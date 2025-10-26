Čísla nelžou. Nejlepší investice roku 2025 jsou Oracle, zlato a bitcoin
Kdo na začátku roku přemýšlel, jak nejlépe zhodnotit své investice, a vsadil na vývoj umělé inteligence, pravděpodobně neprodělal. Největší výnos mu ale mohly přinést poněkud jiné sázky. Třeba na zlato, bitcoin nebo na donedávna upozaďovaného technologického dinosaura Oracle.
Nástup Donalda Trumpa k moci letos značně zatřásl světem investic. A to hned několikrát. Nejvíc na počátku dubna, kdy oznámil extenzivní celní politiku, což trhy poslalo o desítky procent dolů. A když začal svým podporovatelům radit, aby akcie přikupovali, oznámil, že se cla odkládají, což trhy zase vystřelilo k rekordním růstům.
Jen za letošek významné indexy amerických trhů jako S&P 500 či Dow Jones Industrial dosáhly rekordních úrovní hned několikrát. A nejvíc se na tom podílel růst technologických akcií. S&P 500 si aktuálně připisuje celoroční nárůst o téměř 16 procent, což je vskutku obdivuhodné vzhledem ke zmíněným turbulencím. I konzervativní investor kopírující indexy si tak letos přišel na solidní zhodnocení.
V minulém týdnu pokračovalo zklidnění obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Zdá se, že by se přece jen mohlo podařit zlepšit vztahy obou zemí a oddálit velmi bolestivá cla. Donald Trump vyjádřil očekávání, že jeho plánované setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem by mohlo přinést „dobrou obchodní dohodu“, současně však připustil, že k ní vůbec nemusí dojít.
Technologie dál vládnou
Aktivní investoři však letos tak jednoduchou situaci nemají. Populárním akciím se daří smíšeně solidně. Tesla letos posílila o sedm procent, což pro tento typ akcie není žádný úspěch, Apple posílil o pět procent (solidní), Amazon o pouhá dvě procenta.
Zajímavější nárůsty si připsaly velcí technologičtí hráči Google, Meta a Microsoft, z nichž nejvíc posílil právě Alphabet. Vlastník Googlu, Androidu či Chromu posílil o téměř 37 procent, a to navzdory probíhajícímu soudu o porušení amerických antitrustových zákonů. Soud však nakonec nenařídil Alphabetu prodat žádné z klíčových aktiv. Meta i Microsoft pak rostly shodně o zhruba 25 procent, protože se jim nadále daří vést se na vlně zájmu o AI.
Sankce americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa na ruské ropné podniky Rosněfť a Lukoil mohou mít katastrofální důsledky pro jejich podnikání v Evropě, zejména pak v případě Lukoilu, uvádí server Politico. Lukoil ovšem může být nucen prodat své podíly v zahraničních projektech i mimo Evropu, například v Egyptě či Iráku.
Vítězný Oracle
Nicméně skutečný vítěz je někde trochu jinde. Sice také platí za významného hráče na poli technologií, ale do letoška byl považován téměř za dinosaura. Oracle, jehož zakladatelem je excentrický miliardář Larry Ellison, nastoupil do víru AI později a zcela jinak než konkurenti. Rozhodl se investovat do infrastruktury, tedy zejména do datových center. Ta se přitom nyní ukazují jako ony pověstné lopaty v éře zlaté horečky.
Oracle letos posílil o neuvěřitelných 70 procent, navíc hlavní růst se odehrává až od léta, na rozdíl od některých konkurentů tak Oracle může být teprve na začátku růstového cyklu. Tomu by odpovídaly i nové investice, které Ellisonova firma chystá. Navíc roste možnost, že to bude právě Oracle, kdo od čínské společnosti ByteDance převezme správu amerických účtů na TikToku, což by pro firmu mohl být další zásadní zvrat.
