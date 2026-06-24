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newstream.cz Zprávy z firem Nový král superpočítačů je v Šen-čenu. Čína porazila americký El Capitan

Nový král superpočítačů je v Šen-čenu. Čína porazila americký El Capitan

Nový král superpočítačů je v Šen-čenu. Čína porazila americký El Capitan
Ilustrační foto iStock
ČTK
ČTK

Americký El Capitan už není nejrychlejším superpočítačem světa. Z prvního místa ho sesadil čínský LineShine, který zvládá více než dva triliony výpočetních operací za sekundu. Čína se tak po letech vrací na vrchol prestižního žebříčku Top500.

Nejvýkonnější oficiálně známý počítač světa mají poprvé od roku 2017 v Číně. Nachází se v Národním superpočítačovém centru v Šen-čenu a z prvního místa sesadil americký superpočítač El Capitan. Vyplývá to z žebříčku Top500, který mapuje 500 nejrychlejších počítačů na světě a zveřejňuje se dvakrát ročně.

Čínský LineShine je nový lídr

Jednotlivé počítače se řadí podle toho, jaký výkon podávají ve standardizovaném testu. Nový žebříček byl představen v úterý na konferenci o superpočítačích ISC v Hamburku.

CEO Jmem Technology John Chang

Česko posiluje na čipové mapě světa. V Brně vzniká vývojové centrum pro Tchajwance

Zprávy z firem

Česko se stává novým uzlem evropského ekosystému bezpečnosti polovodičů. Tchajwanská společnost Jmem Technology otevřela v Praze první evropskou kancelář a v Brně postupně buduje své evropské výzkumné, vývojové a inženýrské centrum.

sta

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Šenčenský počítačový systém LineShine dosáhl podle autorů žebříčku výkonu 2,198 exaflopu. Zjednodušeně řečeno to znamená, že počítač zvládl více než dva triliony výpočetních operací za sekundu.

Americký El Capitan v kalifornské národní laboratoři Lawrence Livermore dosáhl výkonu 1,809 exaflopu.

Souboj Číny a USA

Superpočítače se používají mimo jiné pro klimatické modely, výzkum materiálů, průmyslové aplikace nebo umělou inteligenci. Umístění v žebříčku má také symbolický význam v technologické soutěži mezi Čínou a Spojenými státy, uvedla agentura DPA.

V novém žebříčku následují za El Capitanem počítače Frontier a Aurora, oba z USA. Na páté příčce se umístil Jupiter Booster z výzkumného centra Jülich v Německu.

Česko není připraveno na hrozbu kvantových počítačů

Česko není připraveno na hrozbu kvantových počítačů. Ty za pár let mohou prolomit i státní tajemství

Zprávy z firem

Firmy a stát by se měly intenzivně začít zabývat riziky spojenými s kvantovými počítači. Technologie by na digitálních zařízeních mohly do pěti let prolomit dnes nejvíce využívané asymetrické šifrování, což by znamenalo, že by přestala být bezpečná většina internetové komunikace, od bankovnictví a e-mailů až po státní tajemství, uvedli zástupci společností IBM a ITS a Českého vysokého učení technického v Praze. Připravenost Česka na tuto hrozbu je podle nich zatím velmi malá.

ČTK

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Mají přes sto tisíc čistého. Přesto si v Praze kupují hlavně kompromis

Mikrobyt
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dva průměrné pražské platy dnes na hypotéku ještě stačí. V Praze ale často jen na menší byt a život plný kompromisů. Za stejnou splátku si přitom pár za hranicemi metropole může koupit výrazně víc prostoru někdy i rodinný dům.

Jan a Jana Novákovi jsou modelový pražský pár. Oběma je něco přes třicet, oba pracují v Praze a oba berou průměrnou pražskou mzdu. Podle Českého statistického úřadu dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v prvním čtvrtletí roku 2026 hodnoty 67 945 korun. Dohromady tak mají Novákovi příjem zhruba 136 tisíc korun hrubého, orientačně 105 tisíc korun čistého.

Nemají jiné úvěry, neplatí leasing, nesplácejí kreditní kartu. Na papíře vypadají jako ideální klienti banky. Jenže na realitním trhu hlavního města rychle zjistí, že dva dobré platy už nejsou vstupenkou k pohodlnému rodinnému bydlení. Jsou spíš vstupenkou do světa kompromisů.

