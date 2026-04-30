newstream.cz Money Tučný účet za válku. Pentagon v Perském zálivu utrácí až dvojnásobek toho, co přiznal

Tučný účet za válku. Pentagon v Perském zálivu utrácí až dvojnásobek toho, co přiznal

Náklady na válku proti Íránu mohou být výrazně vyšší, než jaké oficiálně uvádí Pentagon. Zatímco zástupce ministerstva obrany Jules Hurst ve středu v Kongresu hovořil o částce 25 miliard dolarů (zhruba 521 miliard korun), podle informací stanice CNN mohou skutečné výdaje dosahovat až dvojnásobku.

Oficiální čísla totiž podle zdrojů nezahrnují náklady na opravy a obnovu amerických základen, které byly poškozeny při íránských odvetných úderech. Írán měl na začátku konfliktu zasáhnout nejméně devět základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru. Údery přitom zničily i nákladné vojenské vybavení.

Účet za bilion?

Podle jednoho ze zdrojů se celkové náklady, včetně rekonstrukce základen a náhrady zničené techniky, mohou pohybovat mezi 40 a 50 miliardami dolarů, tedy až kolem jednoho bilionu korun.

Hurst před zákonodárci uvedl, že největší část dosavadních výdajů tvoří munice, provoz operací a obnova vybavení. Někteří demokraté však už během jednání vyjadřovali pochybnosti o přesnosti prezentovaných čísel.

Íránský vůdce Chameneí: USA patří na dno Perského zálivu

Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.

Přečíst článek

Stanice CNN zároveň upozornila, že prezident Donald Trump by mohl kvůli rostoucím nákladům požádat Kongres o dodatečné financování až ve výši 200 miliard dolarů.

Konflikt odstartovaly Spojené státy a Izrael 28. února sérií vzdušných úderů na Írán, při nichž zahynuly tisíce lidí včetně nejvyššího duchovního vůdce Alí Chameneí. Ačkoli boje na začátku dubna utichly, americké síly nadále udržují námořní blokádu Íránu, která vyžaduje rozsáhlé nasazení vojenských lodí a techniky — a dál navyšuje účet za válku.

Související

Průzkum Investony: Polovině Čechů leží peníze ladem. Brzdí je strach z rizika

Češi zbytečně přicházejí o peníze, protože se bojí změn. Více než polovině z nich brání v lepším nakládání s financemi strach z rizika a téměř polovina má pocit, že svým financím dostatečně nerozumí.

Prvním krokem k tomu, aby lidem zbytečně neutíkaly peníze anebo téměř nečinně neležely na skoro neúročených běžných a málo úročených spořicích účtech, je audit vlastních financí. Ten zároveň odbourá psychické bariéry, které lidé mají.

Podle Investony, investiční platformy společnosti Czech Asset Investment, je klíčové rozlišovat dva typy finančních rezerv. Tím prvním jsou prostředky, které reálně máme, ale leží v produktech, kde ztrácejí na hodnotě. Vedle bankovních účtů jde nejčastěji o penzijní spoření nebo stavební spoření.

Staré pojistky a smlouvy

Druhým typem jsou peníze, které domácnostem každý měsíc zbytečně utíkají. Pravidelná revize dokáže rychle odhalit neaktualizované pojistky nebo drahé úvěry. „Lidé se často bojí do svých smluv sáhnout, ale pravidelná revize je tím nejlepším způsobem, jak objevit skryté rezervy. Zlevnit si úvěry či zkontrolovat pojištění je důležitý první krok, jak zastavit zbytečné plýtvání penězi,“ říká Patrik Novotný, ředitel pro investice v Investoně. Dalším krokem by mělo být takto uspořené částky spolu s nevýhodně úročenými penězi začít smysluplně investovat.

