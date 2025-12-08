Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Odejde Netflix s prázdnou? Do bitvy o Warner Bros. se vložil Paramount, nabízí 2,3 bilionu

Odejde Netflix s prázdnou? Do bitvy o Warner Bros. se vložil Paramount, nabízí 2,3 bilionu

Odejde Netflix s prázdnou? Do bitvy o Warner Bros. se vložil Paramount, nabízí 2,3 bilionu
Profimedia
ČTK
ČTK

Mediální konglomerát Paramount Skydance předloží akcionářům skupiny Warner Bros. Discovery nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun), tedy 30 dolarů za akcii.

Jde o pokus zvrátit dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery, podle níž má Netflix za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun), potažmo 27,75 dolarů za akcii, převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny, včetně konkurenční platformy HBO Max.

„Nabídka poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery vyšší hodnotu a jistější a rychlejší cestu k dokončení transakce,“ uvedl Paramout.

Nabídka má být financovaná úvěrem od finančních institucí i Bank of America, Citi a Apollo a vlastním kapitálem. Za vlastní kapitál má podle prohlášení ručit rodina generálního ředitele Paramount Skydance Davida Ellisona a investiční společnost RedBird Capital.

Vedení má podle prohlášení povinnost předložit tuto konkureční nabídku přímo akcionářům, neboť jim pravděpodobně nebyla předložena nejvýhodnější transakce.

„Transakce Netflixu poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery nižší a nejistou hodnotu, zdlouhavý a nejistý proces schvalování regulačními orgány v několika jurisdikcích, složitou a nestabilní kombinaci kapitálu a hotovosti a vlastnictví Global Networks jako samostatné společnosti s nadměrným zadlužením, jejíž budoucí obchodní hodnota je nejistá,“ tvrdí Paramount.

Americký prezident Donald Trump

Megadeal v ohrožení. Trump hrozí, že zastaví fúzi Warner Bros. a Netflixu

Zprávy z firem

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery provozovatelem streamovací platformy Netflix by mohl být problém kvůli celkovém podílu spojených firem na trhu. Šéf Bílého domu podle médií vyjádřil záměr osobně se zapojit do rozhodování schválení dohody orgány pro kontrolu hospodářské soutěže. Netflix podle oznámené dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max, za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).

ČTK

Přečíst článek

Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém.

Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixu jednomyslně schválila představenstva obou společností. Kromě dokončení chystaného vyčlenění přebíraných aktiv do samostatné společnosti podléhá dokončení transakce schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy původně odhadovaly v horizontu 12 až 18 měsíců.

Nabídka Netflixu, která oceňuje jednu akcii částkou 27,75 USD představovala prémii proti ceně 24,54 dolaru, za niž se se akcie Warner Bros. Discovery v tu dobu obchodovaly na burze. Převyšovala i původní nabídku Paramountu, který nabízel 24 dolarů za akcii při převzetí celé skupiny.

V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Netflix

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Alternativní řešení bytové krize. Jak se z co-livingu stává nový standard?

Jan Pernička
Užito se svolením CTP
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Rostoucí ceny nemovitostí a dlouhodobý nedostatek dostupného bydlení zásadně proměňují způsob, jakým lidé žijí.

Zatímco dříve byla hlavní metou koupě vlastního domova, dnes na tento cíl dosáhne málokdo. Jako alternativa ke klasickému nájmu se nabízí flexibilní ubytování, které umožňuje rychlé nastěhování, předvídatelné náklady a větší mobilitu. Tento přístup rozvíjí i developer CTP, který stojí za projektem Domeq. „Naším cílem je nabídnout nejen cenově dostupné ubytovací jednotky, ale také komplexní životní styl kombinující komfort, služby a kvalitní prostředí, kde se díky pestré mezinárodní komunitě potkávají různé kultury a vzniká tak přátelská komunita Domeq,“ říká Jan Pernička, Head of Residential v CTP Česká republika.

