Živě z Global Investment Summitu 2026
Jubilejní pátý ročník Global Investment Summitu (GIS) právě odstartoval. Přináší dvoudenní program plný exkluzivních dat, odborných diskusí a setkání lídrů českého i světového byznysu. Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí. Přinášíme živý přenos z Martinického paláce na Pražském hradě.
Letošní ročník GIS se zaměřuje zejména na aktuální trendy v oblasti geoinformačních systémů, digitalizace, moderních komunikačních technologií a jejich praktického využití v každodenní praxi. Program nabídne vystoupení předních odborníků, případové studie, panelové diskuse i prostor pro networking a sdílení zkušeností.
Klíčová témata programu 2026
- Aktuální data o vývoji cen nemovitostí – Ondřej Záruba přinese exkluzivní analýzy rezidenčního i komerčního trhu.
- Hlavní příčiny nedostatečné výstavby v ČR – architekti a zástupci státu o územních plánech a pomalých schvalovacích procesech.
- Debata lídrů pražského a regionálního developmentu – strategie největších developerů, kapitálové přesuny a nové příležitosti.
- FKI jako nástroj financování developmentu – mezzanin vs. ekvita, rozdíl mezi reálnými a „fake“ fondy.
- Realitní fondy a buy side perspektiva – asset alokace, rizika a příležitosti na českém trhu.
- CEE region: office & retail nemovitosti – dopady e-commerce, home office a role zahraničních investorů.
- Logistika a datová centra budoucnosti – GPU datová centra, časové prodlevy projektů a výzvy evropského trhu.
- Elitní realitní makléři a konzultanti – očekávání klientů, valuace a nedostatek dat.
- Architektura a její ekonomický význam – příklady staveb, které drží hodnotu napříč dekádami.
- Akcie, dluhopisy, trading, krypto a private equity – od radikálních změn akciových trhů přes fixed income až po debaty o private equity a tradingové strategie nové generace.
- Makroekonomické výhledy – inflace, sazby, geopolitika a dopady amerických voleb.
Summit přivítá více než 40 špičkových osobností z ČR i ze zahraničí. Mezi nimi:
- Miroslav Singer, Chief Economist CEE, Generali CEE Holding B.V.
- Ondřej Záruba, Managing Director, Comsense Analytics / Future X1
- Michal Skořepa, Economist, Česká spořitelna
- Lukáš Kovanda, Chief Economist, Trinity Bank
- Pavel Peterka, Chief Economist, XTB
- Michaela Nováková, Chief Editor, Investiční web
- Marek Tichý, Co-Founder, TaK Architects
- Winy Maas, Co-Founder, MVRDV (Nizozemsko)
- Regina Loukotová, Head of School, ARCHIP
- a další přední ekonomové, architekti, investoři, influenceři i zástupci státní správy.
Summit tradičně přivítá i special guests – osobnosti světové architektury a kapitálových trhů. Jejich vystoupení doplní výroční reflexe pěti let GISu.
„Pět let GISu ukazuje, že Praha je přirozeným centrem investiční debaty ve střední Evropě. Summit letos nabídne nejucelenější program v historii – od nemovitostí přes kapitálové trhy až po makroekonomii,“ říká organizátor Jan Novotný.
Více o programu: https://www.globalinvestsummit.com/program/
Živý stream z akce sledujte v úvodu tohoto článku.
Global Investment Summit 2026
Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.
Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň
