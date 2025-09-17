Křetínského EPH rekordně vydělává. Skrze akvizice

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku zaznamenal čistý zisk 2,1 miliardy eur (asi 51,4 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z loňských 602 milionů eur (přes 14,63 miliardy korun). Do letošních hospodářských výsledků se už promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárne, uvedl to mluvčí EPH Daniel Častvaj.
„Dokončení akvizice společnosti Slovenské elektrárne je významným krokem na naší cestě k odpovědnému růstu s nízkými emisemi uhlíku,“ uvedl místopředseda představenstva a generální ředitel Jan Špringl. Podle něj hospodářské výsledky za první pololetí prokázaly stabilitu a odolnost obchodního modelu celé skupiny.
Holding dále oznámil, že nyní vstupuje do závěrečné fáze významného investičního cyklu, jehož cílem je posílit postavení EPH. Jde například o paroplynový blok připravený na spalování vodíku s výkonem 800 MW v italské elektrárně Tavazzano, který byl zprovozněn v březnu 2025. Dále čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku, paroplynovou elektrárnu v italské Ostiglii o výkonu 880 MW, která by měla začít fungovat v roce 2026, bateriová úložiště s kapacitou 695 MW a další projekty zaměřené na prodloužení životnosti energetických zařízení skupiny.
EPH také připomněl cíl do roku 2030 zcela ukončit využívání uhlí.
Skupina EPH zahrnuje přes 70 společností v celé Evropě. Součástí holdingu jsou například energetické společnosti EP Infrastructure a EP Power Europe. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský. Mateřskou skupinou je EPCG, do ní kromě energetické sekce patří také například mediální skupina Czech Media Invest (CMI) nebo EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta vlastní skupina manažerů EPH.
Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.
V čem spočívá úspěch Škody Auto. Je to cena, design?
Myslím, že úspěch Škoda Auto spočívá ve třech faktorech. Jednak je to nové produktové portfolio, které je silné jak v modelech se spalovacím motorem, tak i v elektrických, které jsou velmi úspěšné. Všechny vozy jsou kvalitní, nabízejí hodně prostoru. Mají v sobě chytrá řešení a také zdařilý design. Ten hraje u škodovky čím dál tím větší roli. Rovněž výrazně posílila síla značky. Škoda již dávno není nejlevnější značka na trhu, dnes je silnou a respektovanou značkou. Lidé rádi jezdí škodovkou, rádi se k ní vracejí. Máme velkou loajalitu zákazníků. Právě síla značky nám pomáhá budovat si pozici v Evropě.
A v neposlední řadě stojí za úspěchem efektivní řízení, snižování nákladů, maximální využití výroby. Máme dobrou spolupráci s odbory Kovo a jejich předsedou Jaroslavem Povšíkem, aby se kapacita závodu dala maximálně využít. To přispívá k tomu, že máme dostatek produkce a dostali jsme se na třetí místo mezi automobilkami v Evropě, což je velký úspěch. Skutečně se nám daří a také profitabilita je na úrovni, která nám umožňuje investovat do budoucnosti.
Jak řešíte vztahy či kompatibilitu se značkami Volkswagenu?
Zaměřujeme se hlavně na externí konkurenci. Když se podíváme na data, odkud k nám přicházejí zákazníci, tak to není mnoho od koncernových značek, ale spíše od externí konkurence. Přirozeně existuje určitá rivalita, nicméně naše pozornost směřuje především k zákazníkovi a ke konkurentům mimo koncern Volkswagen. Zvolená strategie se nám velmi dobře osvědčuje.
Máme modely, které jsou si velmi podobné, například Passat a Superb, které jsou na stejné platformě a vyrábějí se ve stejném závodě. Ale potom máme produkty, které se kompletně odlišují. I když jsou na stejné platformě – jako jsou třeba Golf a Octavia. Vozy sdílející stejnou platformu, ale koncepčně výrazně jiné.