Příkladem neefektivního uložení peněz jsou takzvané transformované fondy, tedy „staré“ penzijní fondy, které byly do roku 2013 jedinou alternativou penzijního spoření se státním příspěvkem. Jejich investiční portfolio je úzce vymezené, což sice obnáší fakticky nulové riziko investice, ale také tomu odpovídající výnos. Podle dat ministerstva financí ke konci loňského roku držely v těchto fondech své investice asi dva miliony Čechů.

Warren Buffett

Konec Buffettovy éry bolí: Berkshire Hathaway ztrácí dech a Greg Abel čelí první velké zkoušce

Trhy

Rok po oznámení odchodu investiční legendy Warrena Buffetta se ukazuje, jak silně byla důvěra investorů spojená právě s jeho jménem. Akcie Berkshire Hathaway výrazně zaostávají za trhem a nový šéf Greg Abel musí přesvědčit, že firma dokáže uspět i bez svého ikonického lídra.

nst

Přečíst článek

Více než třetina lidí uspoří pět tisíc měsíčně

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1025 respondentů ve věku od 18 do 55 let s příjmem domácností nad 20 tisíc korun a schopností měsíčně ušetřit aspoň 500 korun, vyplynulo, že 38 procent Čechů dokáže měsíčně ušetřit více než pět tisíc korun. Dalších 29 procent si ukládá mezi dvěma a pěti tisíci. „Tyto prostředky však často zůstávají na běžných nebo spořicích účtech, kde jejich hodnota vlivem inflace postupně klesá. Z dat AKAT (Asociace pro kapitálový trh) vyplývá, že v minulém roce využívaly spořicí účet přibližně tři čtvrtiny Čechů,“ uvádí Investona.

Z jejího průzkumu vyplynulo, že aktivně investuje pouze 47 procent občanů Česka, přičemž i mezi nimi 36 procent stále spoléhá na stavební spoření, jehož reálné zhodnocení je omezené. „Největším problémem není nedostatek peněz, ale nečinnost. Více než polovina lidí má strach z rizika, a proto své úspory nechává ležet bez zhodnocení. Paradoxně tak ale o peníze dlouhodobě přichází,“ říká šéf Investony Novotný.

Součástí revize by mělo být i ujasnění finančních cílů. Podle průzkumu Investony chce 58 procent lidí zajistit svůj důchod a 47 procent primárně chránit úspory před inflací.

Související

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Íránský vůdce Chameneí: USA patří na dno Perského zálivu

Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.

„My a naši sousedé na druhém břehu Perského a Ománského zálivu sdílíme stejný osud. Cizinci, kteří dorazili z dálky tisíců kilometrů se zlými úmysly a plni chamtivosti, tam nemají krom mořského dna žádné místo,“ uvedl Chameneí.

Perský záliv čeká „zářná budoucnost“

Celou oblast Perského zálivu čeká podle Chameneího zářná budoucnost, přičemž nová pravidla provozu v Hormuzském průlivu přinesou klid, rozvoj a ekonomické výhody všem státům regionu. Tato budoucnost je budoucností bez Spojených států, které ve válce utrpěly ponižující porážku, dodal duchovní vůdce.

Když Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě ochromit plavbu strategickým Hormuzským průlivem kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Írán nicméně umožňuje plavbu některým lodím a tankerům, a to po dohodě s konkrétními státy. Řada médií v uplynulých týdnech uváděla, že Teherán vybírá za povolení pro plavbu poplatky v řádech milionů dolarů.

Průlivem bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu.

Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci,“ uvedl

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.

ČTK

Přečíst článek

Teherán také v reakci na americko-izraelské údery útočil na okolní státy v Perském zálivu, kde se nacházejí americké vojenské základny, přičemž opakovaně cílil i na civilní infrastrukturu a infrastruktury ropného a plynárenského průmyslu.

Spojené státy naopak tento měsíc zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž proklamovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.

V důsledku války a omezení lodní přepravy ropy a plynu výrazně vzrostly ceny komodit na světových trzích. Konflikt utlumilo dočasné příměří, na kterém se USA a Írán shodly.

Související

Doporučujeme