Křetínský počítá ztráty. Jeho EPH klesly tržby i provozní zisk

Skupině Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského loni klesly tržby na 23,3 miliardy eur (zhruba 585 miliard Kč) z 24 miliard eur (603 miliard korun) o rok dřív. Snížil se také provozní zisk EBITDA z 3,6 miliardy eur (zhruba 90 miliard korun) v roce 2023 na loňských 2,6 miliardy eur (65 miliard korun), uvedl mluvčí Křetínského firem Daniel Častvaj. Zároveň informoval o loňských předběžných výsledcích energetických firem ovládaných Křetínského společností EP Group, mezi které EPH spadá.

Loňský rok se nesl ve znamení zvýšené investiční činnosti zaměřené na zlepšení budoucí výkonnosti, uvedla firma. „Naše úsilí završila nedávno oznámená dohoda o zvýšení podílu ve společnosti Slovenské elektrárne, jejíž dokončení se plánuje ve druhém čtvrtletí roku 2025,“ dodala. EPH loni v prosinci oznámil podpis smlouvy se společností Enel o zvýšení podílu EPH ve Slovenských elektrárnách na 66 procent. Zbylý podíl drží slovenský stát. Ovládnutí Slovenských elektráren ze strany EPH minulý měsíc schválila Evropská komise.

Energetické firmy ovládané společností EP Group loni vykázaly tržby 34,5 miliardy eur (866 miliard korun), provozní zisk EBITDA byl 5,5 miliardy eur (138 miliard korun). Jde o předběžné neauditované výsledky, meziroční srovnání Častvaj neposkytl s poukazem na loňské akvizice Křetínského energetických firem.

Takzvaný Energetický segment EP Group tvoří skupiny EPH a EP Energy Transition, které se zabývají výrobou elektřiny, přepravou a skladováním zemního plynu, distribucí a dodávkami plynu, tepla a elektřiny a také obchodními a logistickými činnostmi. Energetický segment loni vyrobil 84,4 terawatthodiny elektřiny a ke konci roku provozoval elektrárny s instalovaným výkonem 25,9 gigawattu. Z toho na EPH připadá výroba 32 terawatthodin elektřiny a instalovaný výkon 14,6 gigawattu. EPH také spravuje plynové zásobníky s kapacitou 64,4 terawatthodiny.

Loňský předběžný provozní zisk Energetického segmentu EP Group je zhruba na úrovni, kterou vykázala energetická skupina ČEZ, jejímž většinovým akcionářem je stát. Její provozní zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) loni činil 137,5 miliardy korun, což představovalo meziroční nárůst o 12,6 miliardy korun.

Přední producent v Evropě

„Díky významným investicím do našeho rozvoje a strategickým investicím jsme posílili naši pozici předního producenta energie v Evropě,“ uvedl Křetínský. Firma poukázala na koupi podílu 30 procent v německé energetické společnosti LEAG od investiční skupiny PPF, čímž EP Energy Transition firmu LEAG plně ovládla.

Uvedla také, že zahájila provoz plynové elektrárny o výkonu 647 megawattů v britském Kilrootu a letos v březnu dokončila výstavbu paroplynové elektrárny v italském Tavazzanu s výkonem 806 megawattů. V Itálii také pokračuje výstavba paroplynové elektrárny v Ostiglii o výkonu 881 megawattů. „K významným milníkům patří zahájení provozu solárních elektráren o celkovém výkonu 90 megawattů a začátek stavby větrných elektráren o plánovaném výkonu 188 megawattů,“ dodala firma. Zmínila, že zahájila provoz bateriového úložiště ve Francii s kapacitou 44 megawatthodin a oznámila další projekty bateriových úložišť v Itálii, Velké Británii, Francii a Německu s celkovou kapacitou 1645 megawatthodin, z nichž polovina je nyní ve výstavbě.

