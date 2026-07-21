Bez Číny, nebo bez armádních zakázek. Trump přitvrdil na americké zbrojaře
Americký prezident Donald Trump zpřísnil pravidla, podle nichž mohou zbrojařské společnosti nakupovat kritické nerosty a další materiály z Číny a jiných rizikových zemí. Firmy budou muset prokázat, že hledaly bezpečnější dodavatele, a předložit plán, jak se závislosti na zakázaných zdrojích zbaví. Jinak mohou přijít o armádní kontrakty.
Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který omezuje výjimky umožňující zbrojařským firmám nakupovat kritické nerosty, součástky a další materiály od dodavatelů z Číny a jiných zemí považovaných za bezpečnostní riziko.
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Cílem opatření je posílit americké a spojenecké dodavatelské řetězce a snížit závislost výroby zbraní na zahraničních dodavatelích. Podle Bílého domu mají být nejen hotové zbraňové systémy, ale také materiály potřebné k jejich výrobě, údržbě a opravám získávány přednostně v USA nebo v partnerských zemích.
Nová pravidla začnou platit od 1. ledna 2027. Pentagon od té doby výrazně omezí udělování výjimek, které obranným firmám umožňují používat materiály z nepovolených zdrojů.
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Nízká cena už jako argument stačit nebude
Firmám už nebude stačit tvrdit, že čínský nebo jiný zakázaný dodavatel nabízí nejnižší cenu či nejsnáze dostupné zboží. Pokud budou chtít výjimku získat, budou muset doložit původ materiálu, prokázat, že vyčerpávajícím způsobem hledaly vyhovující alternativu, a předložit harmonogram úplného odstranění rizikového dodavatele ze svého řetězce.
Samotná skutečnost, že firma zatím neschválila žádného domácího dodavatele, se už nebude automaticky považovat za důkaz, že americký zdroj neexistuje. Podnik bude muset ukázat, že na jeho zapojení aktivně pracuje a poskytl na tento proces dostatek peněz.
Pokud dodavatel schválený plán nesplní nebo úřady úmyslně uvede v omyl, může Pentagon využít smluvní sankce. V krajním případě mohou firmy přijít o možnost získávat další armádní zakázky. Podezření na podvod může být předáno také ministerstvu spravedlnosti.
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Pentagon chce znát původ každé součástky
Trumpův příkaz zároveň požaduje podrobnější mapování dodavatelských řetězců. Pentagon má během 180 dnů připravit pravidla, podle nichž budou dodavatelé sledovat původ materiálů od suroviny přes jednotlivé součástky až po konečný zbraňový systém.
Firmy budou muset prověřovat také vlastnickou strukturu dodavatelů, jejich finanční stabilitu a schopnost udržet výrobu v případě krize. Nespolehlivé nebo zahraničními protivníky ovládané společnosti mají být z klíčových dodavatelských řetězců postupně odstraněny.
Americká administrativa se snaží zjistit, nakolik jsou výroba raket, vojenských letadel a dalších vyspělých systémů závislé na firmách, které mohou být ovlivňovány cizími státy.
„Už nebude platit: ‚Nic jsme nezkusili a došly nám možnosti,‘“ uvedl poradce Bílého domu pro obchod a výrobu Peter Navarro.
„Tohle není papírování. Je to příprava na bojiště,“ dodal. Pentagon podle něj musí ještě před případným konfliktem vědět, zda výroba raketových systémů a další vojenské techniky nezávisí na dodavatelích ovládaných zahraničními mocnostmi.
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Čína využívá nerosty jako nátlakový nástroj
Kritické nerosty a zpracované materiály jsou nezbytné pro výrobu raket, letadel, radarů, elektroniky i dalších vyspělých vojenských systémů. Čína má přitom v těžbě nebo zpracování řady těchto surovin dominantní postavení.
Peking v posledních letech postupně omezoval přístup k některým kritickým materiálům a využíval svou pozici v dodavatelských řetězcích jako nástroj zahraniční a obchodní politiky. Americké zbrojní firmy se tak ocitly mezi požadavkem rychle zvyšovat výrobu a snahou vlády zbavit se závislosti na Číně.
Trumpův příkaz navazuje na předchozí kroky jeho administrativy zaměřené na podporu domácí těžby, rychlejší povolování nových projektů a rozvoj výroby kritických materiálů v USA a spojeneckých zemích.
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