepšují aerodynamiku. Jakmile se řidič s klíčem přiblíží, elektricky se vysunou. Aktivovat je lze i mechanicky stisknutím označené části.

Další novinkou je panoramatická střecha s dynamickým řízením zastínění. Čelní sklo má stěrače s integrovanými ostřikovači, které mají díky kratší vzdálenosti mezi tryskami a sklem snížit spotřebu kapaliny zhruba o polovinu a zároveň zlepšit oplach.

Škoda do vozu zakomponovala i odkaz na vlastní historii. Před spolujezdcem jsou na boční části čelního skla vyobrazeni tři cyklisté. Připomínají začátky automobilky a její první produkt, jízdní kolo Slavia.

Peaq rozšíří elektrickou nabídku Škody na čtyři modely. Automobilka nedávno představila městský crossover Epiq a v nabídce už má SUV Elroq a Enyaq. Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Podíl elektromobilů na prodejích Škody by měl podle vedení značky do dvou let dosáhnout dvouciferné úrovně.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Levné moře mizí. V Řecku, Chorvatsku i Turecku si Češi připlatí

Levné moře mizí. V Řecku, Chorvatsku i Turecku si Češi připlatí
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V oblíbených dovolenkových destinacích zdražují restaurace, ubytování, doprava i služby na místě. Největší pozor by si letos Češi měli dát v Turecku, Chorvatsku nebo v řeckých letoviscích. Levnější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě.

Češi se letos při výběru dovolené budou muset dívat nejen na cenu letenky, zájezdu nebo ubytování, ale i na to, kolik utratí až na místě. Právě vedlejší výdaje, jako jsou restaurace, nákupy, půjčení auta, parkování, lehátka, výlety nebo místní doprava, mohou rozhodnout, zda dovolená zůstane v rozpočtu, nebo se významně prodraží. Podle Eurostatu jsou rozdíly mezi evropskými zeměmi zvlášť výrazné právě u služeb, včetně restaurací a hotelů.

Zažitá představa, že jih Evropy automaticky znamená levnější dovolenou, už neplatí tak jednoznačně. Část destinací zůstává v evropském srovnání pod průměrem, ale nejvytíženější turistická místa žijí vlastním cenovým životem. Ostrovy, pobřežní letoviska a slavná historická města bývají výrazně dražší než zbytek země.

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Turecko: pořád levné, ale méně než dřív

Turecko dlouho patřilo mezi cenově nejdostupnější dovolenkové destinace pro Evropany. Slabší měna a velká hotelová kapacita držely ceny all-inclusive pobytů atraktivně nízko. To z velké části platí i letos. 

Jenže Turecko zároveň bojuje s vysokou inflací, která se promítá do cen služeb, restaurací, dopravy i běžných výdajů. Pro zahraniční turisty může země pořád vycházet výhodně, zejména u balíčků s předem zaplaceným ubytováním a stravou. Kdo ale cestuje individuálně, častěji jí mimo hotel a chce jezdit na výlety, může narazit na vyšší ceny, než čekal.

Řecko: drahé ostrovy a tlak turismu

Řecko je pro Čechy stálicí. Láká mořem, ostrovy, kuchyní i širokou nabídkou zájezdů. Problém je, že nejoblíbenější řecké destinace zdražují pod tlakem silné turistické poptávky. Zajímavé je, že dražší dovolenou v Řecku neřeší jen zahraniční turisté, ale i samotní Řekové. Podle agentury Bloomberg tamní ekonomika sice roste, ale běžné domácnosti dál zatěžují ceny potravin, energií, bydlení a služeb. V nejvyhledávanějších ostrovních lokalitách se tak letní pobyt stává luxusem i pro část místních obyvatel.

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Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.

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Pro české turisty to neznamená, že se Řecko stává nedostupným. Nabídka je stále široká a ceny se výrazně liší podle ostrova, termínu i typu pobytu. Zásadní je ale počítat s tím, že dovolenou mohou prodražit výdaje mimo samotný zájezd, jako jsou restaurace, plážový servis, půjčení auta, trajekty nebo výlety.

Chorvatsko: blízko, oblíbené, ale citlivé na cenu

Chorvatsko zůstává pro Čechy jednou z nejoblíbenějších prázdninových voleb. Výhodou je dostupnost autem, známé prostředí a dlouholetá zkušenost českých turistů. Právě proto si ale lidé zdražení v Chorvatsku všímají rychleji než jinde.