4 fotografií v galerii

Rostoucí tlak na udržitelnost a digitalizace napříč obory silně ovlivňují to, jak bude vypadat moderní urbanistický rozvoj v příštích letech. Podle Jana Perničky je ale jedním z nejsilnějších trendů právě co-living. „Reaguje na měnící se životní styl mladé generace a potřebu dostupného a udržitelného městského života,“ říká. Kromě jednotlivců se trend dotýká také firem. Moderní development se totiž neřídí jen technickými parametry, ale do popředí se dostává kvalita života v okolí lokality. „Firmy dnes řeší úplně jiný set potřeb než před deseti lety. Zvažují dostupnost pracovní síly, mobilitu zaměstnanců a schopnost přivést do regionu specialisty z jiných zemí. A právě v těchto situacích se kvalitní ubytovací kapacita stává velmi silným argumentem při výběru lokality,“ říká Pernička.

Flexibilní ubytování umožňuje firmám udržovat komunitu a zároveň poskytovat zaměstnancům jistotu a pohodlné zázemí od prvního dne. Velkou roli hraje hlavně u projektů, kde je třeba rychle zahájit provoz, nebo u high-tech pozic, kde se firmy přetahují o talenty.

Domeq: unikátní projekt, který přináší hodnotu byznysu i městu

V Brně CTP rozvíjí jedinečný projekt, který ukazuje, jak může vypadat moderní ubytování propojené s městským prostředím. První budova Domeq na brněnské Ponávce je v provozu již osmým rokem a velmi rychle si získala své příznivce. Postupně přibyly další dvě budovy Domeq 2 a 3. Developer koncept vytvořil jako odpověď na rostoucí mobilitu mladých lidí, kteří hledají dostupné moderní zázemí v novém městě. „Ubytování ve stylovém designu je plně vybavené a připravené k okamžitému nastěhování, v ceně jsou zahrnuty energie, recepce 24/7, Wi-Fi a další služby,“ popisuje Jan Pernička.

Zakladatel a spolumajitel developerské společnosti CTP Remon Vos

Remon Vos: Deglobalizace mění myšlení firem. Musejí se přesouvat do Evropy

Leaders

Svět prochází velkou proměnou, která se spíše dříve než později odrazí v byznysových příležitostech. Uspět mohou jenom ty společnosti, které na to budou připravené a zároveň budou dostatečně rychle a rozhodně umět reagovat na možnosti, které se naskytnou. Remon Vos, zakladatel a většinový vlastník developerské společnosti CTP, si to velmi dobře uvědomuje. Ačkoli nadále firma roste zejména se stávajícími klienty, Vos očekává, že globální pohyby jim přinesou řadu nových klientů. „Razí se trend v Evropě pro Evropu. Je to součást celé řady dalších geopolitických pohybů. Česko i CTP z toho mohou těžit,“ říká úspěšný podnikatel, který se sice narodil v Nizozemsku, ale sám sebe označuje za českého podnikatele.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Jednotky doplňují rozsáhlé sdílené prostory, jako coworking, lounge, sdílené kuchyně, herní zóny nebo terasy. Právě ty podporují přirozený networking a vytvářejí komunitní život, který je dnes pro mladé lidi často stejně důležitý jako samotné bydlení. Ubytovaní se navíc propojují i s dalšími projekty CTP, například s brněnským coworkingem Clubco. „Domeq a Clubco se skvěle doplňují”, tvrdí Pernička. „Zatímco Domeq nabízí zázemí pro život, Clubco poskytuje profesionální prostředí pro práci, vzdělávání i komunitní akce. Propojením obou projektů vzniká ekosystém, ve kterém mohou mladí lidé snadno navazovat kontakty a růst profesně i osobně. Clubco tak ubytovaným z Domequ poskytuje nejen pracovní prostor, ale i přístup k síti freelancerů, startupů a firem, která je pro jejich kariérní rozvoj často zásadní,“ doplňuje.

Co-living navíc nepatří jen studentům. Ubytovací komplexy přitahují velmi rozmanitou strukturu klientů, od studentů a absolventů přes mladé profesionály, pracující, střední a vyšší management až po firemní týmy a zahraniční specialisty. „Flexibilita délky pobytu navíc umožňuje každému přizpůsobit si ubytování podle toho, jak dlouho potřebuje v Brně zůstat. Ubytování je možné už od jednoho měsíce a díky online rezervaci je nastěhování otázkou pár kliknutí,” doplňuje Pernička. Model je natolik úspěšný, že ho developer plánuje rozšířit do dalších strategických lokalit.

Komunita představuje srdce Domequ. Pravidelné akce, společné vaření nebo pohodové večery v lounge pomáhají ubytovaným rychle navázat přátelství i profesní kontakty. Dostupná cena a co-livingový životní styl ale nejsou jedinými výhodami. „Domeq je navržený tak, aby lidé nemuseli řešit běžné starosti. K dispozici mají studovnu, odpočinkové zóny, posilovnu, prádelnu či půjčovnu kol,” říká Pernička. “O úklid a údržbu se stará profesionální tým a když praskne žárovka nebo něco nefunguje ve dvě ráno, vše hned řešíme,” doplňuje.

Zbyněk Jendryka

CTP rozšiřuje záběr: inovuje průmyslové areály a propojuje průmysl s městským životem

Reality

Developerská společnost CTP, jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu průmyslového developmentu v Evropě, posouvá své aktivity směrem k udržitelným a architektonicky kvalitním projektům. Kromě výstavby moderních výrobních a logistických hal se zaměřuje i na městský development. V Brně, na místě bývalé textilky Vlněna, CTP kombinuje ubytování, kanceláře a služby do funkčních celků, které reagují na měnící se potřeby trhu. „V Brně chceme do příštího roku nabídnout zhruba 650 ubytovacích jednotek a dlouhodobě plánujeme kolem tisíce,“ říká Zbyněk Jendryka, ředitel výstavby CTP. 

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kvalita prostředí zaručena

V podobných projektech se dnes už neočekává jen moderní design a pohodlné služby, ale také prostředí, které dlouhodobě podporuje well-being, zdraví a kvalitu života. Právě na tento aspekt Domeq výrazně sází. Budovy Domeq 2 a 3 jako první ubytovací komplexy v České republice získaly nejvyšší stupeň mezinárodní certifikace WELL Platinum. „Pro nás je to obrovský milník a potvrzení jedinečnosti projektu,” říká Pernička. „Tento standard patří k nejpřísnějším na trhu. Hodnotí totiž hned několik parametrů, od kvality vzduchu a vody přes denní světlo, akustiku a tepelný komfort až po použité materiály a podporu komunity.“

Portfolio činností developera CTP je dnes skutečně široké. Kromě výrobních a logistických hal staví kanceláře, laboratoře, showroomy i coworkingové prostory, rozvíjí veřejný prostor včetně zeleně a cyklostezek. “Poskytujeme nejen prostor pro podnikání, ale zaměřujeme se i na potřeby lidí. Ubytování je proto přirozeným rozšířením toho, co v našich parcích dlouhodobě budujeme,” objasňuje Pernička.

Pro Perničku je ale rozvoj ubytovacích projektů zajímavý i na osobní úrovni. „Nejvíce mě baví to, že mohu ovlivňovat prostředí, ve kterém lidé skutečně žijí, a podílet se na vytváření míst, která mají dlouhodobý dopad na kvalitu života i charakter města,“ říká. „Snažím se vždy najít rovnováhu mezi komerční stránkou projektu a jeho přínosem pro město. V okamžiku, kdy se z vizualizace stane reálný domov, vidíte smysl celé práce,“ uzavírá Jan Pernička.

