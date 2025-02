RECENZE: Jaké prášky prodává „nesmrtelný“ miliardář Bryan Johnson

Mají vitamíny, multivitamíny a prášky na „nesmrtelnost“, které prodává miliardář Bryan Johnson smysl? Dozvíte se v druhém díle recenze produktů jeho Blueprintu v seriálu Biohacking.

Reklama

Multivitamin v podání „nesmrtelného“ biohackera Bryana Johnsona - to je set dvou výrobků: jeden s práškovými kapslemi Essential Capsules a druhý je produkt s látkami rozpustnými v olej Essential Softgels. Měsíční zásoba každého stojí okolo 1500 korun. Stojí investovaná stovka denně do kombinovaného výrobku za benefity, které má přinášet?

Essential Capsules jsou kapsle obsahující standardní soubor esenciálních vitamínů a minerálů skupiny B, E, vápník, zinek, selen a mangan. A další látky, pro které není stanovená doporučená denní dávka, protože nejsou považované za nezbytné ke konzumaci. Jsou to látky, které ve výzkumech vykazují vlastnosti prodloužit zdraví do vysokého věku či i dokonce délku života. Je to nikotinamid ribozid (NAD), sulforafan, fisetin, koenzym Q10, spermidin a luteolin. Dále produkt obsahuje probiotika ve formě laktobacilů a minerály boron a lithium.

Biohacking: Jak žít věčně, aneb má Bryan Johnson opravdu recept na dlouhověkost? Enjoy Recept jak žít věčně? To si myslí, že má Bryan Johnson, jeden z nejznámějších biohackerů současnosti, zakladatel firmy Braintree. Firmu spolu se službou Venmo prodal v roce 2013 za slušné peníze PayPalu. Tento recept, který nazval Blueprint, zahrnuje řadu strategií, které slibují zpomalit, zastavit či i zvrátit stárnutí. Johnson založil také firmu Kernel, která se soustředí na zdraví mozku a zkoumá nemoci jako Alzheimer, mrtvice, otřes mozku, ale také zkoumá mozkovou aktivitu v různých stavech vědomí. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Vitamíny jsou v kapslích přítomné ve tradičních formách, přičemž vitamíny B9 a B12 jsou přidané ve svých aktivních formách- tak, jak je tělo schopné je lépe využít. To je dobrá zpráva, v případě kyseliny listové neboli vitamínu B9 je to ve formě metylfolátu, který podle výzkumů je vhodné přijímat v této aktivní formě. Je to proto, že jeho syntetická forma může kvůli přítomnosti běžných genetických mutací v populaci zhoršovat zdraví - ovlivňovat hladiny pohlavních hormonů či zhoršovat spánek. Vitamín B12, který se nachází výhradně v živočišných výrobcích, je zde také ve své metylované, čili lépe vstřebatelné formě. Oba tyto vitamíny hrají roli v základním buněčném procesu, metylaci, a jejich konzumace v těchto formách podporuje buněčné zdraví.

Reklama

Pozor na páku

Přinejmenším zajímavá je volba kombinace zinku a manganu a absence mědi v tomto doplňku stravy. Lidé, kteří preferují živočišnou složku potravy, mají větší šanci zkonzumovat dostatečné množství zinku a spíše budou mít nedostatek mědi a manganu a platí to i naopak. Pokud jste vegan jako Johnson, nebo jíte hodně rostlinných potravin, není zpravidla třeba dodávat tělu extra mangan. Ten navíc již v relativně nízkých dávkách může způsobovat problémy- jeho doporučené množství je 2 mg denně (polovina je obsažena v denní dávce Essential Capsules) a je určené i denní maximum 11 mg denně. Vegan toto množství zkonzumuje celkem snadno. Toxicita přemíry manganu se projevuje na centrálním nervovém systému. Pokus jste spíše masožravec, mangan v tomto doplňku vám prospěje, protože pořád je to nezbytný minerál, který hraje roli antioxidantu a prekurzoru v řadě vnitřních procesů. Ale potom vám zase může chybět měď, která funguje ze zinkem v těle na principu páky. Tato kombinace minerálů tak rozhodně není optimální podle výzkumů, které jsou k dispozici.

Biohacking: Prázdné kalorie jsou pro tělo to nejhorší Enjoy Je tu nový rok a toho chce řada lidí využít pro nový začátek v nějaké oblasti života. Velmi častým cílem je hubnutí, což je často motivací žít zdravěji. Není těžké si propojit, že zdravější život znamená často i váhu v rozumných mezích. Ale platí to i naopak, kdy štíhlejší tělo značí i zdravější životní styl? Alžběta Shejbalová Přečíst článek

O NAD a jeho prekurzoru nikotinamidu ribozidu, sulforafanu, fisetinu a koenzymu Q10 jsme na portálu newstream již podrobně psali, zaslouží si totiž pozornost biohackera. Luteolin je fytochemikálie - flavon, který má řadu pozitivních účinků na organismus. Obsahuje ho řada ovoce, zeleniny a léčivých bylin a má antioxidační, protizánětlivé, mozek chránící a bolest tlumící benefity. Spermidin je ve světě longevity kontroverzí substance. Její výzkum totiž přinesl velmi zajímavé výsledky v pokusech na myších a na buňkách in vitro. Další studie ale přinesly informaci, že organismus si umí dostatek spermidinu vyrobit samo a suplementace ničím nepřispívá. Essential capsules jsou určitě produkt, který lze i u nás na trhu snadno zaměnit za levnější i účinnější.

Druhý výrobek Essential Softgels je rozdělen do gelových kapslí, které obsahují olej s účinnými látkami - astaxanthinem, zeaxanthinem, lykopenem, luteinem a několika formami vitamínu K. Vitamínů K obsahuje kapsle vysoká množství a neměli by tedy doplněk konzumovat pacienti s předepsanými léky ředící krev s účinnou látkou warfarin či se zhoršenou srážlivostí krve. Ostatní látky patří do skupiny karotenoidů, ve vlastním organismu fungují jako barviva a po konzumaci hrají v našem těle úlohu antioxidantů, specificky prospívají zdraví očí. Essential Softgels obsahuje vysoká množství účinných látek, ale praktičtější i výhodnější bude pořídit samostatný výrobek s karotenoidy a vitamín K konzumovat v lépe koncipovaném multivitamínu.