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Domoplan hledá nový motor růstu. Vedle bytů chce vydělávat na resortech

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Itálie a Španělsko: rozdíl dělá lokalita

Itálie a Španělsko patří mezi země, kde se cenový rozdíl mezi běžným místem a turistickou ikonou může projevit nejvíc. Jinak vyjde dovolená v menším městě mimo hlavní proud a jinak pobyt v Benátkách, Barceloně, na Ibize, v Toskánsku nebo v populárních přímořských letoviscích.

Právě u těchto zemí platí, že průměrná cenová hladina není pro turistu vždy nejlepším vodítkem. Rozhoduje konkrétní lokalita, sezona a způsob cestování. Post Office Travel Money řadí v evropském City Costs Barometer 2026 mezi nejdražší městské pobyty mimo jiné Barcelonu, Benátky a Madrid.

U Španělska i Itálie se navíc čím dál víc řeší tlak turismu na bydlení a služby. To může v nejvytíženějších lokalitách dál zvyšovat ceny ubytování i běžných výdajů.

Kde se dá ještě hledat hodnota

Cenově zajímavější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě. U městských pobytů patří podle Post Office Travel Money mezi levnější evropské volby Sarajevo, Bukurešť, Tirana, Bělehrad, Trenčín, Riga, Vilnius nebo Podgorica. 

U mořské dovolené mohou být levnější alternativou Bulharsko, Albánie, Černá Hora nebo některé méně známé části Balkánu. Neznamená to, že budou vždy levné ve všech položkách. Ve srovnání s nejvytíženějšími letovisky v Chorvatsku, Řecku, Itálii nebo Španělsku ale často nabídnou lepší poměr ceny a zážitku.

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Pražské letiště odbavilo za čtvrtletí 3,5 milionu lidí, o desetinu více

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Za první čtvrtletí Letiště Václava Havla odbavilo 3 540 350 lidí, meziročně o 342 946 více. Jen v březnu prošlo letištěm přes 1,3 milionu cestujících, loni 1,21 milionu. V žebříčku států podle počtu cestujících se propadly Spojené arabské emiráty. V lednu a únoru tam odletělo 139.315 lidí, v březnu po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě 21 259 lidí. Dubaj vypadla z březnového žebříčku 15 nejoblíbenějších destinací, v únoru skončila s 47 641 pasažéry čtvrtá. Vyplývá to z dat uveřejněných na webu letiště.

ČTK

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma

Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Tři čtvrtiny majitelů domů v Česku uvažují o rekonstrukci, ale nemají jasno, jaké výhody jim přinese, kolik by stála a zda se jim tedy vůbec vyplatí. Tento problém jim chce vyřešit Buřinka.

V Česku je podle celkem 4,5 milionu bytů, z toho dva miliony v rodinných domech a zbytek v celkem 200 tisících bytových domů. Když se to vezme z velmi praktického finančního hlediska, že prostě máme topné sezóny a že ceny energií jdou dlouhodobě nahoru, pak jsou zásadní následující fakta. Z celkového počtu bytů nemá 700 tisíc bytů vůbec žádný způsob zateplení, dva miliony nemají zateplené stěny a milion bytů nemá izolační okna, zmapovala před nedávnem studie KPMG. Zásadní je, že průměrná spotřeba energie na vytápění je 165 kWh na metr čtvereční plochy za rok. Přitom nízkoenergický dům na stejnou plochu spotřebuje 50 kWh ročně.

Co s tím? Jedinou cestou je rekonstrukce, zaměřená na úspory při vytápění. Ta ovšem, jak konstatují závěry průzkumu mezi 1206 majiteli rodinných domů, který si nechala zpracovat Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), pro mnoho domácností představuje „komplexní koktejl finančních, praktických i psychologických bariér“. Jejich kombinace vede k tomu, že lidé potřebné úpravy dlouhodobě odkládají. Aktivně řeší spíše dílčí opravy. Celkově by o úsporné renovaci uvažovalo 74 procent majitelů domů, ale 39 procent odpovědělo, že o tom občas přemýšlí, ale zatím nic takového neudělalo.

