Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Bitva o nízkou orbitu: Musk, Nvidia i státy sázejí miliardy na nový klíčový prostor nad Zemí

Nová evropská raketa Ariane 6 startuje z Kourou ve Francouzské Guyaně v úterý 9. července 2024.
profimedia/Evropská kosmická agentura
Dušan Kütner
duk

Satelity, data i obrana — technologické firmy i státy rozjíždějí ve velkém miliardové závody o dosud nepříliš využívaný prostor nad Zemí, který možná rozhodne o budoucnosti internetu, AI i geopolitiky.

Do výšky zhruba dvou tisíc kilometrů nad Zemí se odehrává tichá revoluce. Nízká oběžná dráha, dlouho přehlížená ve stínu vzdálenějších částí vesmíru, se mění v kritickou infrastrukturu moderního světa. Právě zde dnes vzniká páteř globální konektivity – od satelitního internetu přes navigační systémy až po vojenské technologie.

Zájem o tento prostor prudce roste. Technologičtí giganti jako Elon Musk se svými satelitními sítěmi, výrobci čipů v čele s Nvidií i jednotlivé státy jako Francie do něj posílají miliardy dolarů či eur. Důvod je jednoduchý: kdo ovládne nízkou orbitu, získá kontrolu nad daty, komunikací i částí digitální ekonomiky budoucnosti.

EU chce konkurovat Starlinku

Elon Musk přesune tisíce satelitů Starlink na nižší oběžnou dráhu

Americká společnost SpaceX letos přesune zhruba 10 tisíc satelitů své sítě Starlink na nižší oběžnou dráhu Země. Změna má zvýšit bezpečnost provozu v čím dál zaplněnějším kosmickém prostoru a snížit riziko srážek s jinými objekty. Oznámil to viceprezident firmy Michael Nicolls.

Nízká oběžná dráha Země (označovaná zkratkou LEO pocházející z anglického low Earth orbit) loni přitáhla investice za 45 miliard dolarů, téměř dvakrát více než předloni, uvedl server CNBC na základě zprávy společnosti Space IQ sledující aktivitu startupů a investiční trendy v kosmické ekonomice.

Nízká orbita se tak rychle mění z úzce technicky zaměřené oblasti do jednoho ze strategicky nejdůležitějších prostředí v 21. století. Satelity díky své relativní blízkosti k Zemi poskytují rychlejší reakce, mají nižší náklady na vypuštění ze Země a rychleji komunikují. Na rozdíl od satelitů na vyšších drahách nezůstávají nad pevným místem nad Zemí a často pracují v uskupeních umožňujících maximalizovat globální pokrytí.

Důležitá jako energetické sítě na Zemi

Dlouhodobě jsou doménou satelitní infrastruktury vzdálenější oběžné dráhy. Jenže také podléhají přísnějším provozním omezením. „Orbitální přístup se stává strategickým aktivem podobně jako přístavy, kabelové nebo energetické sítě na Zemi,“ řekl CNBC Carlos Moreira, generální ředitel švýcarské firmy Wisekey zabývající se kybernetickou bezpečností a polovodiči.

Nejviditelnějším příkladem tohoto trendu je rychle se rozšiřující satelitní síť budovaná Elonem Muskem. Jeho společnost SpaceX již provozuje síť Starlink, která má v současnosti v provozu více než 9500 satelitů. Společnost plánuje tuto síť rozšířit o tisíce dalších satelitů. SpaceX také chystá ještě větší projekt, orbitální solární datové centrum které by mohlo zahrnovat až milion satelitů.

Ale SpaceX není sama. V uplynulém týdnu technologický oblíbenec Nvidia představil novou platformu zaměřenou na využití umělé inteligence (AI) pro orbitální datová centra na oběžné dráze. A Amazon LEO – dříve známý jako Projekt Kuiper – plánuje vypustit více než tři tisíce satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země.

Začátkem tohoto roku schválila Federální komunikační komise (FCC) dalších 4500 satelitů pro budoucí nasazení. Mezitím se očekává, že společnost Blue Origin založená Jeffem Bezosem, vypustí do konce roku 2027 více než pět tisíc satelitů.

Francie buduje konkurenci Muskovi

V Evropě zahrnuje síť OneWeb LEO od francouzsko-belgického Eutelsatu více než šest stovek satelitů. Ačkoliv společnost v současnosti působí ve srovnání s výše uvedenými projekty v mnohem menším měřítku, Francie doufá, že Eutelsat nakonec bude konkurovat Muskovu Starlinku. Francouzský stát proto loni do Eutelsatu investoval 1,35 miliardy eur, čímž se stal největším akcionářem společnosti s přibližně 30procentním podílem.

A pozadu nezůstává ani Čína, která pracuje na plánu víc než 200 tisíc satelitů ve 14 projektech. Rozsah těchto plánů představuje zásadní změnu v tom, jak bude tento orbitální prostor využíván, řízen a komerčně využit, podotkl server CNBC.

OpenAI chce do konce roku zdvojnásobit tým na 8 000 lidí. Zrychluje boj o firemní AI trh

Šéf OpenAI Sam Altman
ČTK
nst
nst

Americká technologická společnost OpenAI plánuje masivní nábor a výrazné rozšíření svých kapacit. Cílem je posílit vývoj, prodej i spolupráci s firmami a získat náskok před konkurencí v rychle rostoucím trhu umělé inteligence.

Společnost OpenAI, která stojí za populárním nástrojem ChatGPT, plánuje do konce letošního roku zdvojnásobit počet zaměstnanců na zhruba osm tisíc. Informoval o tom deník Financial Times s odkazem na zdroje obeznámené se situací.