Pokud se podíváme na elektrické vozy, například na model Elroq, tak v této kategorii nemá žádná jiná koncernová značka podobný vůz. Brzy budeme na trhy uvádět Epiq, což je vůz, kde stejnou platformu mají rovněž vozy značek Cupra a Volkswagen. Na druhé straně, další vůz, který budeme uvádět, a kterému říkáme Space BEV (prostor s elektrickým pohonem – pozn. red.), velké, sedmimístné SUV, to je vůz, který nebude mít žádná jiná značka v koncernu. Je to model v segmentu, ve kterém je ostatních vozů poměrně málo. Takže je to kombinace – někdy jsou to podobné vozy, a někdy vozy, které ostatní značky nemají.
Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli to, co chtějí. Kouzlo faktu mít víc značek v koncernu spočívá v tom, že každá se zaměřuje na trochu jiné zákazníky. Někteří na zákazníky, kteří mají rádi funkční řešení, někdo na jedince, kteří se více orientují na prestiž anebo na design. Našli jsme si svoje místo na trhu, na kterém se nám daří. Máme jasnou pozici a orientaci značky, což znamená, že si s ostatními značkami
v koncernu někdy i konkurujeme.
V Česku je registrovaných devět milionů aut, ale z toho jen 36 tisíc elektroaut. Přesto Škoda Auta sází na elektroauta. Je to nutnost daná legislativou. Ale, není to mylná sázka?
Neprodáváme jenom v České republice. Prodáváme po celé Evropě. Jsou země, které na elektromobilitu přecházejí mnohem rychleji. Zejména Skandinávie nebo Holandsko. V Dánsku nám model Elroq pomohl dostat se do první trojky. V těchto zemích jsme tedy velmi úspěšní. Snažíme se zákazníkům dodávat to, co chtějí. Ve střední, východní a jižní Evropě dominují více vozy se spalovacími motory. Naše filozofie vždy byla zaměřovat se na zákazníka. Nikdy jsme neříkali, že chceme dělat jenom elektrické vozy. Máme kombinaci, a to se nám v současné době vyplácí.
Není možné technologicky, ekonomicky a sociálně přejít kompletně na elektrické vozy v roce 2035. V současné době probíhá diskuse, jak by se měla upravit legislativa. Myslím, že by bylo vhodné mít na evropském trhu kombinaci elektrických a spalovacích vozů, podle toho, co budou zákazníci chtít. Evropa není stejná, země mají různou afinitu k obnovitelným zdrojům energie. Je potřeba najít řešení, které bude vyhovovat všem zemím.
Jenom odbočka. Proč máte v názvu svých aut často písmeno Q, které je v češtině poměrně nepoužívané?
Má to tu logiku, že se v určité době rozhodlo, že názvy elektrických vozů začínají na E a končí na Q. U spalovacích motorů začínají názvy vozů z kategorie SUV na K a končí na Q. Velice dobře to funguje. Do určité míry se tím odlišujeme od ostatních značek. Nikdy jsme nechtěli jít cestou, že bychom naše vozy označovali čísly, to je neosobní. Škoda je značka, která má jednu z hlavních hodnot být lidská. Pro lidi je důležité, aby vůz, který je vlastně jakýmsi členem rodiny, měl nějaké jméno, se kterým se zákazník může asociovat. Jména někdy vycházejí z názvů z minulosti, jako Octavia nebo Superb. U novějších modelů jsou to pak jména, která začínají určitým písmenem.
Jak podstatnou součástí v obchodní strategii je design aut?
Jeho role je čím dál důležitější. Pominu podobu vozů z éry socialismu. Škoda Auto při přechodu do kapitalismu začínala se strategií dobrá kvalita za nižší peníze. To znamená technologie koncernu Volkswagen, hodně prostoru ve voze, ale design nehrál příliš velkou roli. Postupně se zlepšoval, třeba jak přicházely nové generace vozu Superb nebo Octavia. Design začal hrát velkou roli. V dnešní době je to jeden z hlavních prodejních argumentů. Nové vozy jsou designově velmi povedené. Když jsme uváděli první generaci modelu Enyaq na trh, tak se ještě zvolil design s přední maskou, která připomíná vozy se spalovacími motory s klasickým chladičem, i když není potřeba.