Milan Pospíšil, manažer úvěrů Stavební spořitelny České spořitelny Foto: Ivana Pečinková/Newstream.cz

Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický

Šéf Buřinky: Budoucnost je v energetických rekonstrukcích

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Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Věra Tůmová, Newstream & Partner

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Hlavní překážka? Nedostatek peněz

Hlavní bariérou, proč se lidé nepouštějí do rekonstrukce, je nedostatek vlastních prostředků. Polovina dotázaných nemá dost peněz a nechce si brát úvěr, nebo na něj nedosáhne, 35 procent se nechce zadlužit na příliš dlouho a 34 procent se obává, že cena rekonstrukce naroste a výrazně přesáhne původní rozpočet.

Tím ovšem výčet překážek ani zdaleka nekončí. Na čtvrtém místě až šestém místě největších bariér figurují praktické překážky, jako příliš složité, zdlouhavé či nejisté získání podpory od státu, dále komplikace pro chod domácnosti spojené se stavbou či špatné zkušenosti či strach z nespolehlivosti řemeslníků. A 23 procent se obává, že se náklady na rekonstrukci nevrátí v úsporách energie. Mimochodem – průzkum zjistil, že více než polovina (53 procent) majitelů domů přesně neví, kolik ročně zaplatí za energie. Desetina lidí o tom vůbec nemá ponětí, zbytek má pouze přibližnou představu.

Energetická studie napoví

„Zhruba polovina respondentů uvedla, že ví, kolik ročně zaplatí za energie. My z naší praxe však víme, že reálně je toto číslo ještě nižší. Když pak s klienty procházíme náklady a počítáme možnou úsporu, bývají velmi překvapení,“ říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů Buřinky. „Správně navržená rekonstrukce dokáže snížit celkovou spotřebu energie na vytápění v průměru až o dvě třetiny, u velmi starých a neefektivních domů může jít o úsporu dokonce až 90 procent,“ dodává.  

Z průzkumu dále vyplynulo, že lidé by velmi ocenili, kdyby jim nějaký odborník pomohl s odhadem nákladů (54 procent respondentů). Dalších 23 procent by to „spíše ocenilo“. Majitelé rodinných domů by uvítali také pomoc s vyřízením státní podpory (od 25. června to budou úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou), doporučení spolehlivých řemeslníků či pomoc s plánováním rekonstrukce.

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Polovina výdajů českých domácností za energie ročně je zbytečná a šla by ušetřit. Dalšími problémy, které situaci v energiích v Česku zhoršují, je i stárnoucí nerekonstruovaný bytový fond a energetická chudoba. Mnoho lidí se navíc nevyzná v hospodaření s energiemi ani v tom, jak doma snížit energetickou spotřebu. Vyplývá to ze společné studie, kterou dnes představila poradenská společnost KPMG a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která chce situaci pro české domácnosti nyní zlepšovat odborným poradenstvím stavebních spořitelen.

Věra Tůmová

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Buřinka vidí příležitost nejen v nabídce financování, ale i v poradenství. „Výzkum jasně pojmenoval, co by majitelům domů pomohlo nejvíce. Více než tři čtvrtiny respondentů by zásadně ocenily co nejpřesnější vyčíslení nákladů ještě před zahájením jakýchkoliv prací. Právě na tuto poptávku reaguje nová bezplatná Energetická studie Buřinky. Pomáhá lidem spolehlivě zodpovědět klíčovou otázku, která přichází ještě před samotným projektováním: zda se rekonstrukce vůbec vyplatí a jaký rozsah opatření má pro jejich konkrétní dům smysl,“ podtrhuje mluvčí Buřinky Hana Burečková.

Energetická studie by měla klientovi poskytnout přehled o aktuálním stavu jeho domu, nabídnout tři varianty rozsahu rekonstrukce i odhad nákladů, očekávaných úspor i finanční návratnosti. Podle toho se pak může rozhodnout, zda bude postupovat dál a nechá si vypracovat renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy. „Mnoho lidí tápe, zda jejich dům nutně potřebuje komplexní rekonstrukci, anebo zda stačí jen několik dílčích kroků. Energetická studie jim bezplatně poskytne potřebná data na stůl, aby se mohli informovaně rozhodnout dříve, než investují čas a peníze do projektové přípravy a následně do celé rekonstrukce,“ vysvětluje Milan Pospíšil.

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