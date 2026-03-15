Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Alkohol v těhotenství i pro lepší spánek. Češi stále věří starým mýtům

Alkohol v těhotenství i pro lepší spánek. Češi stále věří starým mýtům

Alkohol
iStock
Češi patří mezi národy, které mají k alkoholu dlouhodobě velmi blízko. Přestože většina lidí ví, že nadměrné pití škodí zdraví, řada zakořeněných představ o alkoholu stále přetrvává. Podle nového výzkumu sociologů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy například zhruba polovina Čechů věří, že malé množství alkoholu může být dokonce zdraví prospěšné.

Nejčastěji si lidé pod „zdravou dávkou“ představují několik skleniček vína nebo piva. Výzkum se přitom zaměřil nejen na rozšířenost podobných mýtů, ale také na to, jak Češi přistupují k omezování vlastní konzumace alkoholu.

Do průzkumu se zapojilo 1022 lidí starších 18 let, kteří v posledním roce a půl alespoň někdy pili alkohol. Data sbírala agentura NMS Market Research na přelomu dubna a května loňského roku.

Výsledky ukazují, že i když si velká část populace uvědomuje zdravotní rizika alkoholu, řada rozšířených představ zůstává velmi silná. Mezi nejčastější patří například víra v „zdraví prospěšnou skleničku“, přesvědčení, že alkohol zahřívá organismus, nebo že pomáhá ke kvalitnějšímu spánku.

Více než 60 procent lidí si například myslí, že alkohol zvyšuje tělesnou teplotu. Zhruba čtvrtina dotázaných věří, že může zlepšit spánek. A asi dvě pětiny respondentů jsou přesvědčeny, že malé množství alkoholu pomáhá předcházet srdečním onemocněním.

Martin Kudera

Alkohol v těhotenství

Zvláštní pozornost věnovali výzkumníci také názorům na pití alkoholu během těhotenství. Třetina rodičů dětí mladších pěti let se domnívá, že malé množství alkoholu není v těhotenství nebezpečné ani pro matku, ani pro dítě. Volnější pohled na tuto otázku mají podle výzkumu častěji lidé ve věku 25 až 44 let.

Lékaři přitom dlouhodobě upozorňují, že vysoká spotřeba alkoholu v Česku přispívá k celé řadě zdravotních problémů. Alkohol je spojován například se zvýšeným rizikem rakoviny, onemocnění jater, vysokého krevního tlaku nebo obezity.

Zároveň se ale ukazuje, že velká část lidí se snaží své pití alespoň částečně regulovat. Přibližně tři čtvrtiny respondentů uvedly, že někdy zkoušely konzumaci alkoholu omezit. Nejčastější strategií je stanovit si maximální množství alkoholu při jedné příležitosti. Pro mnoho lidí představují tuto hranici dvě sklenice.

Své snahy hodnotí většina dotázaných poměrně pozitivně. Zhruba 70 procent lidí uvedlo, že se jim daří držet konzumaci alkoholu na přiměřené úrovni – buď dlouhodobě, nebo alespoň po většinu času.

Poměrně rozšířenou metodou je také krátkodobá abstinence. Zkušenost s ní má více než polovina respondentů a asi třetina ji praktikuje pravidelně, například jednou ročně. Nejčastěji lidé volí období jednoho měsíce bez alkoholu.

Naopak ti, kteří krátkodobou abstinenci nikdy nezkusili, často uvádějí jednoduchý důvod: podle nich pijí tak málo, že to nepovažují za nutné.

Česko přesto patří dlouhodobě mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti vypije průměrný Čech ročně přibližně 160 litrů alkoholických nápojů.

Rizikově přitom podle odhadů pije 15 až 18 procent populace starší 15 let, což odpovídá přibližně 1,3 až 1,6 milionu lidí.

Zelenskyj obvinil Evropu z vydírání kvůli ropovodu Družba

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Za vydírání označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tlak Evropy na zprovoznění ropovodu Družba, kterým Maďarsko a Slovensko dováželo ruskou ropu. Kyjev tvrdí, že ropovod poničily ruské útoky a jeho oprava si vyžádá delší dobu. Informovala o tom agentura AFP.

Po lednovém přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska tímto potrubím vlády v Bratislavě a v Budapešti opakovaně obvinily Ukrajinu, že obnovu provozu záměrně oddaluje. Maďarsko se nadto rozhodlo blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví.

Evropa podle Zelenského „nutí obnovit Družbu“ tím, že odstávku spojují s evropskou půjčkou, kterou blokuje Budapešť a která má mimo jiné sloužit k nákupu zbraní pro Ruskem napadenou zemi.

„Řekl jsem našim přátelům v Evropě, že se to jmenuje vydírání,“ řekl Zelenskyj v dnes zveřejněném rozhovoru, který v sobotu poskytnul několika médiím včetně agentury AFP.

Válka na Ukrajině

Ukrajina, která se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské ozbrojené agresi, v sobotu představila desítkám zahraničních diplomatů materiály, které mají ukazovat následky ruského útoku na ropovod Družba. Inspekci zařízení, k níž vyzvala i Evropská komise, ale Kyjev dosud odmítá.

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.

Na adresu Maďarska v rozhovoru Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je ochotna spolupracovat s jakýmkoliv maďarským vůdcem, který není nástrojem ruského prezidenta Vladimira Putina. Orbána, který na kritice Ukrajiny založil velkou část své volební kampaně, ukrajinští představitelé opakovaně označili za Putinova spojence.

