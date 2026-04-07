newstream.cz Money Polsko znovu míří na globální trhy, plánuje miliardové dluhopisy

Polsko znovu míří na globální trhy, plánuje miliardové dluhopisy

Polsko je zatím poslední zemí ze skupiny takzvaných rozvíjejících se ekonomik, která se od začátku války v Íránu vrací na mezinárodní dluhopisové trhy. Nabízí emisi dluhu denominovanou v dolarech, a to ve třech tranších. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Dluhopisy budou mít splatnost pět, deset a 30 let.

U nejkratší splatnosti se počáteční rozpětí pohybuje kolem 95 bazických bodů nad americkými státními dluhopisy. U nejdelší splatnosti pak přibližně kolem 160 bazických bodů, uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

Polsko se vrací na zahraniční dluhopisové trhy poté, co válka na Blízkém východě zastavila růst aktiv rozvíjejících se trhů a zvýšila globální volatilitu. Současný konflikt začal 28. února, když americká a izraelská vojska zaútočila na Írán.

Polské ministerstvo financí potvrdilo, že jako hlavní organizátory pověřilo banky Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Société Générale. Zda se transakce uskuteční, bude podle ministerstva záviset hlavně na vývoji tržních podmínek.

Dluhopisy v hodnotě miliard eur

Připravovaný krok podle Bloombergu následuje po lednovém prodeji eurových dluhopisů v objemu 3,25 miliardy eur a po únorové emisi tzv. samurajských dluhopisů v objemu 211,6 miliardy japonských jenů. Polsko se chystá letos vydat zahraniční dluhopisy v hodnotě odpovídající deseti až 12 miliardám eur.

Pavel se postavil vládě: Nikdo mi nemůže zakázat jet na summit NATO

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci," uvedl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zda počítá s účastí na summitu, Pavel studentům výslovně neřekl.

Poslední emise dluhopisů denominovaných v dolarech, ke které Polsko přistoupilo, jez února 2025. Tehdy země prodala dluhopisy se splatností pět a deset let v objemu 5,5 miliardy dolarů.

Výnos stávajících dluhopisů splatných v roce 2035 činí 5,11 procenta, což je nárůst proti 4,72 procenta těsně před vypuknutím války na Blízkém východě. Stále je to ale méně než maximum z minulého měsíce, které činilo 5,23 procenta.

Polsko, které má u svého hlavního ratingu negativní výhled od všech tří klíčových ratingových agentur, nedávno snížilo daně z pohonných hmot. Chce tak zabránit situaci, že růst cen ropy znovu vyvolá inflační tlaky v domácí ekonomice. Země také v březnu omezila nabídku dluhopisů v domácí měně při aukcích.

Situace České republiky se od Polska dost liší. Stát si většinu financování zajišťuje v korunách na domácím trhu, na zahraniční trhy chodí ve srovnání s Polskem spíše výjimečně.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Pavel se postavil vládě: Nikdo mi nemůže zakázat jet na summit NATO

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ uvedl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zda počítá s účastí na summitu, Pavel studentům výslovně neřekl.

Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka před Velikonocemi sdělil, že účast „představitele opozice“ na summitu vládě určitě nedoporučí. Dnes Macinka uvedl, že zahraniční politiku Česka určuje vláda, ne opozice, a summity mezinárodních organizací nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň. Proto považuje za správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér.

Macinka se už dříve dostal do ostrého sporu s hlavou státu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Od té doby také Motoristé hovoří o Pavlovi jako o zástupci opozice.

„Ústava říká, že prezident zastupuje zemi navenek, což znamená, že prezident jako první ústavní činitel se z principu účastní jednání na té nejvyšší úrovni,“ řekl Pavel studentům. „Ministr zahraničí může doporučovat vládě, ministr zahraničí může mít svůj názor, ale nemůže prezidentovi zakázat nebo povolit účast při zastupování republiky, protože by tím popíral jeho ústavní pravomoci,“ doplnil Pavel. 

„Petr Pavel by o popírání ústavy raději neměl hovořit, když ji sám porušuje. Zahraniční politiku České republiky určuje vláda, nikoli opozice. Prezident pouze jmenuje velvyslance a účastní se pietních aktů, zatímco vláda rozhoduje o tom, kdo bude zemi reprezentovat. Summity mezinárodních organizací rovněž nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň. I proto se domnívám, že je správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér. Nejsme prezidentská republika,“ uvedl Macinka.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, sdělil v březnu premiér. Prezident už dříve řekl, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod.

Konec sporů o metro D: výstavba má začít v nejbližších týdnech

Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na výstavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Hodnota zakázky dosahuje zhruba 30 miliard korun bez DPH. Podle mluvčího podniku Daniela Šabíka nyní nic nebrání zahájení stavby.

Podpis kontraktu umožnilo rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu Petra Mlsny, který pravomocně zamítl rozklad společnosti Strabag požadující zrušení výběru vítěze. Klíčové bylo také únorové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jenž zrušil předběžné opatření zakazující uzavření smlouvy.

Tendr na druhý úsek metra D vypsal DPP v polovině roku 2022. Sdružení vedené Subterrou podnik vybral jako vítěze už potřetí. Předchozí výběry z let 2023 a 2024 ztroskotaly kvůli řízením u ÚOHS, která iniciovali neúspěšní uchazeči. Jednou byl tendr zrušen samotným dopravním podnikem, podruhé rozhodnutím úřadu.

„DPP po podepsání smlouvy odeslal zhotoviteli výzvu k zahájení výstavby. Očekáváme zahájení stavby dalšího úseku metra D v nejbližších týdnech,“ uvedl Šabík. Ve sdružení jsou kromě Subterry také společnosti HOCHTIEF CZ, HOCHTIEF Infrastructure a BeMo Tunneling.

Do soutěže se zapojily také firmy Strabag a sdružení Porr, Vinci a Marti (PVM). Právě PVM se proti svému vyloučení bránilo u antimonopolního úřadu i u soudu. Krajský soud v Brně mu sice předběžným opatřením vyhověl, Nejvyšší správní soud však letos v únoru toto rozhodnutí zrušil.

Nová linka metra D má propojit Písnici s náměstím Míru a ulevit dopravě na jihu Prahy. Úsek z Olbrachtovy naváže na již budovanou část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, jejíž výstavba začala v roce 2022.

Původně se počítalo s tím, že metro z Pankráce do Písnice začne jezdit v roce 2029. Kvůli sporům a odvoláním neúspěšných uchazečů se však termín posunul a aktuálně se počítá s rokem 2032. Následně má stavba pokračovat směrem na náměstí Míru a do budoucna se uvažuje o prodloužení až na náměstí Republiky.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme