A je to tady. Volkswagen zavírá německou fabriku na elektroauta
Automobilka Volkswagen ukončí výrobu vozidel ve svém závodě v Drážďanech. Jde o první uzavření výrobního provozu na území Německa za 88 let existence společnosti. Rozhodnutí přichází v době, kdy firma čelí rostoucímu tlaku na hospodaření a přehodnocuje své investiční priority.
Největší evropský výrobce automobilů se potýká se slabšími prodeji v Číně, nižší poptávkou na evropských trzích a negativním dopadem amerických cel. Tyto faktory se promítají do napjatých peněžních toků a nutnosti omezovat výdaje.
Volkswagen v současnosti plánuje investice ve výši zhruba 160 miliard eur na příštích pět let, což je méně než v předchozím plánovacím období. Automobilka zároveň počítá s delším využíváním vozů se spalovacími motory, což si vyžádá další investice do nových technologií.
Podle analytiků bude tlak na finanční výkonnost firmy pokračovat i v dalších letech. „Společnost hledá cesty, jak snížit náklady a zvýšit provozní ziskovost,“ uvedl pro server Financial Times analytik Stephen Reitman ze společnosti Bernstein.
Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, které se týkají i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.
VW utahuje stavy v Indii. Týká se to i závodu Škody
Zprávy z firem
Závod v Drážďanech, který funguje od roku 2002, vyrobil zhruba 200 tisíc vozidel, uvedl server Financial Times. Původně sloužil jako výkladní skříň technologických schopností Volkswagenu, později se stal symbolem jeho přechodu k elektromobilitě.
Ukončení výroby je součástí širšího plánu snižování kapacit v Německu, který byl dohodnut s odbory a zahrnuje i zrušení 35 tisíc pracovních míst u značky Volkswagen.
Areál závodu bude nově pronajat Technické univerzitě v Drážďanech, jež zde vybuduje výzkumný kampus zaměřený na umělou inteligenci, robotiku a vývoj čipů. Volkswagen do projektu společně s univerzitou investuje 50 milionů eur během následujících sedmi let.
