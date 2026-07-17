Trump opět vytáhl staré volební trauma. Z manipulace tentokrát viní Čínu
Čínu obvinil z vměšování se, televizím pohrozil odebráním licencí a znovu rozdmýchal pochybnosti o volbách z roku 2020. Donald Trump využil projev v hlavním vysílacím čase k tématu, které chce zjevně dostat do centra kampaně před listopadovými volbami do Kongresu.
Americký prezident Donald Trump v projevu k národu ve čtvrtek večer, v noci na dnešek SELČ, obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii. Zároveň oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí „šokující“ slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech.
Světové tiskové agentury upozorňují, že Trump využil projev v hlavním večerním vysílacím čase k tomu, aby znovu rozdmýchal pochybnosti o regulérnosti amerických voleb. A to před listopadovými volbami do Kongresu.
Trump dlouhodobě bez důkazů označuje výsledky prezidentských voleb z roku 2020, v nichž prohrál s Joem Bidenem, za zmanipulované.
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Televizím pohrozil odebráním licencí
Americký prezident mimoto prohlásil, že televizním stanicím, které jeho pětadvacetiminutový projev ve 21:00 washingtonského času odmítly vysílat, by měly být odebrány licence.
Projev živě nepřenášely stanice ABC, NBC a CNN. Podle agentury Reuters tak mohou riskovat odvetu administrativy, která na americká média vyvíjí bezprecedentní tlak.
Trump mluví o datech 220 milionů voličů
Republikánský prezident v projevu uvedl, že nechává odtajnit citlivé informace, z nichž podle něj vyplývá, že Čína neoprávněně získala 220 milionů záznamů o amerických voličích. Mělo jít mimo jiné o jména, adresy a další údaje používané při registraci k volbám.
Trump zároveň tvrdil, že členové amerických zpravodajských služeb informace o rozsahu čínských aktivit záměrně zatajovali.
Zpravodajci dříve zásah do hlasování nepotvrdili
Trumpova tvrzení jsou ovšem v rozporu se zveřejněnou analýzou amerických zpravodajských služeb z roku 2021. Ta nezjistila žádné náznaky, že by se nějaký zahraniční subjekt pokusil změnit, nebo se mu dokonce podařilo změnit, „jakýkoli technický aspekt“ hlasování v prezidentských volbách v roce 2020.
Analýza se týkala registrace voličů, volebních lístků, sčítání hlasů i výsledků, připomněla agentura Reuters. Ta také s odvoláním na své zdroje uvedla, že někteří představitelé Bílého domu měli před Trumpovým projevem obavy, že odtajnění informací o Číně může být zavádějící.
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Čína obvinění odmítá, demokraté kritizují Trumpa
Čínská ambasáda ve Washingtonu agentuře Reuters sdělila, že Peking „se nikdy nevměšoval a nikdy se nebude vměšovat do prezidentských voleb“.
Demokraté mezitím obvinili Trumpa ze snahy vyvolat pochybnosti o bezpečnosti voleb před listopadovým hlasováním.
Trump dlouhodobě a nepodloženě tvrdí, že mu byly prezidentské volby v roce 2020 „ukradeny“. Nikdy však nepředložil důkazy o existenci masivních nesrovnalostí. Řada odborníků, nezávislých institutů i soudních rozhodnutí dospěla k závěru, že nedošlo k žádnému podvodu, který by mohl výsledky ovlivnit, zdůraznila agentura AFP.
Volební bezpečnost jako téma kampaně
Trumpův projev podle Reuters podtrhl jeho snahu učinit ze zabezpečení volebního procesu ústřední politické téma před listopadovými volbami do Kongresu. Ty se konají zhruba v polovině jeho mandátu.
Republikáni v nich budou obhajovat těsnou většinu v Kongresu a mohou přijít o kontrolu nad jednou nebo oběma komorami.
Trump v projevu také naléhal na republikánské kolegy v Kongresu, aby schválili zákon zavádějící nové požadavky na identifikaci voličů a prokázání občanství. Reuters podotýká, že volební podvody jsou ve Spojených státech podle dlouhodobých zjištění vzácné.
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