A je to tady. Volkswagen zavírá německou fabriku na elektroauta

Volkswagen poprvé ve své historii zavírá továrnu v Německu
Automobilka Volkswagen ukončí výrobu vozidel ve svém závodě v Drážďanech. Jde o první uzavření výrobního provozu na území Německa za 88 let existence společnosti. Rozhodnutí přichází v době, kdy firma čelí rostoucímu tlaku na hospodaření a přehodnocuje své investiční priority.

Největší evropský výrobce automobilů se potýká se slabšími prodeji v Číně, nižší poptávkou na evropských trzích a negativním dopadem amerických cel. Tyto faktory se promítají do napjatých peněžních toků a nutnosti omezovat výdaje.

Volkswagen v současnosti plánuje investice ve výši zhruba 160 miliard eur na příštích pět let, což je méně než v předchozím plánovacím období. Automobilka zároveň počítá s delším využíváním vozů se spalovacími motory, což si vyžádá další investice do nových technologií.

Podle analytiků bude tlak na finanční výkonnost firmy pokračovat i v dalších letech. „Společnost hledá cesty, jak snížit náklady a zvýšit provozní ziskovost,“ uvedl pro server Financial Times analytik Stephen Reitman ze společnosti Bernstein.

Závod v Drážďanech, který funguje od roku 2002, vyrobil zhruba 200 tisíc vozidel, uvedl server Financial Times. Původně sloužil jako výkladní skříň technologických schopností Volkswagenu, později se stal symbolem jeho přechodu k elektromobilitě.

Ukončení výroby je součástí širšího plánu snižování kapacit v Německu, který byl dohodnut s odbory a zahrnuje i zrušení 35 tisíc pracovních míst u značky Volkswagen.

Areál závodu bude nově pronajat Technické univerzitě v Drážďanech, jež zde vybuduje výzkumný kampus zaměřený na umělou inteligenci, robotiku a vývoj čipů. Volkswagen do projektu společně s univerzitou investuje 50 milionů eur během následujících sedmi let.

