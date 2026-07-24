Škoda vzdoruje problémům Volkswagenu. Zisk zvýšila na 33 miliard
Škoda Auto se v náročném prostředí evropského automobilového průmyslu drží v dobré kondici. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk i tržby přibližně o šest procent, zatímco celý koncern Volkswagen prodal méně aut a jeho čistý zisk se propadl téměř o třetinu. Mladoboleslavské automobilce pomohl především zájem o elektromobily Elroq a Enyaq a také o modely Kodiaq a Superb.
Škoda Auto patří k částem koncernu Volkswagen, kterým se letos daří. Za první polovinu roku zvýšila provozní zisk na 1,366 miliardy eur, tedy více než 33 miliard korun. Meziročně si polepšila přibližně o šest procent.
Podobným tempem vzrostly také její tržby, které mírně překročily 16 miliard eur, tedy více než 387 miliard korun. Celosvětová výroba Škody se meziročně zvýšila o 6,4 procenta na 609 300 vozů. Dodávky zákazníkům vzrostly ještě rychleji, o 9,1 procenta na 555 700 automobilů.
Výsledky mladoboleslavské automobilky tak ostře kontrastují s hospodařením mateřského koncernu.
Volkswagenu jako celku klesl v prvním pololetí čistý zisk o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur (asi 75 miliard korun). Provozní zisk se snížil téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur. Tržby zůstaly téměř beze změny a dosáhly 158,1 miliardy eur, meziročně o 0,2 procenta méně. Koncern prodal 4,4 milionu aut, meziročně o 8,4 procenta méně.
Škodě pomáhají elektromobily i velké modely
Volkswagen ve výsledkové zprávě vyzdvihl především příznivý vývoj prodeje elektrických modelů Škoda Elroq a Enyaq. Rostla také poptávka po modelech Kodiaq a Superb.
V Evropě Škoda zákazníkům dodala 468 300 vozů a podle automobilky se tím dostala na druhé místo mezi nejprodávanějšími značkami na trhu.
Historického maxima dosáhly dodávky v Německu. Škoda tam prodala 120 400 automobilů, meziročně téměř o pětinu více. V Česku odbyt zvýšila o 6,9 procenta na 48 900 vozů a ve Velké Británii o 6,6 procenta na 46 600 aut.
V Indii, kde Škoda rovněž vyrábí, dodávky vzrostly o 7,4 procenta na 35 700 automobilů. Dvojciferný růst zaznamenala značka také v Polsku, Itálii a Rakousku.
„Zvýšili jsme tržní podíl v Evropě, pokračovali jsme v globálním rozvoji a v náročném prostředí jsme dále zlepšili hospodářské výsledky. Tento úspěch je založen na tom, že nasloucháme našim zákazníkům, nabízíme správné produkty ve správný čas a neustále zvyšujeme efektivitu podnikání prostřednictvím úsporného programu Next Level Efficiency+,“ uvedl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.
Právě silnější nabídka a poptávka po novějších modelech pomohly Škodě udržet růst v době, kdy celý koncern doplácí na slabší prodej v Číně, vysoké náklady a sílící konkurenci.
Čína táhne výsledky koncernu dolů
Největším problémem zůstává čínský trh. Prodej vozů koncernu tam klesl o 31,6 procenta. Vedení Volkswagenu upozornilo, že celý čínský automobilový trh se zmenšil přibližně o pětinu. Domácí výrobci zároveň zvyšují vývoz a zesilují konkurenční tlak v Evropě.
Růst prodeje v Jižní Americe, západní Evropě a střední a východní Evropě hluboký propad v Číně nedokázal vyrovnat.
Výsledky koncernu Volkswagen zatížily také výdaje kolem ukončení výroby elektrického modelu ID.4 ve Spojených státech. Dosáhly přibližně půl miliardy eur. Negativní dopad měla rovněž méně výhodná skladba prodávaných modelů.
Tyto vlivy pouze částečně vyrovnaly nižší náklady na restrukturalizaci, příznivější vývoj měnových kurzů a pokles fixních nákladů.
