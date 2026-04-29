Největší novinky českých hor pro letošní léto. Miliardové investice, nové cesty i atrakce pro rodiny

nos

Česká horská střediska letos vstupují do letní sezony s rekordními investicemi přes 1,1 miliardy korun. Nové bike traily, obří wellness na Dolní Moravě, bobová dráha v Krkonoších i desítky rodinných atrakcí ukazují, že hory chtějí být letní destinací první volby.

České hory letos nechtějí být jen kulisou pro turistiku. Zimní resorty dál posilují letní byznys a na sezonu 2026 vytahují dosud největší balík investic. Od Krkonoš po Beskydy přibývají nové traily, lanovky, atrakce i akce, které mají přitáhnout bikery, rodiny i návštěvníky hledající relax.

Miliardové wellness na Dolní Moravě

Jednoznačně největší novinkou roku je MELORI aqua & spa na Dolní Moravě. Nový komplex za miliardu korun nabídne vodní svět s tobogány, saunový svět, wellness i fitness centrum.

Resort tím míří i na hosty, kteří do hor nejezdí jen za sportem, ale i za odpočinkem. Pro české hory jde o posun do nové ligy.

Léto patří cyklistům. Cest dál přibývá

Horská cyklistika zůstává jedním z hlavních motorů letní sezony. Nové traily a skill centra rozšiřují Lipno, Dolní Morava, Benecko i Tanvaldský Špičák.

Právě Špičák spouští novou lanovku s držáky na kola a potvrzuje trend, který v českých horách sílí — biková infrastruktura se stává stejně důležitou jako ta zimní.

Nová bobová dráha v Rokytnici

Velkým adrenalinem letoška má být moderní bobová dráha v Rokytnici nad Jizerou. S délkou 1,6 kilometru a převýšením 270 metrů má patřit k největším novým atrakcím. Otevření je plánované na červenec.

Hory dál sází na rodiny s dětmi

Rodiny zůstávají klíčovou cílovou skupinou a resorty tomu přizpůsobují nabídku. Na Lipně se rozšiřuje Království lesa, na Benecku vzniká kuličková dráha, Dolní Morava přidává nové dětské prvky a Špičák chystá bikové kempy pro děti. Trend je jasný: hory chtějí být celodenním výletem, ne jen lanovkou na vrchol.

Lanovky a letní karty mění způsob, jak se po horách cestuje

Lanovky už dávno nejsou jen zimní záležitost. V bike resortech je v létě využívá až 85 procent cyklistů a jejich role dál roste. Spolu s tím sílí i nabídka letních karet. SkiResort Černá hora – Pec rozšiřuje VýLETNÍ sezónku, Špindlerův Mlýn přidává do karty aquapark a podobné balíčky dnes nabízí většina velkých středisek. Pro návštěvníky méně plánování, často i nižší náklady.

Hory budou i festivalovou destinací

Léto nebude jen o sportu. Do hor míří i velké akce. Na Lipno se vrací ČEZ Lipno Sport Festival i Indian Riders Fest, v Deštném proběhnou Svátky skla, chystají se běžecké závody, cyklo poháry, koncerty i gastro akce. Střediska čím dál víc fungují jako celosezonní eventové destinace.

České hory chtějí být letní destinací první volby

Možná největší změna není jedna atrakce, ale celý posun horských areálů. Zimní resorty už dávno nestojí jen na lyžování. Letní sezona se pro mnohé stává stejně důležitá jako ta zimní. 

Bubble tea už není jen módní výstřelek. V Evropě patří k nejrychleji rostoucím nápojovým segmentům a podle analytiků začíná konkurovat i tradičním kavárnám. Trend táhne především generace Z, která mění způsob, jak lidé přemýšlejí o pití, zážitku i spotřebě.

Z původně exotického nápoje se stal evropský fenomén. Bubble tea podle dostupných tržních analýz roste tempem 8 až 8,5 procenta ročně a patří mezi nejrychleji expandující segmenty v nápojovém byznysu. Oproti tomu tradiční kávový trh zůstává stabilní, ale bez výraznější dynamiky.

Podle zástupců trhu se rozdíl mezi kavárenskými koncepty a bubble tea podniky rychle zmenšuje.

Na český trh v roce 2024 vstoupilo 47 značek, jak vyplývá z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield, která nové vstupy sleduje již 11 let. Jedná se o rekordní počet značek. Nejvíc jich bylo v segmentu F&B a potravin, stejně jako v minulých letech.

Mezera mezi kavárenskými koncepty a bubble tea se každým rokem zmenšuje. Zatímco káva stojí na rutině, bubble tea nabízí zážitek, personalizaci a vizuální atraktivitu, která je pro mladou generaci zásadní,“ říká Martin Princ ze značky Chatime.

Generace Z mění pravidla hry

Hlavním motorem růstu je mladší generace, především generace Z a mladší mileniálové. Ti podle expertů nehledají jen nápoj, ale i zážitek, možnost volby a sdílitelný produkt pro sociální sítě.

Bubble tea sází na stovky kombinací chutí, toppingů a sezónních variant. Právě personalizace je jedním z důvodů, proč si získává mladé zákazníky rychleji než klasické kavárenské koncepty.

