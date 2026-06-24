Nový král superpočítačů je v Šen-čenu. Čína porazila americký El Capitan
Americký El Capitan už není nejrychlejším superpočítačem světa. Z prvního místa ho sesadil čínský LineShine, který zvládá více než dva triliony výpočetních operací za sekundu. Čína se tak po letech vrací na vrchol prestižního žebříčku Top500.
Nejvýkonnější oficiálně známý počítač světa mají poprvé od roku 2017 v Číně. Nachází se v Národním superpočítačovém centru v Šen-čenu a z prvního místa sesadil americký superpočítač El Capitan. Vyplývá to z žebříčku Top500, který mapuje 500 nejrychlejších počítačů na světě a zveřejňuje se dvakrát ročně.
Čínský LineShine je nový lídr
Jednotlivé počítače se řadí podle toho, jaký výkon podávají ve standardizovaném testu. Nový žebříček byl představen v úterý na konferenci o superpočítačích ISC v Hamburku.
Česko se stává novým uzlem evropského ekosystému bezpečnosti polovodičů. Tchajwanská společnost Jmem Technology otevřela v Praze první evropskou kancelář a v Brně postupně buduje své evropské výzkumné, vývojové a inženýrské centrum.
Česko posiluje na čipové mapě světa. V Brně vzniká vývojové centrum pro Tchajwance
Zprávy z firem
Česko se stává novým uzlem evropského ekosystému bezpečnosti polovodičů. Tchajwanská společnost Jmem Technology otevřela v Praze první evropskou kancelář a v Brně postupně buduje své evropské výzkumné, vývojové a inženýrské centrum.
Šenčenský počítačový systém LineShine dosáhl podle autorů žebříčku výkonu 2,198 exaflopu. Zjednodušeně řečeno to znamená, že počítač zvládl více než dva triliony výpočetních operací za sekundu.
Americký El Capitan v kalifornské národní laboratoři Lawrence Livermore dosáhl výkonu 1,809 exaflopu.
Souboj Číny a USA
Superpočítače se používají mimo jiné pro klimatické modely, výzkum materiálů, průmyslové aplikace nebo umělou inteligenci. Umístění v žebříčku má také symbolický význam v technologické soutěži mezi Čínou a Spojenými státy, uvedla agentura DPA.
V novém žebříčku následují za El Capitanem počítače Frontier a Aurora, oba z USA. Na páté příčce se umístil Jupiter Booster z výzkumného centra Jülich v Německu.
Firmy a stát by se měly intenzivně začít zabývat riziky spojenými s kvantovými počítači. Technologie by na digitálních zařízeních mohly do pěti let prolomit dnes nejvíce využívané asymetrické šifrování, což by znamenalo, že by přestala být bezpečná většina internetové komunikace, od bankovnictví a e-mailů až po státní tajemství, uvedli zástupci společností IBM a ITS a Českého vysokého učení technického v Praze. Připravenost Česka na tuto hrozbu je podle nich zatím velmi malá.
Česko není připraveno na hrozbu kvantových počítačů. Ty za pár let mohou prolomit i státní tajemství
Zprávy z firem
Firmy a stát by se měly intenzivně začít zabývat riziky spojenými s kvantovými počítači. Technologie by na digitálních zařízeních mohly do pěti let prolomit dnes nejvíce využívané asymetrické šifrování, což by znamenalo, že by přestala být bezpečná většina internetové komunikace, od bankovnictví a e-mailů až po státní tajemství, uvedli zástupci společností IBM a ITS a Českého vysokého učení technického v Praze. Připravenost Česka na tuto hrozbu je podle nich zatím velmi malá.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.