Personální otřes ve Volkswagenu může být ještě výraznější, než se dosud očekávalo. Podle podnikové závodní rady hrozí v příštích letech zánik až 140 tisíc pracovních míst, tedy více než pětiny současného počtu zaměstnanců koncernu. Ve hře je také úplné uzavření čtyř německých továren.
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Personální otřes ve Volkswagenu může být ještě výraznější, než se dosud očekávalo. Podle podnikové závodní rady hrozí v příštích letech zánik až 140 tisíc pracovních míst, tedy více než pětiny současného počtu zaměstnanců koncernu. Ve hře je také úplné uzavření čtyř německých továren.
Blume očekává zlepšení ve druhém pololetí
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume uvedl, že změny, které koncern v posledních třech letech provedl, už začínají přinášet výsledky. Za celý rok očekává lepší výkon než loni, přestože provozní zisk v prvním pololetí klesl přibližně o 12 procent.
„Prostředí pro automobilový průmysl zůstává mimořádně náročné. Ovlivňují ho geopolitické krize, obchodní konflikty, vysoké regulatorní požadavky, nestabilní trhy a sílící konkurence,“ uvedl Blume.
Volkswagen podle něj vstupuje do další fáze transformace s nejrozsáhlejším programem změn ve své historii. Týkat se má produktů, technologií, konkurenceschopnosti, vnitřní struktury i nových oblastí růstu.
„Chceme být inovativnější, rychlejší, atraktivnější a odolnější,“ dodal šéf koncernu.
Elektromobily v Evropě získávají zákazníky
Pozitivně se vyvíjí evropská objednávková kniha Volkswagenu. Od konce loňského roku vzrostla o 12 procent. Objednávky čistě elektrických vozů se zvýšily o více než polovinu a elektromobily už představují přes 30 procent všech objednávek koncernu v Evropě.
Volkswagen během několika týdnů získal také více než 70 tisíc objednávek na novou rodinu menších elektrických automobilů kolem modelu ID. Polo. Zájem podle koncernu výrazně překonal původní očekávání.
Právě rostoucí poptávka po elektromobilech pomáhá také Škodě Auto. Modely Elroq a Enyaq patřily podle pololetní zprávy k hlavním důvodům jejího lepšího hospodaření.
Náklady musí dolů rychleji
Přes dílčí úspěchy zůstává provozní marže celého Volkswagenu na 3,8 procenta. Finanční ředitel a provozní šéf koncernu Arno Antlitz ji označil za příliš nízkou.
„Musíme urychlit úsilí o strukturální snížení nákladové základny a dlouhodobě zlepšit kvalitu našich výsledků,“ uvedl Antlitz.
Volkswagen chce snížit výrobní i režijní náklady, zvýšit efektivitu svých továren a urychlit vývoj technologií i rozhodování. Podle Antlitze je nutné omezit složitost nabídky modelů a platforem, majetkových účastí i řídicích struktur.
Koncern připravuje rozsáhlou restrukturalizaci, která má zahrnovat také omezování výrobních kapacit. Podle dřívější zprávy agentury Reuters by v něm mohlo v příštích letech zaniknout až 140 tisíc pracovních míst.
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Škoda Auto ale tento měsíc uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. V Česku provozuje tři výrobní závody a zaměstnává přibližně 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.
Volkswagen zhoršil výhled tržeb
Volkswagen kvůli náročným podmínkám snížil letošní výhled tržeb. Nově očekává jejich meziroční vývoj v rozmezí od tříprocentního poklesu po stagnaci. Dosud počítal se stagnací až růstem o tři procenta.
Odhad provozní marže koncern ponechal v rozmezí čtyř až 5,5 procenta.
Volkswagen upozorňuje především na geopolitické napětí, obchodní konflikty, silnější konkurenci, kolísání cen energií a surovin a měnící se emisní pravidla. Výhled navíc předpokládá, že se současná situace kolem mezinárodních cel už nebude dále zhoršovat.
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