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Pětičlenná rodina se přestěhovala do bytu menšího než garáž. Architekti z něj vytěžili maximum

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Může pětičlenná rodina plnohodnotně žít v bytě o podlahové ploše 37,5 metru čtverečního? Projekt od Hurá studia ukazuje, že ano. Nejde ale o běžnou rekonstrukci. Spíš o radikální přehodnocení toho, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k životu.

Petra Nehasilová

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Hypotéka vyjde. Praha ale ukrojí většinu pohodlí

Podle Lukáše Urbánka, finančního poradce Partners, by modelový mladý pár do 36 let mohl při čistém příjmu 105 tisíc korun dosáhnout na hypotéku kolem 9,75 milionu korun. „Pokud uvažujeme modelově mladé žadatele do 36 let a hodnotu DSTI 50 procent a předpokládáme, že 105 tisíc korun je opravdu celý akceptovatelný příjem, je maximální výše hypotéky přibližně 9,75 milionu korun se splátkou okolo 52 420 korun měsíčně,“ říká Urbánek.

Při standardním financování do 80 procent hodnoty nemovitosti by to znamenalo byt zhruba za 12,2 milionu korun. Jenže také nutnost mít přibližně 2,4 milionu korun vlastních peněz.

Bezpečnější varianta je podle Urbánka níž. „Za standardní a zcela bezpečnou hranici je ze strany ČNB považováno DSTI 40 procent. V modelovém příkladu je to splátka do 42 tisíc korun, což odpovídá hypotéce 7,8 milionu korun se splátkou 41 936 korun,“ dodává.

V takovém scénáři by Novákovi kupovali nemovitost zhruba za 9,75 milionu korun a potřebovali by téměř dva miliony korun vlastních úspor. V Praze to často znamená větší 2+kk nebo menší 3+kk. V lepší lokalitě méně metrů, na okraji města o něco více prostoru. U novostavby ještě méně.

Kompletní rekonstrukce bytu ze 30. let v Bubenči

Byty se zmenšují a ceny rostou. V Praze stojí bydlení od deseti milionů výš

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Ceny bytů, ať už nových nebo starších, lámou rekordy, ukazují data poradenské společnosti Knight Frank.

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Banka vidí bonitu, rodina vidí život

Lukáš Kropík z České spořitelny upozorňuje, že podle metodiky konkrétní banky může taková domácnost dosáhnout i na vyšší úvěr. „S čistými příjmy ve výši 105 tisíc korun je možné získat úvěr ve výši 9,8 milionu až 12,7 milionu korun s měsíční splátkou 52 500 až 66 500 korun. Rozdíly jsou dány metodikou jednotlivých bank při započítávání životních nákladů a dále parametry DTI a DSTI,“ říká Kropík.

Rozdíl mezi bankovní tabulkou a skutečným životem je ale zásadní. Banka počítá příjem, závazky a limity. Domácnost počítá jídlo, energie, dopravu, vybavení bytu, školku, dovolenou, budoucí rodičovskou a rezervu pro případ, že jeden příjem vypadne.

LTV ukazuje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou nemovitosti. Pokud byt stojí deset milionů korun a banka půjčí osm milionů, jde o LTV 80 procent. DSTI říká, jakou část čistého měsíčního příjmu spolknou splátky úvěrů. U příjmu 105 tisíc korun a splátky 42 tisíc korun jde přibližně o DSTI 40 procent. DTI porovnává celkové zadlužení s čistým ročním příjmem domácnosti.

„Banky zohledňují pouze oficiální závazky za úvěry, ale již neřeší třeba vyšší výdaje v domácím rozpočtu za dopravu do zaměstnání, výdaje za speciální dietu a podobně. Je to tedy velmi individuální a vždy je potřeba celou situaci vyhodnotit komplexně v rámci celého rozpočtu domácnosti a celkové majetkové a finanční situace,“ dodává Kropík.

Co za to dnes koupí

Aktuální nabídky na realitních serverech ukazují, jak rozdílný život si za stejnou hypotéku mohou Novákovi koupit. V Praze se rozpočet kolem deseti milionů korun drží hlavně u menších rodinných dispozic. Například byt 3+kk na Proseku o velikosti zhruba 74 metrů čtverečních za 9,5 milionu korun nebo byt 3+kk v Čakovicích o velikosti zhruba 72 metrů čtverečních za podobnou cenu znamenají při 80procentním financování vlastní zdroje kolem 1,9 milionu korun a splátku zhruba 40,5 tisíce korun měsíčně.

