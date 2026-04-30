Tučný účet za válku. Pentagon v Perském zálivu utrácí až dvojnásobek toho, co přiznal
Náklady na válku proti Íránu mohou být výrazně vyšší, než jaké oficiálně uvádí Pentagon. Zatímco zástupce ministerstva obrany Jules Hurst ve středu v Kongresu hovořil o částce 25 miliard dolarů (zhruba 521 miliard korun), podle informací stanice CNN mohou skutečné výdaje dosahovat až dvojnásobku.
Oficiální čísla totiž podle zdrojů nezahrnují náklady na opravy a obnovu amerických základen, které byly poškozeny při íránských odvetných úderech. Írán měl na začátku konfliktu zasáhnout nejméně devět základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru. Údery přitom zničily i nákladné vojenské vybavení.
Účet za bilion?
Podle jednoho ze zdrojů se celkové náklady, včetně rekonstrukce základen a náhrady zničené techniky, mohou pohybovat mezi 40 a 50 miliardami dolarů, tedy až kolem jednoho bilionu korun.
Hurst před zákonodárci uvedl, že největší část dosavadních výdajů tvoří munice, provoz operací a obnova vybavení. Někteří demokraté však už během jednání vyjadřovali pochybnosti o přesnosti prezentovaných čísel.
Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.
Politika
Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.
Stanice CNN zároveň upozornila, že prezident Donald Trump by mohl kvůli rostoucím nákladům požádat Kongres o dodatečné financování až ve výši 200 miliard dolarů.
Konflikt odstartovaly Spojené státy a Izrael 28. února sérií vzdušných úderů na Írán, při nichž zahynuly tisíce lidí včetně nejvyššího duchovního vůdce Alí Chameneí. Ačkoli boje na začátku dubna utichly, americké síly nadále udržují námořní blokádu Íránu, která vyžaduje rozsáhlé nasazení vojenských lodí a techniky — a dál navyšuje účet za válku.