Výkonný ředitel CTP Česká republika Jakub Kodr

Jakub Kodr: Česko musí zabrat v boji o investice

Reality

V lednu se stal Jakub Kodr výkonným ředitelem CTP Česká republika. V nové roli se má zaměřit na expanzi, posilování vztahů s klienty a také pokračovat v naplňování ambiciózního byznysového plánu skupiny. Situace na trhu by tomu mohla napomáhat. „Vidíme snahu řady firem vyrábět v Evropě pro Evropu. Česko se ale musí snažit a lákat zahraniční investice. Z toho bychom měli prospěch všichni, Česko a samozřejmě i my jako CTP,“ říká Jakub Kodr.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Areál Vlněna v Brně

Průmyslový developer CTP posiluje na kancelářském trhu. A míří nově na Slovensko

Reality

CTP rozšiřuje své coworky Clubco v reakci na nedostatek moderních kanceláří a rostoucí poptávku po flexibilitě.

nst

Přečíst článek

Související

Developer CTP staví v areálu bývalé Vlněny 60 metrů vysokou budovu se systémem dronového doručování zásilek, 29. listopadu 2022, Brno. Výstavba vyjde na 600 milionů korun.

V areálu bývalé Vlněny v Brně vyroste budova netypického tvaru. Se soláry i helipadem na střeše

Reality

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Je tu klíčové téma Vánoc. Jak správně zabít kapra

stánek s kapry
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Pražští Piráti našli nové téma. Kromě faktu, že zdemolovali pražskou dopravu a všichni Pražané se modlí za odchod Zdeňka Hřiba do vyšší politiky, kde naštěstí budou Piráti bezvýznamní a nemohou páchat škodu, se před Vánocemi pouštějí do ochrany kaprů.

Usmrcení vánočních kaprů by podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) měli lidé svěřit odborníkům u prodejních stánků. Praha si kvůli tomu zaplatila reklamu v metru (další případ pro centrálu boje proti organizovanému zločinu?), kterou nyní představila. „Cílem kampaně je pokusit se přispět k soucitnějšímu zacházení s kapry. Měli bychom usilovat o to, aby se cesta kapra z kádě na náš stůl obešla bez dalšího trápení,“ uvedla Komrsková.

Kampaň ve stejném duchu spustila i organizace CIWF. Ta žádá po poslancích a ministerstvu zemědělství, aby byl zakázán prodej živých ryb do rukou zákazníků. Kampaň podle slov organizace navazuje na skutečnost, že většina politických stran zastoupených v nové Poslanecké sněmovně se v rámci předvolební kampaně zavázala k podpoře lepší ochrany ryb.

„Právě proto se obracíme na nový parlament a nové vedení ministerstva zemědělství, aby své předvolební závazky naplnily,“ říká Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko.

Vánoční trhy v Praze

„Mezi svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí.“ Němci varují před vánočními trhy v Praze

Zprávy z firem

Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.

ČTK

Přečíst článek

Zdá se, že celé české Vánoce se postupně smrskávají na problém kolem kaprů. To je ryba, kvůli které byl v zemi vybudován celý průmyslový sektor. Od výstavby rybníků po jejich organizovaný výlov, porcování, prodej. Výlovy jsou oblíbená podzimní atrakce. Chudáci trpící ryby jsou nejdříve dušeny ve zbytku blátivé vody vypuštěného rybníka. Poté jsou brutálně vytaženi podběráky, plácají se po kovových dopravnících na cestě do kádě, kde se další dny dusí.

Šetrná smrt

Po iks dnech se nakonec dostanou k prodejcům do českých ulic. Tady začíná obava přecitlivělých duší o kvalitu jejich závěrečných vteřin. Kapry by podle Pirátů měl zabíjet odborník u sádek, ne doma v kuchyni laik. Zkušený pracovník prý dokáže rybu usmrtit rychle a šetrně. Šetrná smrt. No, proč ne.

Možná by bylo vhodné začít vystavovat nějaký certifikát, stavovský glejt v usmrcování kaprů. Státní zkoušky, úřední razítko. Protože kdo jinak zaručí, že odborník u sádek je skutečným odborníkem? Co když je to nějaký sadista, který se v usmrcování bezbranných šupináčů vyžívá.

Je vlastně fajn, že se ve veřejném prostoru řeší takováto klíčová témata. Aspoň si můžeme být jisti, že všechna ostatní důležitá témata jsou již vyřešená a můžeme se konečně věnovat kaprům.

Související

Doporučujeme