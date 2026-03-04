Michal Nosek: Babiš, Hřib a psychiatrie. Sněmovna řeší repatriaci po česku

Zatímco turistům na Blízkém východě nad hlavami létají rakety a čekají na cestu domů, česká Sněmovna předvádí vlastní repatriační operaci. Andrej Babiš z pultíku svolává světové aerolinky, vláda odmítá diskutovat o systematické pomoci a debata se rychle mění v diagnostický seminář mezi Babišem a Zdeňkem Hřibem. Český stát tak opět ukazuje, že nejspolehlivější krizový plán je improvizace doplněná parlamentní groteskou.
Repatriační epopej pokračuje a Sněmovna opět dokazuje, že když jde o krizové řízení státu, není nad improvizaci z řečnického pultíku.
Andrej Babiš se tentokrát ujal role leteckého dispečera. Přímo ve Sněmovně vyzval majitele Ryanairu a Emirates, aby poslali letadla. Stát jim prý zařídí sloty. Smartwings by prý letět chtěly také, ale sloty nemají. Člověk by skoro získal dojem, že řízení mezinárodní letecké dopravy probíhá tak, že někdo ve Sněmovně zvedne hlas a světové aerolinky poslušně nastartují flotilu.
Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.
Babiš prý chce znovu pomoci lidem. To je jistě chvályhodné. Jen je poněkud zvláštní, že stát s desítkami úřadů, krizových štábů a ministerstev musí být řízen stylem „Hele, zavolejte někdo Ryanairu“.
Mezitím Zdeněk Hřib navrhl zařadit bod o systematické pomoci občanům. Vláda to v hlasování smetla ze stolu. Následovala tradiční sněmovní disciplína. Místo řešení problému přišla psychiatrie. Babiš Hřiba poslal k psychiatrovi, Hřib vzkázal, že člověk, který ve volném čase mluví s kohoutem, by měl být poslední, kdo rozdává psychiatrické diagnózy.
Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Babiš reagoval tím, že si za svými vyjádřeními stojí. Podle jeho slov média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty, což je připraven kdykoliv doložit.
Vláda podle Babiše s lidmi komunikuje. Možná. Ministr zahraničí Macinka však současně odmítá pravidelně informovat novináře i turisty, nad jejichž hlavami létají rakety. Alespoň prý budou mít o čem vyprávět.
Nezbývá, než situaci takzvaně vyčekat. Dosledovat tuto parlamentní grotesku do hořkého konce.
Češi se vracejí z ohroženého regionu. Rodina z Dubaje stihla let na poslední chvíli
Krátce po druhé hodině ranní přistálo v Praze první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerických útoků na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 míst přiletěl z ománského Maskatu. Druhý let z Ománu by měl na Letišti Václava Havla dosednout kolem 9:30.
Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.
Způsobí útoky Spojených států a Izraele na Írán další ekonomickou globální krizi, jaká nastala před pár lety, kdy řádil covid? Nebo ještě musíme s hodnocením počkat na další vývoj?
Jestli mi nabízíte dvě možnosti vývoje, tak ještě musíme počkat. Jestli tam už jsme, nebo ještě ne, tak musím odpovědět, že ještě ne.
Současný konflikt už nabírá parametry globální ekonomické krize, roste cena ropy a plynu. Ceny energií v Evropě porostou, což může způsobit ekonomickou stagnaci…
Plyn je důležitější. Cena plynu poskočila v Evropě téměř o sto procent. Ale od začátku roku cena plynu zase tak moc nenarostla. Cena narostla z nejnižších hodnot za minulý rok, které ještě platily v předvečer útoku na Írán. Nárůst o sto procent vypadá jako zcela zásadní. Ale na druhé straně je to úplné nic oproti cenám, které jsme měli v době covidu. Nyní jsme v cenách plynu, zvýšených kvůli útoku na Írán, na úrovni, kde jsme byli před rokem touto dobou. Mezitím jeho cena klesla, a nyní jsme zpátky na cenové úrovni z loňského února. A jelikož česká koruna od té doby lehce posílila, dá se říct, že jsme pod cenou z loňského února. Nicméně skok ceny plynu je celkem zásadní.
