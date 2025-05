Křetínský ovládne německou elektrárnu Lippendorf

Společnost EP Energy Transition, která je dceřinou firmou skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, koupí padesátiprocentní podíl v hnědouhelné elektrárně Lippendorf v Německu.

Podíl od společnosti Energie Baden-Württemberg AG, který zahrnuje jeden z bloků, převezme na začátku příštího roku, akvizici ještě musí schválit regulační orgány. Druhý blok už nyní vlastní dceřiná firma EP Energy Transition podnik LEAG, skupina tak ovládne celou elektrárnu, sdělil mluvčí EP Group Daniel Častvaj. Cenu transakce firmy nebudou zveřejňovat.

EP Energy Transition bude po dokončení akvizice vlastníkem bloku S hnědouhelné elektrárny. Každý z bloků má výkon 875 megawattů. Skupina tak ovládne oba bloky, které už nyní provozuje. Tímto krokem se tak sjednotí správa provozu a vlastnictví celé elektrárny v Lippendorfu pod společnost EP Energy Transition.

Skupina EP Energy Transition se specializuje na akvizice a projekty zaměřené na urychlení energetické transformace a přechod na zelenou energii.

EP Energy Transition je součástí skupiny EP Group. Ta drží majetkové podíly také v energetické skupině EPH a dále realitní EP Real Estate, mediální Czech Media Invest, skupiny EC Investments a také ve skupinách EP Global Commerce či EP HoldCo. Předsedou představenstva a generálním ředitelem EP Group je Křetínský, který drží 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta má skupina manažerů EPH. Dalšími výkonnými členy představenstva jsou Špringl, Marek Spurný a Pavel Horský.

Jádro je passé a na větrníky není spoleh. Němci tlačí plyn Politika Nová německá ministryně hospodářství a energetiky Katherina Reicheová v pátek vyloučila, že by se Německo mohlo vrátit k výrobě elektřiny z jádra. Návrat by podle ní vyžadoval příliš mnoho peněz a není pro něj ani shoda ve společnosti. ČTK Přečíst článek

Evropa páchá ekonomickou sebevraždu. Železnice je barometr, vidíme to, říká šéf ČD Cargo Zprávy z firem Průmysl padá a uhlí už nikdo nechce. Nákladní železniční doprava proto padá. Všude v Evropě. Česká ČD Cargo však chce být štikou ve vysychajícím rybníku. Zatímco ve Francii nebo v Německu to národní nákladní železniční dopravci „zabalili“, ČD Cargo má plán, jak na trhu nákladní dopravy získat větší podíl. „Prodáváme nadpotřebné vagony, lokomotivy,“ říká Tomáš Tóth, šéf ČD Cargo. Firma prochází v těžkých časech dietou, ale zároveň rozvíjí novou aktivitu. Chce se spojit s kamionovou dopravou. My dlouhé tratě, vy ty krátké. Dalibor Martínek Přečíst článek