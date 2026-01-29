Kdo neumí data, zavře. Piano staví byznys na této potřebě
České pohostinství je málo data-driven, tvrdí technologická společnost Piano, která chce z gastra udělat zdravější byznys. Do provozu přidat více automatizace a umělé inteligence. Její řešení už používají špičkové podniky jako Ambiente, Zátiší Group, Kolkovna nebo gastroaliance Together.
Český gastronomický trh dostává nový technologický ekosystém. Skupina Piano Group, budovaná investiční skupinou Miton, dokončila akvizici sedmi technologických firem a získala minoritní podíl v osmém hráči. Cílem je propojit klíčové nástroje pro restaurace a hotely do jednoho funkčního celku.
Přes systémy Piano dnes ročně protečou transakce v objemu přibližně 36 miliard korun z více než šesti tisíc provozoven. To odpovídá zhruba 17 procentům hodnoty všech transakcí na českém gastro trhu. Do roku 2030 chce skupina zvýšit objem transakcí na 100 miliard korun a obsluhovat 10 tisíc podniků.

Nestačí jen dobře vařit
Gastronomie a hotelnictví patří dlouhodobě mezi nejnáročnější podnikatelské obory. Tlak rostoucích nákladů, změny chování zákazníků i nedostatek personálu vedly v posledním roce k nárůstu počtu podniků, které činnost ukončily.
„Návštěvníci restaurací a hotelů se mění. Mladší generace má úplně jiná očekávání než jejich rodiče a provozovatelé se musí měnit s nimi,“ říká Tomáš Mráz, generální ředitel Piano.
„Nestačí dobře vařit a mít milou obsluhu. Musíte řešit marketing, komunikaci s hosty, data, efektivitu provozu. Můžete mít plno hostů a vysoké tržby, a přesto nevydělávat,“ dodává.
„Chceme vrátit do gastra radost“
Piano propojuje bezhotovostní platby a komunikaci s hosty (Qerko), pokladní systémy (Septim, Harsys, POS Experts, Savarin), nákupní portál surovin a energií (Pecosta), hotelový software (Protel) i HR systém (Grason). Provozovatel tak získá kompletní přehled o tržbách, nákladech, skladových zásobách i vztahu se zákazníky na jednom místě.
Podle skupiny tento přístup šetří čas i náklady a v průměru zvyšuje marži klientů o sedm procent. Do budoucna chce Piano data ještě lépe využít pomocí umělé inteligence.
„Valná většina lidí zakládá restauraci proto, že milují jídlo nebo lidi. Během pár měsíců se ale stanou otroky administrativy,“ popisuje Mráz.
„Postupně přidáme automatizaci rutinních úkonů, chytřejší práci s daty a umělou inteligenci. Chceme, aby majitelé, personál i hosté měli z pohostinství znovu radost,“ říká.

Špičky českého gastra už vědí
Piano dnes využívá řada nejznámějších provozů ve střední Evropě. Mezi pěti procenty nejlepších restaurací v Česku má podle firmy zhruba 70% zastoupení. Mezi klienty patří například Zátiší Group, Kolkovna, skupina Ambiente nebo gastroaliance Together. V oblasti cateringu spolupracuje s firmami GTH Catering či AZ Catering, v hotelnictví pak například s Old Town Hotels, CPI Hotels nebo TMR Hotels.
Ve vedení Piano pokračují zakladatelé a bývalí ředitelé jednotlivých firem. Produktový vývoj vede Lukáš Kovač (Qerko), rozvoj byznysu má na starosti Lukáš Urban (Septim Systems) a obchod řídí Petr Kostelný, zakladatel Pecosty.
„Chceme být partnerem pro podniky, které berou pohostinství vážně a chtějí ho řídit profesionálně. Dobré nástroje fungují pro všechny – majitel má kontrolu, personál snazší práci a host lepší zážitek,“ uzavírá Mráz.