Jakmile ale Novákovi zamíří za hranice Prahy, stejný rozpočet se začne chovat úplně jinak. Ve Středočeském kraji se za cenu pražského bytu objevují rodinné domy. V Mělníku například moderní dům 5kk o velikosti zhruba 132 metrů čtverečních za 9,79 milionu korun. V Bělé pod Bezdězem dům 4+kk o velikosti 117 metrů čtverečních za 9,5 milionu korun.

Průměrná cena bytu v Česku vyrostla na 5,4 milionu korun

Průměrný byt v Česku stojí 5,3 milionu. V levných krajích navíc zdražují nejrychleji

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Dostupnost bydlení v Česku se běžnému obyvateli stále více vzdaluje. Průměrná cena bytu vyrostla na 5,3 milionu korun. Stojí za tím přetrvávající vysoké ceny v hlavním městě, ale také zdražování bytů v tradičně levnějších lokalitách, kde ceny poskočily nejrychleji z celé republiky, vyplývá z dat nemovitostní platformy Reas.

ČTK

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V regionech je rozdíl ještě výraznější. V Plzeňském kraji lze za méně než osm milionů korun najít dům o velikosti kolem 176 metrů čtverečních. V Ústeckém kraji se za cenu menšího pražského bytu objevují domy se 160 i více metry čtverečními a velkými pozemky.

Děti mění celou rovnici

Dokud jsou Novákovi dva, menší byt ještě může fungovat. Jakmile ale začnou plánovat rodinu, celá rovnice se mění. Jedno dítě znamená vyšší výdaje, druhé ještě větší tlak na rozpočet. Zároveň roste potřeba prostoru. Urbánek odhaduje, že jedno dítě může snížit disponibilní zdroje zhruba o sedm tisíc korun měsíčně, dvě děti zhruba o třináct tisíc korun. „Čtyřčlenná domácnost se dvěma dětmi je podle modelu na maximální měsíční splátce kolem 45 tisíc korun, což odpovídá hypotéce 8,35 milionu korun,“ uvádí.

Kropík připouští, že v samotném bankovním modelu nemusí být dopad dětí vždy dramatický. „V tomto konkrétním případě se maximální výše úvěru v případě jednoho nebo dvou dětí sníží nepatrně na 12 milionů korun. V domácím rozpočtu se ale bude jednat o zásadnější změnu, proto bychom měli vše pečlivě uvážit,“ říká.

David Krajný

David Krajný: Mladí na bydlení nedosáhnou. A lepší to jen tak nebude

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Majitel největší české realitní společnosti REMAX David Krajný upozorňuje, že dostupnost bydlení se bez zásadních změn nezlepší. Hlavní problém podle něj neleží v poptávce, ale v nedostatečné výstavbě a zdlouhavém povolování, které drží ceny vysoko. V rozhovoru vysvětluje, proč mladí lidé na vlastní bydlení nedosáhnou, jak se promění role makléřů pod vlivem umělé inteligence i proč buduje realitní byznys na Ukrajině už dnes.

Petra Nehasilová

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Největší luxus? Vlastní peníze a prostor

Stále častěji se ukazuje, že hlavní bariérou nemusí být samotná měsíční splátka. U dobře vydělávající domácnosti banka úvěr schválit může. Jenže bez vlastních peněz se pár do hry vůbec nedostane. „U mladých lidí je možné získat úvěr do výše 90 procent hodnoty nemovitosti. V takovém případě u nemovitosti za 10 milionů korun bude potřeba mít vlastní úspory ve výši jednoho milionu korun. V případě LTV 80 procent to už budou dva miliony. A to se pořád bavíme o nutném minimu pro banku,“ říká Kropík.

Podle něj je navíc nutné počítat také s rezervou. „Dále je potřeba počítat s pohotovostní rezervou ve výši alespoň šestinásobku měsíčních výdajů. Pokud je v plánu založení rodiny, bude potřeba počítat s dalšími rezervami pro období rodičovské dovolené. Obecně ale můžeme říct, že potřebné rezervy je těžší vytvořit než získat požadovaný příjem,“ dodává. 