Od TikToku k vyšívání i kovářství. Jak se staré koníčky vracejí mezi mladé

Vyšívání
iStock
nst
nst

V době, kdy většina dne probíhá na obrazovkách telefonů a počítačů, se stále více mladých lidí vrací k překvapivě staromódním koníčkům. Vyšívání, pletení, keramika, origami, zahradničení nebo dokonce desková hra mahjong znovu získávají popularitu. Podle agentury AP jde o způsob, jak si odpočinout od digitálního světa a znovu objevit radost z práce rukama.

Američanka Emma MacTaggartová se k vyšívání vrátila společně se svými spolubydlícími. Z původně nenápadného experimentu se brzy stal téměř každodenní rituál. „Byl to opravdu terapeutický způsob, jak se odpoutat od práce a stresu. A také příležitost dělat něco rukama místo bezmyšlenkovitého projíždění telefonu,“ říká. „Nakonec jsme tím byly úplně posedlé.“

MacTaggartová patří k rostoucí skupině mladých lidí, kteří objevují kouzlo analogových koníčků. Paradoxní přitom je, že právě sociální sítě pomohly tyto aktivity znovu zpopularizovat.

Některé z nich – například pletení nebo vyšívání – dostaly na internetu nálepku „babičkovských koníčků“. Odkazuje na generace žen, které se jim tradičně věnovaly. Vedle nich ale mladí objevují i další řemesla, například keramiku, origami nebo dokonce kovářství.

Od dob covidu

Velký návrat těchto aktivit začal během pandemie covidu-19, kdy lidé trávili více času doma. Zájem ale nezmizel ani po jejím skončení. Naopak – pro mnoho lidí se stal součástí každodenního života.

MacTaggartová dnes dokonce proměnila svůj koníček v podnikání. Založila značku What’s the Stitch, kde prodává vyšívací plátna, návrhy i doplňky. Tradiční techniku přitom často kombinuje s nadsázkou, humorem a někdy i provokativními nápisy. „Je to historicky velmi formální řemeslo, takže je zábavné dát mu mladistvý nádech,“ říká.

Podle psycholožky Jaime Kurtzové z Univerzity Jamese Madisona mohou podobné činnosti pomáhat snižovat stres a úzkost. Vyžadují soustředění, někdy představují výzvu a zároveň přinášejí pocit uspokojení z dokončené práce. „Koníčky jsou opravdu důležité. Jenže mnoho z nás na ně zapomnělo, protože máme pocit, že jsme neustále příliš zaneprázdnění,“ říká Kurtzová. „Najít si na ně alespoň trochu času je ale velmi smysluplné.“

Analogové koníčky navíc často vytvářejí nové komunity. Clara Shermanová například pomáhá znovu popularizovat starou čínskou hru mahjong mezi mladší generací. „Když hrajeme s přáteli, mám pocit, jako bych byla v malé bublině. Existujeme jen my a hra,“ popisuje. „Je to chvíle, kdy opravdu vypnete.“

Ne všichni se ale snaží technologie úplně opustit. Někteří naopak hledají způsob, jak je s novými koníčky propojit.

Dvaadvacetiletý Isaiah Scott například miluje pozorování ptáků. K zaznamenávání svých pozorování používá aplikaci eBird, která zároveň pomáhá vědcům sledovat migraci a vývoj populací. Scott přirovnává tento koníček k videohře Pokémon. „Je to jako videohra, ale v reálném životě,“ říká. Cestování za novými druhy ptáků podle něj připomíná odemykání nových map ve hře. Sám už zaznamenal přibližně 800 různých druhů.

Jeho zájem nakonec přerostl v mnohem větší projekt. Scott založil neziskovou organizaci zaměřenou na ochranu přírody a dokonce koupil pozemek ve státě Georgia, který chce využít jako přírodní rezervaci.

Internet přitom mnoha lidem pomáhá proměnit koníčky v podnikání. Příkladem je i kovářka Anna Weareová, známá na sociálních sítích jako AnvilAnna. Díky videím na TikToku si vybudovala mezinárodní publikum a dnes má na své ručně vyráběné ostruhy čekací listinu dlouhou téměř rok. 

Podle ní se lidé stále více vracejí k tradičním řemeslům, protože jsou unavení z levných a rychle opotřebitelných výrobků. „Lidé chtějí, aby věci vydržely,“ říká. „A právě proto tahle řemesla existují už stovky let.“

Spojování lidí

Podobné projekty navíc spojují lidi po celém světě. Kristie Landingová například založila platformu Verse & Sip, která propojuje milovníky poezie, ručně psaných dopisů a papírových řemesel.

Nedávno spustila službu pro lidi, kteří si chtějí najít dopisovacího přítele. A v rámci svého „poštovního klubu“ každý měsíc posílá stovkám lidí po světě originální báseň doplněnou o čaj. „Snažím se vytvářet pomalejší momenty na platformách, které jsou založené na rychlých videích,“ říká. „Chvíle, které vás na moment zastaví.“

Pro mnoho lidí nejde jen o krátkodobý trend. Analogové koníčky vnímají jako vědomý návrat k pomalejšímu způsobu života.

MacTaggartová se označení „babičkovský koníček“ nebrání. „S přáteli si děláme legraci, že jsem vlastně celý život babička,“ směje se. „Takže je docela příhodné, že se z toho nakonec stala moje kariéra.“

Doporučujeme