V dalším dílu podcastu Dobré společnosti moderovaném Sarou Polak vystopil Francesco Kinský dal Borgo, který se účastnil kongresu GCC. "Sice nám zbývá historie, ale musíme pracovat v současnosti, a myslet na budoucnost. Nebýt zalezlí jako medvědi, ale dávat si vysoké cíle," říká.
Alternativní investice
Ačkoli Oracle je nečekaným vítězem dosavadního letošního boje o titul skvělá investice, akcie letos dostaly nečekanou konkurenci. A to v podobě nejkonzervativnější investice vůbec – zlata. Cenný kov si i po loňském mimořádném roce letos připisuje více než 56 procent, což je pro takto bezpečně vnímanou investici naprosto fenomenální úspěch.
Navíc spolu s ním se na rekordní úrovně dostalo také stříbro, u nějž se letos projevil opětovný zájem drobných investorů pod vlivem mylného efektu, že „stříbro je zlatem chudých“.
O své místo v srdcích investorů pak neustále bojuje také bitcoin. Ten sice za letošní rok posílil „jen“ o 20 procent, ale zajímavější je pohled nikoli od ledna, ale za uplynulých 12 měsíců, tedy od doby krátce před americkými volbami. Pokud perspektivu protáhneme právě na celý rok, bitcoin si připsal téměř 70 procent. A hraje v tom roli aktivita amerického prezidenta Donalda Trumpa a řady jeho příbuzných či podřízených v podpoře právě alternativních finančních systémů.
Výzkumné projekty, které by měl uskutečnit český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byly tento týden představeny v rámci tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Je to inspirativní ukázka možností české vědy i technologických firem. A to i když připustíme, že se mise třeba nakonec neuskuteční.
Trump technologickým oligarchům zase tak moc nepomáhá
A rozšíření perspektivy z YTD na 12 měsíců je zajímavá i pro ostatní aktiva. Technologický sektor samozřejmě zůstává jasným vítězem, nicméně pohledem 365 dnů téměř všechny akcie posilovaly více než jen za kalendářní rok 2025.
Co to znamená? Poněkud paradoxní situaci: ačkoli to jsou právě technologičtí miliardáři, kteří podpořili Donalda Trumpa a do velké míry mu svými sociálními sítěmi nadále dělají reklamu zdarma s vizí, že jim sníží daně a zakáže veškerou regulaci, bráno čistě tržně jim Donald Trump zase tolik nepomohl. A to zejména svou celní politikou.
Nejmarkantnějším důkazem je přitom vývoj ceny akcií Tesly Elona Muska. Ten se stal symbolem propojení Trumpova týmu s technologickými oligarchy a dokonce stanul v čele úřadu s kompetencemi ministerstva. Akciím Tesly to však výrazně ublížilo. Zatímco vývoj za posledních 12 měsíců (tedy silně ovlivněný zejména pozitivními očekáváními od Trumpa) u Tesly představuje 61 procent, YTD vývoj, odrážející již realitu Trumpova působení, činí u Tesly jen 7,4 procenta.
Spisovatel Vladislav Vančura, autor slavné pohádky, zavražděný za druhé světové války nacisty, by se jistě nenadál takovéto rezonance svého díla. Které se mimo jiné stalo v osmdesátých letech předlohou pro sérii večerníčků. Občanská demokratická strana, která prohrála ve volbách souboj s Andrejem Babišem, ovšem jakoby nabízí nový výklad. Největším kritikem předvolební kampaně ODS se stal jihočeský hejtman Martin Kuba. K veslu se ovšem hlásí spolustraník Martin Kupka.
V kongresovém sále Paláce Pardubice se konala konference Smart Industry 2025. Druhý ročník akce, která se zaměřuje na digitalizaci výroby, umělou inteligenci, automatizaci i řízení změn v průmyslových firmách, přilákala více než tři sta odborníků a nabídla řadu přednášek, panelových diskuzí a networkingu. Akci za pořadatele zahájil výkonný ředitel průmyslově technologického gigantu Czechoslovak Group David Chour.