Vycházeli jsme z toho, že lidé ještě nechtějí výrazněji měnit design, nejsou připraveni na velkou změnu. S naším novým designovým jazykem Modern Solid, který jsme uvedli od nového vozu Enyaq a stejně tak u vozu Elroq, už jdeme modernější cestou. Říkáme tomu Tech - Deck Face. Přední část vozu je bez chladiče, s čistými linkami. S novými, progresivními světlomety. Dnes už jsou na to lidé připraveni. Je to líbivé, a na druhou stranu se to odlišuje od jiných značek. Elektrické vozy mají tendenci vypadat všechny stejně, nám se podařilo je odlišit. Dali jsme i slovní logo na kapotu, které vypadá trochu více prémiově a je více mezinárodní.
Když se podíváme, proč si lidé kupují značku Škoda, tak design bývá u těchto nových vozů v první pětce argumentů. Určitě budeme touto cestou pokračovat. Nyní jsme na autosalonu v Mnichově ukázali studii vozu Vision O. Naznačili jsme, jak by design měl vypadat v budoucnosti. Tento vůz by měl přijít na trh až v příští dekádě. Jdeme spíš evolucí než revolucí.
Dřív měli lidé rádi škodovky, protože byly levné, Teď, protože jsou krásné, říká Martin Jahn
Nejúspěšnějším modelem Škody Auto je Octavia. Nyní je na trhu čtvrtá řada tohoto auta a chystá se facelift. Co bude dál s tímto modelem? Bude elektrická? Nebo bude pátá řada?
Chceme současný model Octavia dál rozvíjet. To znamená, že dostane ještě jedno osvěžení designu, aby víc odpovídala moderní době. Co bude potom záleží, jak se změní pravidla v Evropské unii ohledně elektrických vozů a nulových CO2 emisí. Osobně jsem přesvědčen, že je potřeba držet technologickou nezávislost. Pokud se ukáže, že budeme moci udržovat výrobu vozů se spalovacími motory, budeme přehodnocovat plány, jak nakládat i s modelem Octavia. Zatím je na to ale příliš brzy.
Jak se Škodě Auto daří na ostatních trzích mimo Evropu?
Je to tak, že většina trhů mimo Evropu je z mnoha důvodů tak nákladově náročná, že dovoz ve větší míře nepřichází v úvahu. Je potřeba tam vyrábět lokální modely s designem a cenami určenými přímo pro lokální zákazníky. Jako například v Indii. Do Indie jsme vůz Octavia vyváželi, ale se současnými celními podmínkami a s výrobními náklady není možné na indickém trhu dosahovat větších objemů při zachování základní profitability. V zemích jako je Indie nebo Vietnam sázíme na lokální produkci, lokální modely. Octavia je pro tyto trhy příliš drahá, model je koncipován pro Evropu. Byl koncipovaný také pro ruský trh, kde se i ve větších objemech vyráběl, ale po zahájení války na Ukrajině byla výroba ukončena a závod v Rusku prodán. Modely jako Octavia, Kodiaq nebo Karoq jsou závislé od evropského trhu.
Jak se rozvíjí indický trh, kde máte výrobní závod a jde o nejlidnatější zemi světa?
V Indii jsme v letošním roce uvedli na trh nový model Kylaq. Je to vůz ve specifickém segmentu pod čtyři metry, což je v Indii velmi oblíbený segment. Je také daňově zvýhodněný. Díky tomu tam rosteme meziročně o sto procent. Na indickém trhu jsme první evropská značka a celkově sedmí. Nicméně na všech těchto trzích je to velká výzva, čelíme velkému tlaku konkurence z Asie.
