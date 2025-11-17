Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt
Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.
V nově vytvořeném podniku poskytne EPH společnosti TotalEnergies poloviční podíl. „Na oplátku získá EPH 4,1procentní podíl ve společnosti TotalEnergies SE,“ podotkl Častvaj. EPH zůstane dlouhodobým strategickým akcionářem TotalEnergies. Do společného podniku vloží EPH své stávající flexibilní výrobní zdroje a rozvojové projekty na cílových trzích, s výjimkou uhelných elektráren.
Mezi hlavní obchodní činnosti nového podniku budou patřit výroba energie z plynu a systémy pro skladování energie v bateriích. Celkový instalovaný výkon dosáhne 11 gigawatt, což je kombinace flexibilních plynových a biomasových zdrojů a bateriových úložišť.
Ve Francii je ještě potřeba projednat záměr se zástupci zaměstnanců. EPH tam případně může do společného podniku vložit pouze firmu C.S.E. Coulomb, což je francouzská společnost zabývající se akumulací energie pomocí baterií.
EPH měla podle Křetínského velký zájem stát se dlouhodobým akcionářem TotalEnergies a založit společný podnik. „TotalEnergies je jednou z největších evropských společností napříč všemi odvětvími a zároveň má silnou globální přítomnost. Díky našemu akcionářskému podílu v TotalEnergies naplňujeme naši strategickou ambici diverzifikovat a snížit geografickou expozici, která je dosud koncentrována v EU a UK,“ sdělil.
Začínala v devadesátkách, kdy svůj boom zažívaly telekomunikace, dnes je u toho, když podobný rozvoj přichází v energetice. Skupina TTC má velké cíle v Česku i zahraničí a chce přispět ke spolupráci tuzemských firem nebo rychlejšímu inovačnímu rozvoji. Pomůže jí s tím ekosystém BRAIN CONNECT Prague, který funguje od letošního května. Jak ostatně říká člen představenstva Luboš Müller, inovace má celá skupina v Dna. Před více než třiceti lety totiž vznikala na základech Výzkumného ústavu telekomunikací.
Müller z TTC: České firmy spolu soupeří. Pokud chtějí uspět v zahraničí, musejí začít spolupracovat
EPH a TotalEnergies již spolupracují. Od loňského prosince společně vedou britskou energetickou firmu West Burton Energy, která vlastní plynovou elektrárnu a bateriová úložiště. EPH v ní od TotalEnergies odkoupila poloviční podíl.
TotalEnergies se zaměřuje především na zpracování ropy a prodej pohonných hmot, kromě toho podniká i v plynárenství a s dalšími energetickými komoditami. V posledních letech je aktivní také v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Působí přibližně ve 120 zemích a po celém světě zaměstnává více než 100 tisíc lidí.
Významný milník
„Tato akvizice představuje další významný milník ve strategii TotalEnergies vybudovat v Evropě integrovaného hráče v oblasti elektroenergetiky,“ uvedl k nové spolupráci generální ředitel TotalEnergies Patrick Pouyanné. „Jakožto největší dodavatel plynu v Evropě nám tato transakce umožňuje naplno využít integraci gas-to-power a vytvářet přidanou hodnotu pro náš LNG řetězec nezávisle na ropných cyklech,“ dodal.
Skupina EPH zahrnuje přes 70 společností v celé Evropě. Součástí holdingu jsou například energetické společnosti EP Infrastructure a EP Power Europe. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský. Mateřskou skupinou je EPCG, do ní kromě energetické sekce patří také například mediální skupina Czech Media Invest (CMI) nebo EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta vlastní skupina manažerů EPH.