Naopak spotřeba kávy v Evropě dlouhodobě stagnuje. Lidé ji pijí pravidelně, ale ne ve výrazně vyšším objemu než v minulosti, což omezuje tempo růstu trhu.

Evropské metropole ukazují směr

Trend je patrný zejména ve velkých evropských městech. V Londýně, Paříži nebo Berlíně už některé bubble tea provozovny podle trhu dosahují vyšší návštěvnosti než menší tradiční kavárny.

Podobný vývoj je vidět i v Praze, zejména v centrech města, kde bubble tea podniky rostou na popularitě i obratu.

„Bubble tea je dnes nejrychleji rostoucí nápojový segment v Evropě. Zákazníci hledají něco nového, svěžího a vizuálně atraktivního. Kávový segment zůstává silný, ale už není jediným dominantním hráčem," doplňuje Princ. Do roku 2030 může jít o klíčový segment

Analytici očekávají, že v horizontu let 2030 až 2032 bude bubble tea patřit mezi hlavní růstové segmenty evropského nápojového trhu.

Káva si pravděpodobně udrží pozici stabilního trhu, dynamiku růstu ale mají převzít nové koncepty reagující na proměnu spotřebitelského chování.

Právě spojení zážitku, individualizace a silné vizuální identity může podle expertů rozhodnout o tom, kdo bude v budoucnu dominovat městské gastronomii.

Z módy nový mainstream?

To, co začalo jako trend dovezený z Asie, se podle všeho mění v pevnou součást evropské gastronomie. A pokud současné tempo vydrží, bubble tea už nemusí být alternativou ke kavárnám, ale jejich plnohodnotným konkurentem.

Copernicus: V Evropě mizí sníh. A to rychle

Nadměrné množství požárů, sucho, ale také povodně a výrazný úbytek množství sněhu. Takový je aktuální stav klimatu v Evropě proti dlouhodobému průměru, tvrdí nová zpráva agentury Copernicus.

Nejméně 95 procent Evropy zažilo v roce 2025 nadprůměrné roční teploty. Ledovce ve všech evropských regionech zároveň zaznamenaly celkový úbytek hmoty, Island evidoval dokonce druhý největší úbytek ledovců v historii měření. Ve zprávě o stavu klimatu v Evropě to dnes uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus.

„Subarktická Fennoskandinávie zažila v červenci nejdelší vlnu veder v historii měření, která trvala tři týdny. Během tohoto období dosáhly a překročily teploty v blízkosti a uvnitř polárního kruhu 30 stupňů Celsia, přičemž maximum 34,9 stupně Celsia bylo naměřeno v obci Frosta v Norsku,“ stojí v prohlášení služby Copernicus. Fennoskandináve zahrnuje Skandinávii, Finsko, Karélii a poloostrov Kola.

Rychlé oteplování v Evropě snižuje podle nové zprávy rozsah sněhové a ledové pokrývky, zatímco nebezpečně vysoké teploty vzduchu, sucho, vlny veder a rekordní teploty oceánů ovlivňují oblasti od Arktidy po Středomoří. Evropa, stejně jako mnoho dalších regionů světa, čelí stále silnějším dopadům - od rekordních vln veder na pevnině i v moři, přes ničivé lesní požáry až po pokračující úbytek biodiverzity - s důsledky pro společnosti i ekosystémy napříč kontinentem, dodává zpráva.

Nebezpečné požáry jsou častější

Lesní požáry zničily v loňském roce největší plochu v historii měření. Průtoky řek pak byly v celé Evropě po dobu 11 měsíců v roce podprůměrné. Bouře a záplavy postihly tisíce lidí po celé Evropě, ačkoli extrémní srážky a povodně byly podle zprávy služby Copernicus méně rozšířené než v posledních letech.

Nadprůměrné teploty a podprůměrné srážky vedly k významnému úbytku sněhové a ledové pokrývky. V březnu 2025 byla sněhová pokrývka v Evropě asi o 1,32 milionu čtverečních kilometrů (31 procent) menší, než je průměr - což odpovídá celkové rozloze Francie, Itálie, Německa, Švýcarska a Rakouska. Jednalo se o třetí nejmenší rozsah sněhové pokrývky od začátku pořizování záznamů v roce 1983

„Evropa je kontinentem, který se otepluje nejrychleji, a dopady jsou již nyní závažné,“ uvedl Florian Pappenberger, generální ředitel Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), které se podílelo na vypracování zprávy. „Zpráva z roku 2025 nabízí jasné a praktické poznatky, které podpoří politická rozhodnutí a pomohou veřejnosti lépe porozumět měnícímu se klimatu, ve kterém žijeme,“ dodal.

Stovka vědců

Na zprávě o stavu klimatu v Evropě v roce 2025 (ESOTC 2025), kterou vydaly společně Copernicus a Světová meteorologická organizace (WMO), se podílelo přibližně 100 vědeckých přispěvatelů.

Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU. Zveřejněná data poskytují obyvatelům EU aktuální informace týkající se planety Země a jejího životního prostředí. Program koordinuje a řídí Evropská komise (EK) a je realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a dalšími agenturami EU.