Tradičně dlouhodobě v Indii figurují japonské a korejské značky. Dnes se tam ve velkém stylu snaží přicházet čínské značky. Na trhu probíhá výrazný cenový boj. Je to náročná situace. Chceme na tomto trhu růst, ale musíme růst s profitabilními požadavky.
Děláme všechno pro to, aby se nám podařilo milion překročit.
Jaké jsou rozvojové plány Škodovky?
Daří se nám v severní Africe, kde chceme dál růst v zemích jako je Maroko nebo Egypt. To jsou pro nás velmi úspěšné trhy. Doufáme, že se nám podaří vrátit se do Alžírska. Snažíme se růst na Středním východě, kde chceme ještě v letošním roce otevřít prodej v Saúdské Arábii. Nedávno jsme vstoupili do Kataru a Ománu. Ve Vietnamu byla před několika měsíci zahájena výroba. Díváme se na další trhy v ASEANu, kam by bylo možné vstoupit. Vzhledem k sílící konkurenci čínských značek a faktu, že země z tohoto regionu zvažují politiku ohledně CO2, tak čekáme, jaké budou podmínky. Je nutné vědět, s jakým portfoliem můžeme do těchto zemí vstoupit.
V Česku jsou největším problém ceny energií. A také, že nejsou lidi, říká Martin Jahn
Škoda Auto je největší firma českého průmyslu. Jaké jsou z vašeho pohledu podnikatelské podmínky? Panuje zde například minimální nezaměstnanost, což znamená, že je složité sehnat nové zaměstnance…
Dostupnost kvalifikované pracovní síly je v Česku dlouhodobě problém. Škoda Auto tento problém řeší i interně. Máme vlastní učňovské školství, střední školu, vysokou školu. Do vzdělávání hodně investujeme, stejně tak do rekvalifikace. Tradičně spolupracujeme také s vysokými školami.
Nicméně si myslím, že z hlediska celé ekonomiky je potřeba podpořit dovoz kvalifikovaných pracovních sil a celý proces zjednodušit. Voláme také po lepší podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje. V poslední době se nám podařilo dosáhnout zlepšení jak v zákonné podpoře, tak i v dalších projektech. Čekáme, jak dopadne vyjednávání o rozpočtu, abychom věděli, že peníze na aplikovaný výzkum jsou dostatečné.
Hodně nás pálí ceny energií. Máme jedny z nejvyšších cen energií v Evropě. Pro velkou část průmyslu je to velká zátěž, se kterou je třeba něco dělat. Dále je potřeba reformovat naše školství, aby lépe odpovídalo požadavkům, které průmysl a služby mají. Nicméně prostředí v České republice je celkově dobré. Ale nejsme schopni dosahovat potenciálu, který máme.
Například v tom, že mají úzkou spolupráci s naší firmou. Učňové, žáci střední školy nebo i studenti na vysoké škole mají možnost pracovat ve firmě, dělat stáže. Školy jsou spojené s managementem společnosti Škody Auto, dbáme na o to, aby se na školách vyučovalo, co odpovídá našim potřebám. To je problém ve zbytku školství, kde se často zaměřují na obory, které nejsou v praxi potřeba. Nebo vyučují, co bylo potřeba včera, ne co je potřeba dnes nebo zítra.
Jaké jsou tři nejbližší priority Škody Auto?
Je to snaha o vyšší efektivitu. Tlak na náklady je veliký. Vozy jsou dražší ať už kvůli zdražování vstupů, materiálů a energie, ale také kvůli požadavkům na emisní normy nebo na bezpečnost produktu. Zákazník není ochoten tato navýšení akceptovat. Dále je to rozhodnutí o budoucím portfoliu firmy, kde pořád panuje nejistota v oblasti legislativy týkající se CO2. A dále zahraniční expanze, rozhodnutí, do kterých trhů si můžeme dovolit vstoupit, a zda je to smysluplné. V rámci České republiky jsou největším problémem ceny energií.
