Moody’s výrazně zlepšila ratingový výhled ČEZ

Agentura Moody’s výrazně zlepšila ratingový výhled společnosti ČEZ, hodnotí tak ČEZ nejlépe za více než devět let. Pozitivně kvituje, že rizika spjatá s výstavbou nových Dukovan přebírají z velké části místo ČEZ čeští daňoví poplatníci.

Ratingová agentura Moody’s ve středuvýrazně zlepšila svůj výhled hodnocení hospodaření české energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti ponechala na stávající známce Baa1, avšak razantně zlepšila výhled, a to z „negativního“ na „pozitivní“. Klíčovým důvodem je fakt, že tuzemská vláda letos začátkem května získala 80procentní podíl ve společnosti EDU II, která bude zodpovědná za výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a kterou předtím ze sta procent vlastnil ČEZ.

Moody’s krok české vlády hodnotí pozitivně, neboť razantně sníží vystavení společnosti ČEZ možným rizikům spjatým s výstavbou nových bloků. Tato rizika na sebe ve značné míře nyní berou místo akcionářů a věřitelů ČEZ daňoví poplatníci v České republice, což vede ke zlepšení ratingu ČEZ nejen na „stabilní“, ale hned na „pozitivní“.

Dneškem se tak citelně zvyšuje pravděpodobnost, že společnosti ČEZ by se v dohledné době mohl zlepšit samotný rating, který mu Moody’s přisuzuje. Agentura naposledy energetické společnosti měnila rating v březnu 2016, kdy jej zhoršila ze známky A3 na stávající Baa1, zejména kvůli tehdejším nízkým cenám energií. Nyní panuje od té doby dosud největší pravděpodobnost, že ČEZ získá hodnocení A3 zpět.

