Největší novinky českých hor pro letošní léto. Miliardové investice, nové cesty i atrakce pro rodiny
Česká horská střediska letos vstupují do letní sezony s rekordními investicemi přes 1,1 miliardy korun. Nové bike traily, obří wellness na Dolní Moravě, bobová dráha v Krkonoších i desítky rodinných atrakcí ukazují, že hory chtějí být letní destinací první volby.
České hory letos nechtějí být jen kulisou pro turistiku. Zimní resorty dál posilují letní byznys a na sezonu 2026 vytahují dosud největší balík investic. Od Krkonoš po Beskydy přibývají nové traily, lanovky, atrakce i akce, které mají přitáhnout bikery, rodiny i návštěvníky hledající relax.
Miliardové wellness na Dolní Moravě
Jednoznačně největší novinkou roku je MELORI aqua & spa na Dolní Moravě. Nový komplex za miliardu korun nabídne vodní svět s tobogány, saunový svět, wellness i fitness centrum.
Resort tím míří i na hosty, kteří do hor nejezdí jen za sportem, ale i za odpočinkem. Pro české hory jde o posun do nové ligy.
Léto patří cyklistům. Cest dál přibývá
Horská cyklistika zůstává jedním z hlavních motorů letní sezony. Nové traily a skill centra rozšiřují Lipno, Dolní Morava, Benecko i Tanvaldský Špičák.
Právě Špičák spouští novou lanovku s držáky na kola a potvrzuje trend, který v českých horách sílí — biková infrastruktura se stává stejně důležitou jako ta zimní.
Nová bobová dráha v Rokytnici
Velkým adrenalinem letoška má být moderní bobová dráha v Rokytnici nad Jizerou. S délkou 1,6 kilometru a převýšením 270 metrů má patřit k největším novým atrakcím. Otevření je plánované na červenec.
Hory dál sází na rodiny s dětmi
Rodiny zůstávají klíčovou cílovou skupinou a resorty tomu přizpůsobují nabídku. Na Lipně se rozšiřuje Království lesa, na Benecku vzniká kuličková dráha, Dolní Morava přidává nové dětské prvky a Špičák chystá bikové kempy pro děti. Trend je jasný: hory chtějí být celodenním výletem, ne jen lanovkou na vrchol.
Lanovky a letní karty mění způsob, jak se po horách cestuje
Lanovky už dávno nejsou jen zimní záležitost. V bike resortech je v létě využívá až 85 procent cyklistů a jejich role dál roste. Spolu s tím sílí i nabídka letních karet. SkiResort Černá hora – Pec rozšiřuje VýLETNÍ sezónku, Špindlerův Mlýn přidává do karty aquapark a podobné balíčky dnes nabízí většina velkých středisek. Pro návštěvníky méně plánování, často i nižší náklady.
Hory budou i festivalovou destinací
Léto nebude jen o sportu. Do hor míří i velké akce. Na Lipno se vrací ČEZ Lipno Sport Festival i Indian Riders Fest, v Deštném proběhnou Svátky skla, chystají se běžecké závody, cyklo poháry, koncerty i gastro akce. Střediska čím dál víc fungují jako celosezonní eventové destinace.
České hory chtějí být letní destinací první volby
Možná největší změna není jedna atrakce, ale celý posun horských areálů. Zimní resorty už dávno nestojí jen na lyžování. Letní sezona se pro mnohé stává stejně důležitá jako ta zimní.
