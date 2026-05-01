Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Lety na Blízký východ stagnují. Češi místo toho objevují Evropu a vyrážejí na prodloužené víkendy

Dubaj
Mama Shelter, užito se svolením
nst
nst

Kvůli pokračujícímu konfliktu v Íránu zůstává letecké spojení z Prahy na Blízký východ omezené. Čeští cestovatelé proto mění plány – častěji míří do evropských metropolí nebo severní Afriky a roste i zájem o krátké pobyty během prodloužených víkendů.

Situace v letecké dopravě na Blízký východ je i nadále poznamenaná konfliktem, který začal 28. února útokem Spojených států a Izraele na Írán. Z pražského Letiště Václava Havla aktuálně funguje jen několik pravidelných linek, například do Dubaje, Abú Dhabí nebo Tel Avivu, zatímco další spojení dosud obnovena nebyla. To se týká například linek do Dauhá, Ammánu či Šardžá, stejně jako některých spojů do Dubaje a Tel Avivu. Jedinou konkrétní zprávou o návratu je plánované obnovení linky do Tel Avivu 20. května.

Provoz letiště zůstává stabilní

Navzdory omezením se celkový provoz pražského letiště výrazně nemění, protože výpadky spojů na Blízký východ nahrazují jiné trasy. „Celkový počet cestujících je do velké míry vyvážen posílením provozu přes evropské huby a na přímých linkách na Dálný východ, tudíž nepozorujeme výraznější odchylky,“ uvedla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Dálkové lety do Asie přitom zůstávají bez větších omezení.

Češi mění destinace

Podle prodejců letenek se zájem českých cestujících výrazně přesouvá jinam. Lidé nyní častěji volí evropské destinace a severní Afriku, zatímco zájem o Blízký východ i část Asie klesá. Od března sice celkový počet rezervací vzrostl o 30 procent, ale podíl Asie se snížil o zhruba tři procentní body a Blízký východ zaznamenal pokles o 17 procent. Propad se nejvíce dotýká Izraele, Libanonu, Iráku a Íránu i států Perského zálivu, zatímco větší zájem směřuje například do Itálie, Velké Británie, na Maltu, do Rumunska, Maroka nebo Egypta.

Zájem o region je nerovnoměrný

Obnova zájmu o jednotlivé destinace probíhá velmi rozdílně. Turecko meziročně výrazně posílilo, Egypt se postupně vrací k běžným hodnotám a Jordánsko zůstává mírně pod loňskou úrovní. Většina zemí Blízkého východu však nadále zaostává. „Většina zasažených zemí je však nadále v hlubokém propadu. Zájem cestujících tam nedosahuje ani poloviny loňských čísel. Do Izraele, Saúdské Arábie nebo Ománu směřuje zhruba třetina cestujících. Poptávka po Libanonu či Iráku klesla ke čtvrtině. Spojené arabské emiráty, Katar nebo Kuvajt spadly pod 20 procent,“ uvedla mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová.

Levnější letenky a návrat cestujících

Letecké společnosti se snaží pokles zájmu kompenzovat i cenami, zejména na trasách do Asie. „Dopravci, kteří kapacity postupně vracejí na trh, přicházejí s velmi atraktivními cenami zejména na spojích do Asie. Snaží se tak znovu oslovit zákazníky a získat zpět tržní podíl,“ uvedl ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.

Roste zájem o prodloužené víkendy

Vedle změny destinací roste také obliba kratších cest. Rezervace kolem květnových svátků výrazně stouply a lidé nejčastěji vyrážejí na několikadenní pobyty do jižní Evropy. Mezi nejoblíbenější města patří Paříž, Londýn, Řím, Barcelona, Madrid nebo Lisabon. První květnový víkend využívají spíše jednotlivci a páry, zatímco druhý častěji rodiny.

Flexibilita a last minute

Podle odborníků roste i podíl last minute nákupů letenek a obecně flexibilnější plánování. Cestující více reagují na aktuální situaci v letecké dopravě i bezpečnostní vývoj a část z nich kombinuje oba květnové svátky, mezi nimiž si bere volno a vyráží na delší cestu.

Paříž je letos nejžádanější

Podle dat Student Agency je letos nejpopulárnější destinací Paříž, následovaná Římem a Barcelonou. Průměrná délka pobytu přitom dosahuje zhruba pěti dní. Celkově tak platí, že nejistota na Blízkém východě výrazně proměňuje cestovatelské chování Čechů, kteří dávají přednost dostupnějším, bezpečnějším a časově méně náročným evropským destinacím.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Do chátrající zahrady dali 15 milionů. Dnes ukazuje budoucnost českých měst

Krafferova zahrada v Jindřichově Hradci
Radek Šrettr Úlehla, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Není to jen rekonstrukce zahrady. Je to ukázka, jak se z brownfieldu může stát veřejný prostor s kulturní, komunitní i ekonomickou hodnotou.

