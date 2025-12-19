Lyžařská sezona začala pod tlakem nákladů. Skiareály hledají úspory v technologiích, energii i provozu
České hory vstoupily do nové lyžařské sezony s lépe připravenými sjezdovkami, ale také s mimořádným tlakem na ekonomiku provozu. Vysoké ceny energií, proměnlivé počasí a rostoucí investiční náklady nutí provozovatele hledat úspory napříč celým areálem. Od zasněžování přes řízení spotřeby až po chytrou práci s daty.
Lyžařská sezona v Česku rozběhla ve většině velkých horských středisek odstartovala. Díky chladnějším nocím a lepší technologické připravenosti se podařilo zahájit provoz v termínech srovnatelných s dlouhodobým průměrem, často i přes složité klimatické podmínky. Za tímto relativně hladkým startem však stojí především vysoké investice do technologií, které mají jeden společný cíl. Snížit energetickou náročnost provozu.
„Zasněžování dnes představuje více než polovinu celkové spotřeby elektrické energie většiny lyžařských areálů. Právě proto se modernizace soustředí především sem,“ říká ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Podle AHS směřují přibližně dvě třetiny z každoročně investované částky, která se blíží jedné miliardě korun, právě do technického zasněžování.
Úspory začínají u vody a tlaku
Klíčovou roli v celém procesu hrají čerpací systémy. Ty musí v krátkých časových oknech, kdy jsou vhodné teplotní podmínky, dopravit obrovské objemy vody do vysokých nadmořských výšek. Moderní technologie dnes umožňují vyrábět více sněhu při nižší spotřebě energie – a často i bez nutnosti nákladných stavebních úprav.
„Naším cílem je dodávat technologie, které umožní vyrábět více sněhu s menší spotřebou energie. Vysoce účinná čerpadla s chytrým řízením dokážou stabilizovat tlak i při proměnlivém průtoku a snižují ztráty v celém systému,“ říká k problematice zasněžování Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo pro střední Evropu. Právě kombinace efektivní hydrauliky a digitální regulace podle něj umožňuje areálům zvládat i velká převýšení bez budování dalších čerpacích stupňů.
OBRAZEM: Lyžařská sezóna je tu. Které sjezdovky v Krkonoších už jsou otevřené?
Enjoy
Dalším důležitým prvkem jsou retenční a akumulační nádrže. Ty dávají provozovatelům možnost „počkat si“ na ideální mráz a nevyrábět sníh v okamžicích, kdy je proces energeticky nejdražší. Nové nebo rozšířené nádrže vznikají například v areálech Dolní Morava, Zadov či Janské Lázně, jejich rozvoj ale často brzdí dlouhé povolovací procesy.
Trendy: data, automatizace a vlastní energie
Úspory se však zdaleka netýkají jen zasněžování. Skiareály stále častěji investují do centrálních systémů řízení energií, které v reálném čase sledují spotřebu elektřiny, vody i tepla. Automatické regulace dokážou optimalizovat provoz lanovek, zasněžování i vytápění budov podle aktuální návštěvnosti a počasí.
Roste také zájem o vlastní zdroje energie. Fotovoltaické elektrárny na střechách hotelů a technických budov, bateriová úložiště nebo využití odpadního tepla z technologií se postupně stávají standardem větších areálů. „Nejde o to stát se energeticky soběstačnými přes noc, ale o snížení závislosti na drahé elektřině v nejkritičtějších momentech sezony,“ doplňuje Knot.
Do popředí se dostává i efektivnější práce se sněhem, přesnější měření jeho výšky, kvality a rozložení na sjezdovkách. Díky senzorům a datům mohou areály vyrábět sníh jen tam, kde je skutečně potřeba, a omezit zbytečné plýtvání energií i vodou.
Ekonomika rozhoduje
Společným jmenovatelem všech těchto trendů je návratnost investic. V době vysokých provozních nákladů a nejistého počasí se technologie stávají klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. „Účinnost čerpadel, délka provozních cyklů i možnost chytrého řízení dnes přímo ovlivňují hospodaření celého areálu,“ uzavírá Jan Cidlinský.
Skiareály v Jižním Tyrolsku se těší na výjimečnou zimní sezonu. Kdy zahajují provoz?
Enjoy