Cena ropy skočila o nějakých patnáct procent. To je relativně malý skok. Většina tohoto očekávaného nárůstu už byla předtím zakomponována do cen ropy. A jde opět o nárůst ceny z téměř historických minim na začátku roku.
Válka zdražila přepravu LNG na historický rekord. Sazby vyskočily o 163 procent
Cena za přepravu nákladu zkapalněného zemního plynu (LNG) na tankeru přes Atlantský oceán se kvůli dopadům války na Blízkém východě zvýšila na 161 750 dolarů (3,4 milionu korun) za den. To je nejvýše od listopadu 2023 a rekord pro tuto část roku. S odkazem na data analytické společnosti Spark Commodities to uvedla agentura Reuters. Před měsícem se tato sazba pohybovala kolem 9800 dolarů (205 tisíc korun) za den.
V případě ropy se bavíme v dolarech. Oslabení dolaru je mnohem výraznější než oslabování eura. To znamená, že když připočteme k patnáctiprocentnímu zdražení ropy oslabující dolar, tak jsme pro Česko reálně pod deseti procenty zdražení ropy. Srovnávat tento výkyv s dobou covidu je příliš předčasné. Pokud bude konflikt trvat půl roku, a na tu dobu se zastaví možnosti vývozu, podívejme se na to potom zpátky. Takový scénář zatím nikdo nepředpokládá.
Pokud půjde o výkyv na několik týdnů, a potom se situace vrátí zpátky, tak týden nebo dva vyšších cen ropy nebo plynu nemají šanci se na české ekonomice projevit. Ve světě je tlak na snižování těžby ropy, protože se zvyšují její zásoby. Těží se rychleji, než se spotřebovává. Což vede k tlaku na snižování ceny. Když se podíváme na efekt posledního týdne na ceny plynu a ropy, u plynu je mnohem větší. Cena plynu se ze sedmdesáti až osmdesáti procent propíše do cen pro spotřebitele. Plyn nepotřebuje žádné obrábění, aby se dostal ke spotřebitelům. Většina ceny plynu je surový plyn.
Ropu u nás téměř nikdo nespotřebovává, spotřebovávají se výrobky z ropy, benzín a nafta. Na jejich ceně se podílí ropa „jenom“ asi patnácti procenty. Potom je tam daň a náklady na výrobu. Pokud se zvýšila cena ropy o patnáct procent, když vynecháme kurz dolaru, a cena ropy dělá asi patnáct procent z ceny benzínu nebo nafty, tak je to patnáct procent z patnácti procent. Jsme na koruně nebo dvou za litr benzínu. Pokud něco ovlivní českou ekonomiku, bude to spíš cena plynu.
Dalším aspektem útoku na Írán je zásah do mezinárodní dopravy. Jaký dopad bude mít konflikt na leteckou dopravu a vše s tím spojené?
Můžeme čekat, že to bude mít vliv na pojištění. Pojišťovny budou žádat od zajišťoven větší plnění. To se rozprostře na náklady za zajištění všech produktů. Droboulince můžeme čekat větší ceny za povinné ručení a podobně. Každá taková situace se v rámci pojištění rozprostře mezi ostatní produkty. Ale pohybujeme se v rozsahu jednotek korun.
Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.
Jak mohou světovou, potažmo českou ekonomiku, ovlivnit případné změny v trasách kontejnerových lodí?
