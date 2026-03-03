Vyberte si z našich newsletterů

Zapomenutá válka? Trump upřel pozornost na Blízký východ, Ukrajina varuje před výpadkem zbraní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho americký protějšek Donald Trump
Evropští představitelé se obávají, že válka Spojených států proti Íránu odvede pozornost Washingtonu od Ukrajiny. Upozornil na to server Politico, podle kterého by nový konflikt mohl mít přímé dopady na dodávky amerických zbraní Kyjevu.

Pokud by se USA zapletly do dlouhodobé války na Blízkém východě, mohly by vyčerpat část svých zásob. Ukrajina by tak mohla přijít o klíčové americké zbraně potřebné k obraně proti každodenním ruským raketovým útokům. „Pro nás je to otázka života — jde o potřebné zbraně,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pokud budou boje na Blízkém východě dlouhodobé, určitě to ovlivní dodávky. Jsem si tím jistý.“

Americký prezident Donald Trump uvedl, že válka vedená USA a Izraelem proti Íránu může trvat čtyři až pět týdnů, připouští však i delší scénář. Někteří analytici varují, že konflikt by se mohl rozšířit a být obtížně ukončitelný.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Velká vlna útoků na Írán teprve přijde

Politika

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.

ČTK

Přečíst článek

Snížený zájem o Ukrajinu

Evropský diplomat upozornil, že už před útoky na Írán Spojené státy projevovaly menší zájem o Ukrajinu. Další rozšíření konfliktu by podle něj mohlo znamenat oslabení politické i vojenské podpory Kyjeva.

Obavy se týkají zejména protivzdušné obrany. Americké střely PAC-3 pro systémy Patriot jsou pro Ukrajinu klíčové při sestřelování ruských raket. Pokud by Spojené státy musely doplňovat vlastní zásoby, mohly by omezit export zbraní do Evropy i na Ukrajinu.

„Bylo spotřebováno mnoho palebné síly, včetně protiraketových střel,“ uvedl jeden z evropských představitelů, kterého cituje Politico. „USA musí doplnit zásoby, což znamená méně zbraní pro Evropu či Ukrajinu.“

Zelenskyj připustil, že je zatím brzy hodnotit konkrétní dopady, zároveň ale zdůraznil snahu posílit domácí výrobu obranné techniky.

ropná rafinerie Rás Laffan

Evropa čelí nové hrozbě pro dodávky plynu. Ceny vyskočily o desítky procent

Zprávy z firem

Evropský plyn výrazně zdražuje. Cena klíčových burzovních kontraktů vyskočila o více než 20 procent a od pátečního uzavření trhů už vzrostla o více než 60 procent. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala na 56 eur, tedy 1360 korun, za megawatthodinu. Investoři reagují na zastavení provozu největšího světového exportního závodu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Kataru, který byl uzavřen po zásahu íránským dronem.

nst

Přečíst článek

Konflikt už měl i nepřímý politický dopad. Schůzka na Kypru, kde měla Evropská unie předat Ukrajině další kroky v přístupovém procesu, byla odložena po zásahu íránského dronu na britské základně.

Bílý dům odmítá, že by Spojené státy měly kapacitní problém. „Americká armáda je plně vybavena k dosažení všech strategických cílů prezidenta,“ uvedla mluvčí Anna Kellyová.

Rusko mezitím pokračuje v masivních útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Během jediné noci vyslalo stovky dronů a desítky raket. Podle ukrajinských představitelů bude klíčové, zda se konflikt proti Íránu protáhne. Pokud ano a nepřinese rychlé výsledky, pozornost Washingtonu by se mohla od Ukrajiny dále oslabit.

Evropa čelí nové hrozbě pro dodávky plynu. Ceny vyskočily o desítky procent

ropná rafinerie Rás Laffan
ČTK
nst
nst

Evropský plyn výrazně zdražuje. Cena klíčových burzovních kontraktů vyskočila o více než 20 procent a od pátečního uzavření trhů už vzrostla o více než 60 procent. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala na 56 eur, tedy 1360 korun, za megawatthodinu. Investoři reagují na zastavení provozu největšího světového exportního závodu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Kataru, který byl uzavřen po zásahu íránským dronem.

Zařízení společnosti QatarEnergy zajišťuje přibližně pětinu světových dodávek LNG. Výpadek patří k nejvýznamnějším neplánovaným odstávkám v historii odvětví. Situaci navíc komplikuje faktické uzavření Hormuzského průlivu, klíčové trasy, kterou Katar vyváží svůj plyn.