Firma aktuálně zaměstnává přibližně 4 500 lidí a její hodnota se pohybuje kolem 730 miliard dolarů. Rozšiřování týmu má podpořit zejména vývoj produktů, inženýrství, výzkum a obchodní aktivity.

OpenAI zároveň posiluje zaměření na firemní zákazníky. Nově nabíraní specialisté mají firmám pomáhat efektivně využívat nástroje umělé inteligence, což společnost označuje jako „technické ambasadorství“.

Součástí expanze je i rozšíření kancelářských prostor v San Francisku, kde bude mít OpenAI nově k dispozici více než 93 tisíc metrů čtverečních. Firma se připravuje na tempo náboru zhruba 12 nových zaměstnanců denně.

OpenAI i její konkurent Anthropic zatím hospodaří se ztrátou, protože investují miliardy dolarů do vývoje a trénování pokročilých AI modelů. Obě společnosti se snaží zvýšit příjmy, snížit náklady a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti, zatímco tlak na jejich další růst nadále sílí.

Microsoft zvažuje žalobu na OpenAI. Přitom ve startupu drží největší podíl

Zakladatel OpenAI Sam Altman
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Na OpenAI se řítí další soudní spor. Podobné problémy přitom oddalují potenciální vstup na burzu, k němuž mohlo dojít již letos.

V sektoru AI se denně odehrává řada důležitých událostí. Vedle těch technických a technologických také právní. A k jedné z takových se nyní schyluje. Microsoft totiž podle listu Financial Times zvažuje žalobu na startup OpenAI, který je tvůrcem a provozovatelem modelu GPT. Důvodem jsou smlouvy mezi OpenAI a Amazonem a Microsoft se obává, že přijde o část exkluzivity, kterou na využívání modelu GPT drží. Paradoxně Microsoft v této firmě drží 27procentní podíl a je největším investorem.

Předmětem případné soudní pře je novinka Amazon Web Services nazvaná Frontier, na níž AWS spolupracuje právě s OpenAI díky investici ve výši 50 miliard dolarů, kterou AWS OpenAI poskytla. Služba má umožňovat fungování takzvaných AI agentů na produktech a službách využívajících AWS.

Exkluzivita do roku 2032

To přitom teoreticky naráží na loňské ujednání mezi OpenAI a Microsoftem, který za snížení podílu ve firmě z původních 49 procent na aktuálních zhruba 27 procent získal exkluzivitu na to, že veškeré AI cloudové služby, které OpenAI bude v budoucnu nabízet, pojedou na řešení Microsoftu Azure. A to až do roku 2032.

„Jde o mimořádně výhodné ujednání pro Microsoft, kterému cloudové AI služby OpenAI pomohly dosáhnout rekordních tržeb,“ uvádí server FT.com. „Známe naši smlouvu. Pokud ji poruší, zažalujeme je. Pokud Amazon a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých smluvních právníků, vsadil bych na nás, ne na ně,“ cituje server zdroj obeznámený s kauzou.

Jenomže podle druhé strany nemusí jít o tak jasný případ, jak si Microsoft v tuto chvíli myslí. Microsoft totiž údajně může čelit antimonopolnímu řízení právě kvůli svému cloudovému byznysu, a to nejen v USA, ale také v Evropské unii a ve Velké Británii.

Jde o slovíčka. Za miliardy

Jednou ze strategií, jak Amazon a OpenAI chtějí obejít licence Microsoftu, je používání správných slov. Microsoft totiž má licencovaný přístup prostřednictvím API, Amazon tak musí celý systém stavět jinak. A také jej jinak marketovat.

„Aby se Amazon vyhnul problémům s Microsoftem, vydal interní nařízení, jak celý systém nazvaný Stateful Runtime Environment (SRE) popisovat,“ uvádí FT.com. „Zaměstnanci AWS mohou klientům říkat, že SRE je poháněno, propojeno nebo umožněno OpenAI. Ale mají zakázáno tvrdit, že SRE umožňuje přístup do ChatuGPT, nebo si jej ‚volá‘ prostřednictvím API,“ stojí podle FT.com v dokumentu. Zároveň je prý zásadní, aby zaměstnanci netvrdili, že AWS má přístup k nenovějším modelům OpenAI.

Problém pro IPO

Pokud by pře skutečně skončila u soudu, bude to podle Financial Times další zásadní rána pro případný vstup OpenAI na burzu, k němuž podle různých indicií mohlo dojít již letos. Valuace jednoho z nejhodnotnějších startupů světa po nejnovějším a velmi úspěšném kole financování narostla na zhruba 850 miliard dolarů a hodnota firmy po IPO by téměř jistě překročila hranici bilionu dolarů.

Vedle tohoto případného soudu ale OpenAI čelí ještě sledované žalobě ze strany Elona Muska, který patřil ke spoluzakladatelům OpenAI, ale po několika letech se s hlavní figurou startupu Samem Altmanem rozešli ve zlém.

Podle žaloby Muska se Altman zpronevěřil původní neziskové myšlence, s níž OpenAI založili a na níž firma vyrostla a vytvořila úspěšný GPT model. Tomu ostatně odpovídá i loňská zásadní transformace společnosti: vznikla nová entita, v níž původní neziskovka (OpenAI Foundation) získala 26procentní podíl, Microsoft, který v původní entitě držel 49procentní podíl, získal 27 procent a zbývajících 43 procent drží zaměstnanci a ostatní investoři, zejména SoftBank, NVIDIA či Thrive Capital.

Související

Doporučujeme