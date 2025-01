Karel Pučelík: Zachrání Karel III. britsko-americké vztahy?

Vztahy mezi Británií a Spojenými státy nejsou zrovna v nejlepší formě. Velký spojenec Donalda Trumpa Elon Musk prý dokonce spřádá plány, jak premiéra Keira Starmera nahradit lídrem z řad krajní pravice. Ani samotný prezident neoplývá zvláštní náklonností k labouristické vládě. Když ale přijde na královskou rodinu, to je jiná. Pomůže Britům, když nasadí do akce přímo Karla III.?

Britský král Karel III. k inauguraci poslal Donaldu Trumpovi osobní zprávu, kde mluví o „trvalých zvláštních vztazích mezi Spojeným královstvím a USA“. Očekává se, že pozvání na stání návštěvu novému prezidentovi USA přijde brzy. Diplomatická role panovníka v nepředvídatelné době nejspíš posílí, jak poznamenává magazín Politico.

Britsko-americký „zvláštní vztah“ začal být pod tlakem ještě dřív, než druhý mandát Donalda Trumpa vůbec začal. Britové stále čekají na obchodní dohodu, která by alespoň částečně materializovala zatím ne zrovna hmatatelné výhody brexitu. K podpisu nedošlo ani v relativně příznivé éře Joea Bidena a nevypadá to, že by se s Trumpem mělo jednat lépe.

Namísto sbližování se labouristická reprezentace dostala do třaskavých sporů s nynějším prezidentem a jeho nejbližšími spolupracovníky. Nejdříve Trumpa rozčílila přítomnost labouristických dobrovolníků v předvolební kampani na straně demokratky Kamaly Harrisové a následně se vláda dostala do křížku s Elonem Muskem. Člen prezidentské administrativy se do britské politiky vměšuje dlouhodobě, protežuje zástupce antisytémových stran a krajní pravice včetně nechvalně známého Tommyho Robinsona, a dokonce se i měl zajímat o to, jestli by nešlo premiéra Keira Starmera svrhnout.

V této chvíli britští diplomaté určitě horečně uvažují, jak se s nastalou situací vypořádat. A není divu. Pokud „klacek“ obchodní politiky Donalda Trumpa dopadne na Evropu, Britové to kvůli silnému navázání na USA pocítí jako jedni z prvních (jen možná Irové dřív).

Tah králem

Nutno dodat, že britští představitelé jsou klidní i tváří tvář drsné trumpovské a muskovké rétorice. Jak Keir Starmer, tak i ministr zahraničí David Lammy, se do žádné diplomatické krize neženou. Ani to však nemusí stačit.

Aby britsko-americké vztahy zůstali alespoň na nějaké úrovni, budou muset na ostrovech myslet trochu více „out of the box“. Mají však jeden trumf, kterým ostatní nedisponují – krále Karla III. Ač je to vzhledem k enormnímu názorovému rozchodu britského panovníka a nového amerického prezidenta s podivem, Trump má k monarchovi až nezvykle velkou úctu a je i příznivec monarchie. Kdysi o Karlovi dokonce řekl, že je to „dobrý člověk“, což není jeho chování vůbec podobné.

Donald Trump udržoval dobrý vztah i s královnou Alžbětou II. (o jejím rozpoložení toho však moc nevíme), se kterou popil tradiční čaj na hradě Windsor nebo se účastnil slavnostního banketu Buckinghamském paláci. Trump si prý na královské pozlátko potrpí a v blízkosti slavných „royals“ se pohybuje rád. Jeho egu to evidentně lichotí.

Vítaná pomoc vlády

Členové britské královské rodiny mají sice v praktických politických záležitostech povětšinou jen symbolickou funkci, ovšem zrovna v neformální ekonomické diplomacii často bývají (až na prince Andrewa) vítanou posilou volených představitelů. „Z hlediska soft power se ostatní světoví lídři a jiné země zajímají o monarchii mnohem více než o Downing Street,“ uvedl pro Politico odborník na královskou rodinu a životopisec Karla III. Robert Hardman. Navíc je známo, že britští panovníci si zatím našli cestu snad ke každému americkému prezidentovi moderní doby, ať už jim byl názorově bližší či nikoliv.

Zdroje blízké Buckinghamskému paláci hovoří o tom, že Karel III. je v této oblasti dost aktivní, a premiérovi dost možná rád nabídne pomocnou ruku. Karel je zároveň evidentně se svou rolí smířen a z ekologického aktivismu prince z Walesu znatelně ubral a chová se více státnicky, což je tradičním úkolem panovníka. O ekologii si asi ti dva povídat nebudou, ale nějaké téma Karel jako zkušený diplomat určitě najde. Třeba vyhlášená golfová hřiště ve Skotsku, na to by Trump slyšet mohl.

Zároveň je ale třeba dodat, že král nekývne na cokoliv, s Donaldem Trumpem nebude jednat z podřízené pozice, ale jen pouze, pokud ukáže nějaký zájem o „slušnou“ diplomacii. Těžko si lze představit, že Karel bude dělat stafáž hrubiánskému prezidentovi.

Inu, takže jsme v podstatně opět na začátku. Celé by se to dalo zakončit větou, která by vlastně mohla uzavírat každý aktuální komentář k mezinárodnímu dění: Záleží, jak šílené prezidentství Donalda Trumpa nakonec bude.