Dva průměrné platy jsou spíš výjimka

Výpočet je potřeba číst jako modelový scénář, ne jako obraz běžné mladé pražské domácnosti. Průměrná mzda v Praze sice podle ČSÚ dosahuje zhruba 68 tisíc korun hrubého měsíčně, medián je ale výrazně nižší. Řada mladých párů tak dohromady nevydělává 105 tisíc korun čistého, ale spíš 40 až 80 tisíc korun měsíčně.

„Dá se říci, že vlastní bydlení v Praze není ani pro mediánovou pražskou domácnost jednoduše dostupné a je potřeba počítat s tím, že splátka hypotéky zasáhne 40 až 50 procent příjmů,“ uzavírá Kropík.

Druhá hypotéka může zničit rodinný rozpočet. Kdy už jsou splátky příliš vysoké?

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Druhá hypotéka může být řešením, ale i pastí. Banka sice znovu posoudí příjmy a dluhy, skutečný test ale čeká domácí rozpočet: vyšší sazby, výpadek příjmů nebo nečekané výdaje.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Peaq míří do prodeje. Největší elektromobil Škody bude stát od 1,15 milionu

Peaq míří do prodeje. Největší elektromobil Škody bude stát od 1,15 milionu
Škoda Auto / užito se svolením
ČTK
ČTK

Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.

Cena nového největšího modelu automobilky Škoda Auto, vozu Peaq, bude na českém trhu začínat na 1,15 milionu korun. To je o 135 tisíc korun více než u dosud nejdražšího Enyaqu a o 155 tisíc korun více než u sesterského spalovacího modelu Kodiaq.

sedmimístný elektromobil o délce 4,9 metru si mohou zájemci začít objednávat ode dneška. K prvním zákazníkům se dostane na přelomu roku. Vyplývá to z informací Škody Auto v tiskové zprávě.

10 fotografií v galerii

Podíl Škody na českém trhu přesahuje jednu třetinu a mezi elektromobily dosahuje 35 až 40 procent. Automobilka si tento podíl chce díky Peaqu a nedávno představenému malému vozu Epiq udržet i v rostoucí konkurenci, v níž se stále více prosazují také čínské značky.

Škoda začne v létě vyrábět svůj největší vůz, sedmimístný elektromobil Peaq
Aktualizováno

OBRAZEM: Škoda ukázala svůj největší model. Nahlédněte do útrob sedmimístného elektromobilu Peaq

Zprávy z firem

Škoda ukázala největší vůz své historie. Elektrické SUV Peaq nabídne sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a ambici stát se bateriovou alternativou ke Kodiaqu. Na české silnice má dorazit ještě letos.

nst

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Základ nabídne dojezd 450 kilometrů a víc

Vůz Peaq 60 za základní cenu ve výbavovém stupni Selection disponuje baterií o kapacitě 63 kilowatthodin, výkonem 150 kW a dojezdem 450 kilometrů.

Výkonnější varianta Peaq 90 s výkonem 210 kW a větší baterií o kapacitě 91 kilowatthodin, která umožňuje dojezd 630 kilometrů, vyjde na 1,325 milionu korun.

Varianta Sportline se prodává za cenu od 1,45 milionu korun a vůz ve vrcholné výbavě Exclusive Selection s adaptivním podvozkem, tepelným čerpadlem nebo audiosystémem Sonos začíná na 1,525 milionu korun.

Peaq vytvoří nový segment

Podle vedoucího českého zastoupení Škody Jiřího Maláčka vytváří největší model Škody zcela nový segment elektromobilů.

„Jsem přesvědčen, že tímto převratným modelem oslovíme mnoho domácích zákazníků, včetně těch zcela nových. Ve spojení s naší početnou sítí autorizovaných prodejců a s nabídkou záruk i servisních služeb ještě více posílíme roli nejžádanější značky Škoda jak celkově, tak v rychle rostoucí kategorii elektrických vozů,“ uvedl.

Výroba začne v Mladé Boleslavi

Škoda Peaq se během několika týdnů začne vyrábět na lince v Mladé Boleslavi. Doplní tak rodinu elektromobilů, kterou vedle Epiqu tvoří modely Enyaq a loni nejprodávanější Elroq.

Škoda loni v Česku zvýšila odbyt o 7,4 procenta na 83 890 vozů, což podle Maláčka znamenalo návrat k předcovidovým prodejům. Získala tak podíl 34 procent trhu. Automobilka zároveň na domácím trhu prodala 5259 elektromobilů, což představovalo podíl 38 procent.

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