Hormuzským průlivem se kromě ropy a plynu nic zásadního netransportuje. Suezský průplav je nadále funkční, hlavní mezinárodní doprava je zatím nedotčena. Pokud by došlo k uzavření Suezského průplavu, bylo by to na pováženou. Pořád by to nebylo na úrovni covidu, ale mohly by z toho vzniknout větší problémy, které by se dotkly i české ekonomiky. Zatím jde jenom o ropu a o plyn. U ropy existuje spojka přes arabský poloostrov, ropa se do světa dá dostat. U plynu je to větší problém. Česko má největší dodávky plynu ze Spojených států, ty jsou nedotčené. Ale významně do Evropy připlouvají lodě s LNG z Kataru, a ten je teď uzavřen.
Mluvíme o zdražování, o inflačních tlacích. Jaký může mít vliv konflikt v Íránu na výši úrokových sazeb ČNB, potažmo na cenu hypoték?
Dění v Íránu může ovlivnit inflaci. Ceny energií jsou významným faktorem pro výpočet inflace. Ale zatím jde v případě Íránu o krátkodobý efekt. Hlavní vliv bude přes ceny benzínu a nafty, které mají relativně velkou váhu ve spotřebním koši. Ale pokud zdraží benzín o korunu padesát, je váha tohoto zdražení nízká. Bavíme se o desetinkách procenta. A nemůžeme předjímat, že půjde o celý rok. Pokud bude tento faktor na měsíc vyšší o desetinku nebo o dvě, národní banka na to nebude reagovat. Ta potřebuje vidět delší trend. A kdyby tento vliv dělal víc než jednu nebo dvě desetiny ze všech inflačních vlivů, tak na to ČNB nebude reagovat, protože ona sleduje jádrovou inflaci. Z ní jsou vyloučeny okolnosti, které jsou mimo schopnost národní banky je ovlivnit.
Takže chcete říct, že se vývoje české ekonomiky dění kolem Íránu nijak nedotkne?
Pokud půjde o akci trvající jednotky týdnů, a ceny se potom vrátí na původní hodnoty, tak české ekonomice nevzniknou žádné zásadní škody. To je efekt délky trvání. Druhým efektem je velikost. Zatím se to týká benzínu a nafty, ještě více cen plynu. Ale, nemusí se to nutně projevit v cenách pro zákazníky. Domácností se změna ceny plynu nemusí dotknout. Změna nákupní ceny je sice významná, ale plyn nakupují obchodníci, kteří ho prodávají domácnostem s fixací na celý rok. Zatím, přes stoprocentní, ale krátkodobé zdražení plynu, není důvod, aby někdo zvyšoval cenu plynu. Na českou ekonomiku konflikt působí zatím málo a krátce.
Negativní dopad konfliktu na Blízkém východě na dodávky energetických surovin by mohl v Evropské unii obnovit debatu ohledně zákazu dovozu zemního plynu z Ruska. Podle agentury Reuters to řekl norský ministr energetiky Terje Aasland.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Rušení letů přes Dubaj, Dauhá či Abú Zabí nechalo část Čechů neplánovaně v zahraničí. Pojišťovny reagují automatickým prodloužením cestovního pojištění. Náhradní letenky nebo přesměrování přes jiné destinace však obvykle z kapes klientů nehradí.
Eskalace napětí na Blízkém východě a uzavírání vzdušného prostoru v regionu způsobily řetězovou reakci v globální letecké dopravě. Tranzitní huby jako Dubaj, Dauhá nebo Abú Zabí jsou klíčovými přestupními body pro lety do Asie, Austrálie i exotických destinací. Pokud dojde k rušení či přesměrování spojů, cestující mohou zůstat v zahraničí déle, než plánovali.
Jak v takové situaci funguje cestovní pojištění?
Krátce po druhé hodině ranní přistálo v Praze první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerických útoků na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 míst přiletěl z ománského Maskatu. Druhý let z Ománu by měl na Letišti Václava Havla dosednout kolem 9:30.
Shoda mezi oslovenými pojišťovnami panuje v jednom bodě: klienti, kteří už jsou v zahraničí a nemohou se vrátit v plánovaném termínu, nepřijdou o pojistnou ochranu.
