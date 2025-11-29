OBRAZEM: Lyžařská sezóna je tu. Které sjezdovky v Krkonoších už jsou otevřené?
Vlekaři ve východních Krkonoších a v Orlických horách otevřeli další areály a sjezdovky. Lyžovat se začalo v krkonošské Peci pod Sněžkou a Malé Úpě a v Říčkách v Orlických horách. Střediska Špindlerův Mlýn a Černá hora, která zahájila sezonu v pátek, otevřela další tratě. Od pátku se lyžuje i v areálu Šerlišský Mlýn v Orlických horách. Lyžaři mají v Královéhradeckém kraji k dispozici přes 16 kilometrů sjezdovek.
Nynější nabídka lyžování je výrazně větší než v minulých letech touto dobou. Dřívější zasněžení sjezdovek vlekařům umožnilo mrazivé počasí minulých dnů a také to, že řada z nich investovala do posílení zasněžovacích systémů. Například v areálu Černá hora vlekaři využili kapacitu nové nádrže na vodu pro zasněžování.
„Ve SkiResortu Černá hora - Pec se dnes a zítra lyžuje téměř na deseti kilometrech sjezdovek, na kterých je 60 až 90 centimetrů sněhu,“ řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Na Černé hoře se lyžuje na Andělu, spodním úseku Černohorské a ode dneška i na Zalomené a Hofmankách, celkem na pěti kilometrech sjezdovek. Jezdí dvě lanovky a vlek. Loni se začalo na Černé hoře lyžovat 29. listopadu, ale v menším rozsahu než letos.
V Peci pod Sněžkou se dnes začalo lyžovat na více než čtyřech kilometrech sjezdovek Javor, Javořák, Lyžařská, Smrk a U potoka. „V provozu je vlek Javor a vlek Javořák. Pro začínající lyžaře je otevřený park Javor s pojízdným kobercem,“ uvedla Plchová.
Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn je od pátku v provozu lanovka Hromovka a sjezdovka Hromovka II a část Turistické. Dnes se přidala lanovka na Pláně ve Svatém Petru, modrá sjezdovka Turistická je otevřená v celé délce. „Od pondělí 1. prosince bude v provozu nadále areál na Hromovce. Pracujeme na přípravě dalších sjezdovek,“ uvedli špindlerovští vlekaři. Loni se ve Špindlerově Mlýně začalo lyžovat 7. prosince.
Středisko Malá Úpa bude otevřené o víkendu a pak od soboty 6. prosince. Zatím mají lyžaři k dispozici sjezdovku Pomezky dětský park Pomezky.
Říčky v Orlických horách bude otevřené dnes a v neděli. „Otevřená je červená sjezdovka, na které leží zhruba 80 centimetrů technického a přírodního sněhu. Jezdí šestisedačková lanovka, v provozu máme téměř všechny doprovodné služby vyjma lyžařské školy. Běžecké trasy jsou upraveny v rozsahu Mezivrší - Pěticestí - Homole,“ uvedli vlekaři z Říček. Do trvalého provozu by měl areál vstoupit v pátek 5. prosince.
Dnes také zahájil provoz podhorský areál v Janovičkách na Náchodsku u hranice s Polskem. Lyžuje se asi na 200 metrech sjezdovky Malý buben.
Na hřebenech Krkonoš leží asi 20 centimetrů sněhu, ráno byl na hřebenech jeden stupeň nad nulou. Na hřebeni Orlických hor leží asi 17 centimetrů sněhu.
