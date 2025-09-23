Česko není připraveno na hrozbu kvantových počítačů. Ty za pár let mohou prolomit i státní tajemství
Firmy a stát by se měly intenzivně začít zabývat riziky spojenými s kvantovými počítači. Technologie by na digitálních zařízeních mohly do pěti let prolomit dnes nejvíce využívané asymetrické šifrování, což by znamenalo, že by přestala být bezpečná většina internetové komunikace, od bankovnictví a e-mailů až po státní tajemství, uvedli zástupci společností IBM a ITS a Českého vysokého učení technického v Praze. Připravenost Česka na tuto hrozbu je podle nich zatím velmi malá.
V národním superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB-Technické univerzitě v Ostravě byl spuštěn první kvantový počítač v Česku, který je druhým veřejně dostupným takovým počítačem v Evropě. Kvantový počítač dokáže vyřešit úlohy, které by pro klasické počítače byly časově náročné.
Postkvantová doba, kdy bude kvůli výkonným kvantovým počítačům nutné změnit zabezpečení, nastane podle Martina Švíka z IBM relativně brzy. Situaci by mělo vyřešit zavedení nových algoritmů. Na vývoji třech ze čtyř algoritmů, které jsou standardizované americkým Národním ústavem pro normy a technologie (NIST), se podílela společnost IBM.
NIST nařídil americké vládě, aby do roku 2032 zabezpečila systémy postkvantovou kryptografií. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hovoří o tomto doporučení ve výhledu dvou tří let.
V řadě firem o rizicích, která s sebou nese používání starého šifrování v době kvantových počítačů, nevědí důležití lidé, uvedl Lumír Srch z ITS. „Pokud se tomu firmy nebudou věnovat, ohrožují samy sebe, ale také svoje zákazníky,“ řekl. Firmy podle něj musí obměnit technologie, protože nebude možné spoléhat na to, co fungovalo doposud.
„Ta nejvíce používaná asymetrická šifra RSA byla vyvinutá v roce 1976. Pokud jsme měli větší výpočetní výkon počítačů, tak se zdvojnásobila délka šifry,“ uvedl Švík. Výpočetní výkon kvantových počítačů je exponenciální.
„Západní Evropa se na to připravuje mnohem více než východní,“ řekl Švík s tím, že v postkvantové kryptografii je na tom východní Evropa špatně. Jako zemi, která se na situaci nejlépe připravuje, označil Holandsko, kde stát hledá projekty a partnery, kteří mu pomohou, protože stát ani firmy se na to samy připravit nedokážou. Chybí specialisté a metodologie.
Přispět k řešení situace v Česku může spolupráce společností IBM a ITS s ČVUT, dalšími univerzitami a Akademií věd ČR v Kvantovém inovačním centru. „Můžeme od IBM využívat výpočetní část na kvantovém počítači a od partnera ITS máme k dispozici unikátní hardware a software na postkvantovou kryptografii,“ popsala spolupráci prorektorka ČVUT Veronika Kramaříková. ČVUT také letos otevřela akreditovaný obor Kvantová informatika.
Firma International Business Machines Corporation, zkráceně IBM, byla založená v roce 1911. V 80. letech začala s výrobou osobních počítačů. Tuto divizi prodala v roce 2005 firmě Lenovo Group. V dnešní době se soustředí hlavně na vývoj v segmentu nejnovějších technologických trendů.