Na půdorysu původní barokní zahrady Černínů, založené v 18. století tvůrcem krumlovských zámeckých zahrad Janem Antonínem Zinnerem, vznikl projekt, který nesází na nostalgickou rekonstrukci, ale na nový život historického místa.

Za proměnou stojí spolupráce studia Matěj Šebek architekti a krajinářského Ateliéru Za Mák, které od roku 2021 postupně obnovovaly areál poslední velké zahrady v centru Jindřichova Hradce. „Na základech barokní zahrady a prvorepublikového zahradnictví se brownfield mění na místo, kde se prolíná zahradnické řemeslo s kulturou a příběhy lidí,“ popisují autoři koncept.

32 fotografií v galerii

Barokní geometrie, divokost a biodiverzita

Projekt pracuje s historickou stopou zahrady, ale interpretuje ji současným architektonickým a krajinářským jazykem. Rekonstrukce vychází z nově objevené, více než 200 let staré konfigurace terénu. Přísně geometrická kompozice odkazuje na barokní tvarosloví, v detailu je však zahrada zcela soudobá.

„Do jasných linií vstupuje přirozená divokost rostlin, která s nimi kontrastuje,“ říkají krajinářští architekti z Ateliéru Za Mák.

Důraz tu nepadl jen na estetiku, ale i ekologii. Autoři vsadili na recyklované materiály, hospodaření s dešťovou vodou, podporu biodiverzity i produkční květinové záhony, kde se rostliny nejen prodávají, ale i pěstují.

Architektura, která otevírá

Klíčový zásah se odehrál ve vstupu do areálu. Blok historických skladů a skleníků „rozřízla“ nová betonová rampa, která se stala hlavním motivem celého projektu. „Hlavní motiv otevření, jasný, prostý a sebevědomý, především usnadňuje přístup s kočárky a hendikepovaným,“ popisuje architekt Matěj Šebek.

Rampa vede mezi renovovaným domem se zelenými okny a novou přístavbou květinářství a ateliéru. Nízký objekt se zelenou střechou přirozeně navazuje na historické skleníky a doslova splývá se zahradou. Novostavba o zastavěné ploše 120 metrů čtverečních je ukázkou civilní, přesné architektury. Betonový sokl, pohledové cihly, březová překližka, vápnem bílené kamenné zdi i vegetační střecha tvoří materiálově střídmý, ale silný celek.

Silný moment vzniká v interiéru, kde původní barokní opěrná zeď prostupuje novou stavbou. „Zahrada ovlivňovala dům a dům ovlivňoval zahradu,“ říkají autoři o mimořádně těsné spolupráci architektů a krajinářů.

Investice 15 milionů do místa, které vydělává jinak

Obnova areálu vyšla na 15 milionů korun, ale návratnost se tu neměří jen ekonomicky. Hodnota investice spočívá v kvalitě veřejného prostoru, péči o krajinu i komunitním dopadu.

Krafferova zahrada dnes funguje jako zahradnictví se specializací na trvalky a stínomilné druhy, krajinářský ateliér i kaulturní platforma.

Související

„Nejlepší král.“ Trump pěje ódy na Karla III. a zrušil cla na skotskou whisky

Donald Trump a Karel III.
ČTK
nst
nst

Britský král Karel III. a jeho choť Camilla zakončili návštěvu Spojených států pietou za padlé americké vojáky ve Virginii. Ještě předtím se společně s prezidentem Donaldem Trumpem zúčastnili rozlučkového ceremoniálu v Bílém domě. Trump následně oznámil, že na počest královského páru ruší cla na skotskou whisky. Podle agentury AFP bylo hlavním cílem čtyřdenní cesty snížení napětí mezi oběma zeměmi po diplomatických roztržkách kvůli válce na Blízkém východě.

„Je to skvělý král – podle mě ten nejlepší,“ uvedl Trump při příjezdu Karla III. a Camilly do Bílého domu. Při jejich odjezdu pak dodal: „Skvělí lidé. Potřebujeme v naší zemi víc takových lidí.“

Americký prezident následně na síti Truth Social oznámil, že kromě cel ruší i omezení týkající se spolupráce Skotska se státem Kentucky při výrobě whisky a bourbonu. Podle něj šlo o krok, o který byl dlouhodobě zájem kvůli obchodu, zejména v souvislosti s využíváním dřevěných sudů. Zároveň uvedl, že právě setkání s králem a královnou ho k tomuto rozhodnutí přimělo.

Uctění památky padlých

Po ceremonii v Bílém domě se královský pár přesunul na Arlingtonský národní hřbitov ve Virginii, kde uctil památku padlých položením květin k Hrobu neznámého vojína. Následně navštívil i přilehlou výstavní síň s vojenskými exponáty.

Program zakončila pouliční slavnost k 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti a setkání s domorodými Američany v národním parku. Po skončení návštěvy Spojených států královský pár odcestoval na Bermudy.

Friedrich Merz
Aktualizováno

Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci," uvedl

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme