Lety na Blízký východ stagnují. Češi místo toho objevují Evropu a vyrážejí na prodloužené víkendy
Kvůli pokračujícímu konfliktu v Íránu zůstává letecké spojení z Prahy na Blízký východ omezené. Čeští cestovatelé proto mění plány – častěji míří do evropských metropolí nebo severní Afriky a roste i zájem o krátké pobyty během prodloužených víkendů.
Situace v letecké dopravě na Blízký východ je i nadále poznamenaná konfliktem, který začal 28. února útokem Spojených států a Izraele na Írán. Z pražského Letiště Václava Havla aktuálně funguje jen několik pravidelných linek, například do Dubaje, Abú Dhabí nebo Tel Avivu, zatímco další spojení dosud obnovena nebyla. To se týká například linek do Dauhá, Ammánu či Šardžá, stejně jako některých spojů do Dubaje a Tel Avivu. Jedinou konkrétní zprávou o návratu je plánované obnovení linky do Tel Avivu 20. května.
Provoz letiště zůstává stabilní
Navzdory omezením se celkový provoz pražského letiště výrazně nemění, protože výpadky spojů na Blízký východ nahrazují jiné trasy. „Celkový počet cestujících je do velké míry vyvážen posílením provozu přes evropské huby a na přímých linkách na Dálný východ, tudíž nepozorujeme výraznější odchylky,“ uvedla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Dálkové lety do Asie přitom zůstávají bez větších omezení.
Češi mění destinace
Podle prodejců letenek se zájem českých cestujících výrazně přesouvá jinam. Lidé nyní častěji volí evropské destinace a severní Afriku, zatímco zájem o Blízký východ i část Asie klesá. Od března sice celkový počet rezervací vzrostl o 30 procent, ale podíl Asie se snížil o zhruba tři procentní body a Blízký východ zaznamenal pokles o 17 procent. Propad se nejvíce dotýká Izraele, Libanonu, Iráku a Íránu i států Perského zálivu, zatímco větší zájem směřuje například do Itálie, Velké Británie, na Maltu, do Rumunska, Maroka nebo Egypta.
Zájem o region je nerovnoměrný
Obnova zájmu o jednotlivé destinace probíhá velmi rozdílně. Turecko meziročně výrazně posílilo, Egypt se postupně vrací k běžným hodnotám a Jordánsko zůstává mírně pod loňskou úrovní. Většina zemí Blízkého východu však nadále zaostává. „Většina zasažených zemí je však nadále v hlubokém propadu. Zájem cestujících tam nedosahuje ani poloviny loňských čísel. Do Izraele, Saúdské Arábie nebo Ománu směřuje zhruba třetina cestujících. Poptávka po Libanonu či Iráku klesla ke čtvrtině. Spojené arabské emiráty, Katar nebo Kuvajt spadly pod 20 procent,“ uvedla mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová.
Levnější letenky a návrat cestujících
Letecké společnosti se snaží pokles zájmu kompenzovat i cenami, zejména na trasách do Asie. „Dopravci, kteří kapacity postupně vracejí na trh, přicházejí s velmi atraktivními cenami zejména na spojích do Asie. Snaží se tak znovu oslovit zákazníky a získat zpět tržní podíl,“ uvedl ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.
Roste zájem o prodloužené víkendy
Vedle změny destinací roste také obliba kratších cest. Rezervace kolem květnových svátků výrazně stouply a lidé nejčastěji vyrážejí na několikadenní pobyty do jižní Evropy. Mezi nejoblíbenější města patří Paříž, Londýn, Řím, Barcelona, Madrid nebo Lisabon. První květnový víkend využívají spíše jednotlivci a páry, zatímco druhý častěji rodiny.
Flexibilita a last minute
Podle odborníků roste i podíl last minute nákupů letenek a obecně flexibilnější plánování. Cestující více reagují na aktuální situaci v letecké dopravě i bezpečnostní vývoj a část z nich kombinuje oba květnové svátky, mezi nimiž si bere volno a vyráží na delší cestu.
Paříž je letos nejžádanější
Podle dat Student Agency je letos nejpopulárnější destinací Paříž, následovaná Římem a Barcelonou. Průměrná délka pobytu přitom dosahuje zhruba pěti dní. Celkově tak platí, že nejistota na Blízkém východě výrazně proměňuje cestovatelské chování Čechů, kteří dávají přednost dostupnějším, bezpečnějším a časově méně náročným evropským destinacím.
