Lukáš Kovanda: Strnad přišel o 155 miliard. Na burzovní trůn se vrací ČEZ
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group po silném vstupu na burzu naráží na realitu trhu. Po slabším přijetí výsledků a zhoršeném globálním sentimentu její akcie klesly pod upisovací cenu a firma ztratila pozici nejhodnotnější české společnosti. Tu znovu přebírá ČEZ.
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) se na burze v Amsterdamu poprvé od vstupu na trh propadly pod upisovací cenu 25 eur za akcii. Krátce po desáté hodině se obchodovaly až kolem 24,66 eura.
Firma tak zároveň přišla o pozici nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti v Česku. Zatímco ještě včera její tržní kapitalizace na pražské burze dosahovala zhruba 645 miliard korun, nyní klesla přibližně na 615 miliard.
Na první místo se tak vrací energetický gigant ČEZ, jehož hodnota se aktuálně pohybuje kolem 635 miliard korun.
Prudký obrat po silném startu
CSG přitom na burzu vstoupila teprve před dvěma měsíci a zpočátku zažívala velmi silný růst. Už čtvrtý den obchodování, 28. ledna, dosáhla její tržní kapitalizace zhruba 816 miliard korun. Od té doby ale firma přišla přibližně o 200 miliard korun své hodnoty.
Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.
Zprávy z firem
Propad se výrazně promítl i do majetku většinového vlastníka a šéfa skupiny Michala Strnada. Jeho jmění kleslo z přibližně 770 miliard korun na zhruba 615 miliard. Za pouhé dva měsíce tak „zchudl“ asi o 155 miliard korun.
Co stojí za poklesem
Bezprostředním impulzem byly výsledky hospodaření za rok 2025, které firma zveřejnila ve středu. Ty investory zcela nepřesvědčily – slabší byla zejména divize malorážového střeliva, na což upozornili i analytici banky Jefferies.
Negativně byl vnímán i fakt, že společnost nezvýšila svůj výhled na letošní rok. Investoři, kteří po silném startu očekávali další růst, tak reagovali spíše zklamáním.
Roli hraje i širší kontext. Na globálních trzích panuje nervozita spojená s konfliktem v Perském zálivu. Zatímco zbrojařské firmy čelí výkyvům sentimentu, energetické společnosti z aktuální situace naopak těží – rostoucí ceny ropy a dalších komodit podporují růst jejich akcií. I proto se nyní na vrchol českého burzovního žebříčku vrací právě ČEZ.