„V tuto chvíli klientům prodlužujeme automaticky cestovní pojištění v tom rozsahu, ve kterém ho měli sjednané. Platí to jak pro cestovatele, kteří uvízli na Blízkém východě, tak pro ty, kteří jsou v exotických destinacích a měli v některé z pohledu bezpečnosti problematických zemí přestup,“ uvedl Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.
Podobně reaguje i Kooperativa. „Všem klientům, kteří se nacházejí na Blízkém východě a nemohou se v souvislosti s vojenskou situací v Íránu vrátit v původně plánovaném termínu, automaticky prodlužujeme cestovní pojištění ve stejném rozsahu,“ uvedl tiskový mluvčí Milan Káňa.
UNIQA přijala obdobné opatření. „Cestovní pojištění všech dotčených klientů automaticky prodlužujeme až do jejich návratu domů. Klienti nemusí nic řešit ani kontaktovat pojišťovnu – prodloužení proběhne automaticky a bez poplatků,“ sdělila tisková mluvčí Veronika Hešíková.
Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) uvádí, že v případě posunu návratu z důvodů nezávislých na klientovi se doba pojištění automaticky prodlužuje až o 72 hodin bez doplatku pojistného.
Zásadní rozdíl nastává u dodatečných nákladů. Zatímco zdravotní péče a asistence jsou kryty, nové letenky nebo přesměrování přes jiné trasy obvykle nikoli.
„Tyto situace (a tedy i vzniklé náklady) cestovní pojištění nekryje,“ uvedl Marek z Generali na dotaz, zda pojištění hradí vyšší náklady na alternativní dopravu zpět.
Podobně odpovídá UNIQA: „Zrušený let není automaticky pojistnou událostí. Takové situace nejsou standardně kryty cestovním pojištěním a nelze je ani připojistit.“ Klienti by se měli primárně obracet na leteckou společnost nebo cestovní kancelář.
ČPP prostřednictvím mluvčí Adély Janů připouští výjimku v případě sjednaného připojištění Let plus. Pokud dojde ke zpoždění pravidelné linky o více než tři hodiny, může být proplaceno náhradní ubytování a strava do výše sjednaného limitu. Nejde však o úhradu nové letenky.
Výluky: válka a varování MZV
Pojišťovny zároveň připomínají standardní výluky. Cestovní pojištění se obvykle nevztahuje na škody vzniklé v důsledku válečných událostí, teroristických útoků či občanských nepokojů.
„Cestovní pojištění neposkytuje pojistnou ochranu v zemích, kam MZV ČR nedoporučuje vycestovat,“ upozorňuje Generali.
ČPP dodává, že pokud klient vycestuje do oblasti, před kterou Ministerstvo zahraničních věcí vydalo varování, pojištění se na vzniklé situace nevztahuje.
Zajímavý krok oznámila Kooperativa. „Pro pojištění léčebných výloh se ruší výluka událostí, které vznikly v důsledku válečných událostí či jiných hromadných násilných nepokojů,“ uvedl Káňa. Jde o mimořádné opatření v reakci na aktuální situaci.
Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.
Pokud cestující uvízne v zahraničí kvůli zrušeným letům přes Blízký východ:
pojištění se zpravidla automaticky prodlouží
léčebné výlohy a asistence zůstávají kryty
náhradní letenky a alternativní dopravu si většinou hradí sám
klíčové je sledovat doporučení MZV a nevycestovat do oblasti s oficiálním varováním
Nejčastější omyl? Mnozí cestující se domnívají, že cestovní pojištění pokryje jakýkoli kolaps dopravy. V realitě ale zrušený let kvůli geopolitické situaci není automaticky pojistnou událostí. O návrat se primárně stará dopravce – pojišťovna drží ochranu zejména v oblasti zdravotních rizik.
