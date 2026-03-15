Alkohol v těhotenství i pro lepší spánek. Češi stále věří starým mýtům
Češi patří mezi národy, které mají k alkoholu dlouhodobě velmi blízko. Přestože většina lidí ví, že nadměrné pití škodí zdraví, řada zakořeněných představ o alkoholu stále přetrvává. Podle nového výzkumu sociologů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy například zhruba polovina Čechů věří, že malé množství alkoholu může být dokonce zdraví prospěšné.
Nejčastěji si lidé pod „zdravou dávkou“ představují několik skleniček vína nebo piva. Výzkum se přitom zaměřil nejen na rozšířenost podobných mýtů, ale také na to, jak Češi přistupují k omezování vlastní konzumace alkoholu.
Do průzkumu se zapojilo 1022 lidí starších 18 let, kteří v posledním roce a půl alespoň někdy pili alkohol. Data sbírala agentura NMS Market Research na přelomu dubna a května loňského roku.
Výsledky ukazují, že i když si velká část populace uvědomuje zdravotní rizika alkoholu, řada rozšířených představ zůstává velmi silná. Mezi nejčastější patří například víra v „zdraví prospěšnou skleničku“, přesvědčení, že alkohol zahřívá organismus, nebo že pomáhá ke kvalitnějšímu spánku.
Více než 60 procent lidí si například myslí, že alkohol zvyšuje tělesnou teplotu. Zhruba čtvrtina dotázaných věří, že může zlepšit spánek. A asi dvě pětiny respondentů jsou přesvědčeny, že malé množství alkoholu pomáhá předcházet srdečním onemocněním.
Alkohol v těhotenství
Zvláštní pozornost věnovali výzkumníci také názorům na pití alkoholu během těhotenství. Třetina rodičů dětí mladších pěti let se domnívá, že malé množství alkoholu není v těhotenství nebezpečné ani pro matku, ani pro dítě. Volnější pohled na tuto otázku mají podle výzkumu častěji lidé ve věku 25 až 44 let.
Lékaři přitom dlouhodobě upozorňují, že vysoká spotřeba alkoholu v Česku přispívá k celé řadě zdravotních problémů. Alkohol je spojován například se zvýšeným rizikem rakoviny, onemocnění jater, vysokého krevního tlaku nebo obezity.
Zároveň se ale ukazuje, že velká část lidí se snaží své pití alespoň částečně regulovat. Přibližně tři čtvrtiny respondentů uvedly, že někdy zkoušely konzumaci alkoholu omezit. Nejčastější strategií je stanovit si maximální množství alkoholu při jedné příležitosti. Pro mnoho lidí představují tuto hranici dvě sklenice.
Své snahy hodnotí většina dotázaných poměrně pozitivně. Zhruba 70 procent lidí uvedlo, že se jim daří držet konzumaci alkoholu na přiměřené úrovni – buď dlouhodobě, nebo alespoň po většinu času.
Poměrně rozšířenou metodou je také krátkodobá abstinence. Zkušenost s ní má více než polovina respondentů a asi třetina ji praktikuje pravidelně, například jednou ročně. Nejčastěji lidé volí období jednoho měsíce bez alkoholu.
Naopak ti, kteří krátkodobou abstinenci nikdy nezkusili, často uvádějí jednoduchý důvod: podle nich pijí tak málo, že to nepovažují za nutné.
Česko přesto patří dlouhodobě mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti vypije průměrný Čech ročně přibližně 160 litrů alkoholických nápojů.
Rizikově přitom podle odhadů pije 15 až 18 procent populace starší 15 let, což odpovídá přibližně 1,3 až 1,6 milionu lidí.
