Zapomenutá válka? Trump upřel pozornost na Blízký východ, Ukrajina varuje před výpadkem zbraní
Evropští představitelé se obávají, že válka Spojených států proti Íránu odvede pozornost Washingtonu od Ukrajiny. Upozornil na to server Politico, podle kterého by nový konflikt mohl mít přímé dopady na dodávky amerických zbraní Kyjevu.
Pokud by se USA zapletly do dlouhodobé války na Blízkém východě, mohly by vyčerpat část svých zásob. Ukrajina by tak mohla přijít o klíčové americké zbraně potřebné k obraně proti každodenním ruským raketovým útokům. „Pro nás je to otázka života — jde o potřebné zbraně,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pokud budou boje na Blízkém východě dlouhodobé, určitě to ovlivní dodávky. Jsem si tím jistý.“
Americký prezident Donald Trump uvedl, že válka vedená USA a Izraelem proti Íránu může trvat čtyři až pět týdnů, připouští však i delší scénář. Někteří analytici varují, že konflikt by se mohl rozšířit a být obtížně ukončitelný.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.
Snížený zájem o Ukrajinu
Evropský diplomat upozornil, že už před útoky na Írán Spojené státy projevovaly menší zájem o Ukrajinu. Další rozšíření konfliktu by podle něj mohlo znamenat oslabení politické i vojenské podpory Kyjeva.
Obavy se týkají zejména protivzdušné obrany. Americké střely PAC-3 pro systémy Patriot jsou pro Ukrajinu klíčové při sestřelování ruských raket. Pokud by Spojené státy musely doplňovat vlastní zásoby, mohly by omezit export zbraní do Evropy i na Ukrajinu.
„Bylo spotřebováno mnoho palebné síly, včetně protiraketových střel,“ uvedl jeden z evropských představitelů, kterého cituje Politico. „USA musí doplnit zásoby, což znamená méně zbraní pro Evropu či Ukrajinu.“
Zelenskyj připustil, že je zatím brzy hodnotit konkrétní dopady, zároveň ale zdůraznil snahu posílit domácí výrobu obranné techniky.
Evropský plyn výrazně zdražuje. Cena klíčových burzovních kontraktů vyskočila o více než 20 procent a od pátečního uzavření trhů už vzrostla o více než 60 procent. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala na 56 eur, tedy 1360 korun, za megawatthodinu. Investoři reagují na zastavení provozu největšího světového exportního závodu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Kataru, který byl uzavřen po zásahu íránským dronem.
Evropa čelí nové hrozbě pro dodávky plynu. Ceny vyskočily o desítky procent
Konflikt už měl i nepřímý politický dopad. Schůzka na Kypru, kde měla Evropská unie předat Ukrajině další kroky v přístupovém procesu, byla odložena po zásahu íránského dronu na britské základně.
Bílý dům odmítá, že by Spojené státy měly kapacitní problém. „Americká armáda je plně vybavena k dosažení všech strategických cílů prezidenta,“ uvedla mluvčí Anna Kellyová.
Rusko mezitím pokračuje v masivních útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Během jediné noci vyslalo stovky dronů a desítky raket. Podle ukrajinských představitelů bude klíčové, zda se konflikt proti Íránu protáhne. Pokud ano a nepřinese rychlé výsledky, pozornost Washingtonu by se mohla od Ukrajiny dále oslabit.