Mikroskopy z Brna od Telightu uspěly v Evropě. Teď cílí na Ameriku i Asii
Společnost Telight patří k těm příkladům úspěšného využití univerzitního výzkumu v byznysu. České mikroskopy, které využívají know-how z brněnského VUT, dobývají svět.
Česko patří ke světovým velmocem optické techniky. A hlavní hráči působí v Brně. Právě zde vznikla společnost Tescan, kterou vloni koupila japonská Shimadzu za 850 milionů dolarů.
„Dokazuje to, že tu existují unikátní podmínky, v nichž mohou vznikat a růst firmy, o které se zajímají globální hráči,“ říká Petr Jaroš, CEO výrobce holografických mikroskopů Telight, spin-offu, který se z Tescanu oddělil koncem roku 2019. „Důvodem tehdy bylo, že pro Tescan byla tehdy priorita vývoj prozařovacího elektronového mikroskopu a světelná mikroskopie nedostala dostatečnou pozornost. Vyčleněním samostatné společnosti jsme mohli začít expandovat a komerčně využít patenty mající kořeny ve výzkumu profesora Radima Chmelíka z VUT v Brně, který v této oblasti získal prestižní cenu Wernera von Siemense i Českou hlavu,“ dodává Jaroš.
Miliardový trh
Telight vlastní lucemburský fond CLCF SMT zaměřený na vědecké přístroje a optické technologie. V roce 2020 pak Telight koupil francouzskou společnost BioAxial, čímž rozšířil své portfolio o technologii zobrazení v superrozlišení. „Fond je otevřený novým investorům. Chceme financovat expanzi, diagnostické aplikace i vývoj přístrojů s vyšším rozlišením, máme již patenty včetně experimentálního ověření na lokalizaci jednotlivých molekul,“ říká Jaroš.
Podle něj jsou přitom podobné technologie velmi zajímavou investicí, protože na rozdíl od startupů jde o stabilní byznys, což potvrzuje právě i zmíněná akvizice brněnské firmy globálním hráčem. „Celosvětový trh jenom super-rozlišovacích vědeckých mikroskopů je kolem šesti miliard dolarů. Kdybychom získali jedno procento, znamenalo by to asi 60 milionů dolarů tržeb,“ odhaduje CEO společnosti.
Sledovat život buněk
Klíčovým produktem firmy je mikroskop Q-Phase využívající technologii Quantitative Phase Imaging, pomocí kterého mohou vědci a vědkyně sledovat buňky v jejich přirozeném prostředí.
„Normální buňka je téměř průhledná. Když ji obarvíte, vidíte ji dobře, ale chemie může ovlivnit experiment. My místo intenzity světla měříme jeho zpoždění při při průchodu, tedy změnu fáze. Díky tomu zobrazíme rozložení látky v buňce bez zásahu do ní samotné,“ vysvětluje Jaroš hlavní výhody českého výrobku.
Právě schopnost sledovat živé buňky v reálném čase je zásadní pro biomedicínu a vývoj léků. Farmaceutické firmy potřebují dlouhodobě pozorovat, jak se buňky dělí, odumírají, pohybují nebo reagují na léčivo.
„Cílem vědce je pochopit, co se ve vzorku děje. My mu dáváme další mapu. Představte si to jako digitální mapu České republiky. Něco ukazuje turistická mapa, další informace nabízí třeba katastrální mapa. A přesně tak i my nabízíme různé pohledy na vzorky,“ přibližuje šéf Telightu to, co vlastně zákazníkům nabízí pokročilé holografické mikroskopy. I proto o ně mají zájem akademická a výzkumná pracoviště po celém světě, ale také nemocnice či farmaceutické firmy.
Leaders
Nový model se blíží
Firma dnes ke Q-phasu zároveň přidává fluorescenční moduly a dále nabízí super-rozlišovací mikroskopii, která dokáže zobrazit struktury až kolem 90 nanometrů, a má vlastní patenty na technologii schopnou teoreticky jít k rozlišení kolem pěti nanometrů.
„Další výhodou našeho mikroskopu tak je jeho konfigurovatelnost, zákazník si může pořídit přesně to, co potřebuje. Jednotlivé moduly samozřejmě neustále upgradujeme a doplňujeme nejnovějšími technologiemi, čímž prodlužujeme životnost produktu,“ připomíná Petr Jaroš. I tak Telight aktuálně finišuje nový typ, nástupce Q-Phase, který bude kompaktnější než stávající vlajková loď Telightu.
Moderní mikroskopie už není jen optika. Jeden experiment generuje obrovské objemy dat, které je potřeba přenést, zpracovat, analyzovat a uchovávat. I proto Telight pracuje také na uvedení vlastní datové platformy a to jak v oblasti HW, tak SW.
Leaders
Expanzní mapa: Japonsko, Čína, USA
Telight dnes prodává především v Evropě, ale letošní rok má být přelomový v expanzi. Firma už dodala první zařízení do Japonska a Číny.
„V Japonsku máme distributora a první zákazníky, kterým přístroj předvádí. V Číně jsme prodali zařízení univerzitě a očekáváme další poptávku,“ říká Jaroš.
Dalším cílem je americký trh, který je pro výrobce mikroskopů největším na světě. Zájem firma mapuje i v Izraeli, Spojených arabských emirátech nebo Indii – tedy v regionech, kde rychle roste biotechnologický výzkum.
Česká věda pak podle Jaroše umí světu nabídnout velmi zajímavé technologie, s nimiž by mohly firmy uspět globálně. Častým problémem je ale komercionalizace, schopnost přijít s produktem a dokázat zafinancovat jeho vývoj a prodej.
„Telight může být dobrým příkladem, kdy se to povedlo, protože se propojil akademický výzkum, kapitál a management, a vznikl produkt schopný konkurovat světové nabídce. Česká věda tak nemusí být jen grantovým prostředím, ale může být i průmyslem,“ uzavírá Jaroš.
Živě z Global Investment Summitu 2026
Newstream TV
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