Země v Asii mezitím začaly shánět alternativní dodávky. Někteří odběratelé žádají o předčasné dodání zásilek LNG, aby pokryli okamžitou poptávku. Nejaktivnějšími kupci na krátkodobém trhu budou podle analytiků, které cituje agentura Bloomberg, pravděpodobně státy v oblasti Asie a Tichomoří.

Alí Chameneí

Jak Mossad zabil Chameneího: Klíčovou roli hrála AI i dopravní kamery

Politika

Izraelská tajná služba se nabourala do dopravních kamer v Teheránu, aby mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. S odkazem na informované zdroje o tom napsal deník Financial Times (FT). Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily Chameneího a desítky dalších předních činitelů.

ČTK

Přečíst článek

Vyčerpané zásobníky

Evropa vstupuje do závěru zimy s výrazně vyčerpanými zásobníky plynu. To může zvýšit konkurenci o globální dodávky během nadcházející sezóny doplňování zásob. Letní kontrakty na plyn se totiž dostaly do výrazného cenového prémiového postavení vůči zimním kontraktům, což obchodníkům ztěžuje ekonomicky výhodné skladování.

Analytici Goldman Sachs navíc zvýšili odhad ceny evropského plynu pro duben 2026 na 55 eur za megawatthodinu z původních 36 eur. Očekávají také, že asijské spotové ceny porostou rychleji než evropské, protože většina katarského LNG směřuje právě do Asie.

Rafinérie v Íránu

Jan Palaščák: Jak může (a nemůže) útok na Írán ovlivnit ceny ropy

Názory

Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Volatilita na trhu dosáhla nejvyšší úrovně od léta 2023 a připomíná situaci z energetické krize v roce 2022. „Bezpečnost dodávek by se mohla stát pro Evropu opět problémem,“ uvedl šéf švýcarské společnosti MET Group Huibert Vigeveno.

Nizozemské referenční futures kontrakty ráno vzrostly o 23 procent na 54,76 eura za megawatthodinu. Trh nyní sleduje především to, jak dlouho budou boje trvat. Spojené státy vyslaly nejednoznačné signály ohledně délky konfliktu, prezident Donald Trump prohlásil, že udělá „cokoli bude třeba“.

Evropě hrozí energetická rána. Katar zvažuje stopku LNG kvůli unijním regulím
Aktualizováno

Evropě hrozí energetická rána. Katar zvažuje stopku LNG kvůli unijním regulím

Politika

ČTK

Přečíst článek

Babišův Hartenberg expanduje: Třetí klinika umělého oplodnění v Británii

Umělé oplodnění
iStock
nst
nst

Společnost FutureLife, která se zaměřuje na umělé oplodnění, rozšiřuje své působení v Británii. Nedaleko Londýna koupila kliniku Herts & Essex Fertility Centre. Jde už o třetí akvizici skupiny na britském trhu. Podle odhadů se cena pohybovala ve stovkách milionů korun.

FutureLife ovládá holding Hartenberg, jenž spravuje zejména investice premiéra Andreje Babiše (ANO). Menšinový podíl v něm drží britský investiční fond CVC Capital Partners.

Klinika Herts & Essex Fertility Centre funguje více než 30 let. Každoročně provede přes 1000 léčebných cyklů a podle vlastních údajů pomohla na svět více než 8000 dětí. „Tato akvizice jen potvrzuje naši pozici evropské jedničky z pohledu počtu IVF cyklů, které naše kliniky ročně provedou. Zároveň chystáme další akvizice, jen letos bychom chtěli ještě vstoupit na dva nové trhy,“ uvedl šéf a spolumajitel Hartenbergu Jozef Janov.

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Desítky klinik

FutureLife dnes provozuje přibližně 60 klinik v 16 zemích. Zaměstnává více než 2100 odborníků a ročně provede přes 77 tisíc cyklů umělého oplodnění. O pozici evropské jedničky soupeří česká skupina se španělskou IVIRMA, která je silná především v západní Evropě.

Na britský trh vstoupila FutureLife v roce 2022 koupí londýnské kliniky The Centre for Reproductive and Genetic Health (CRGH) za několik miliard korun. O dva roky později převzala Bristol Centre for Reproductive Medicine (BCRM) v jihozápadní Anglii.

Kvůli střetu zájmů převedl Andrej Babiš do svěřenského fondu holding Agrofert, investiční skupinu Hartenberg Holding však nikoli. V ní prostřednictvím firmy SynBiol drží 87,75 procenta podílu. Dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbytek připadá šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg vedle reprodukčních klinik investuje také do nemovitostí, potravinářství, oděvních značek či e-shopů.

