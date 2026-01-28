Twist dospěl. Z trdelníku jsme vybudovali evropskou retailovou platformu, říká Radek Klein
Skupina Twist má za sebou rekordní rok. Tržby se přiblížily dvěma miliardám korun, EBITDA dosáhla 170 milionů korun a portfolio se rozrostlo na 12 značek. Vedle gastronomie skupina úspěšně expanduje i mimo food. Například díky akvizici sítě květinářství Kytky od Pepy. O tom, proč je klíčem k dalšímu růstu práce s daty, synergie mezi značkami a vstup investora CEIP, hovoří Radek Klein jeden ze zakladatelů skupiny Twist.
Když se ohlédnete za loňským rokem, co považujete za jeho největší přínos pro Twist?
Loňský rok byl pro Twist zásadní. Pokud bych měl vybrat jeden klíčový moment, byla to akvizice značky Kytky od Pepy. Nejenže šlo o jednu z nejvýznamnějších událostí v historii skupiny, ale zároveň se potvrdilo, že dokážeme velmi úspěšně fungovat i mimo gastronomii. Ukázalo se, že naše skutečná hodnota není jen ve značkách nebo produktech, ale především v lidech a v systému, který umíme aplikovat napříč různými koncepty.
Co přesně tímto systémem myslíte?
Jde o kombinaci procesů, technologií, práce s daty a know-how, které dokážeme přenášet na další značky – a to jak gastro, tak negastro. Díky tomu dnes z Česka pomáháme středoevropským značkám expandovat a budovat funkční franchisové modely.
Fungují Kytky od Pepy na stejném franchisovém principu jako Trdlkafe?
Ano, v principu ano. Dnes už máme dokonce tři možnosti spolupráce. Buď přijdete a my vám postavíme novou prodejnu, nebo vám prodáme již existující. Třetí, relativně nová varianta, je licenční model. Naučíme vás vše potřebné a vy si prodejnu vybudujete sami. Tenhle model jsme začali využívat právě u Kytek od Pepy a také u Trdlokafe v zahraničí.
Kde se loni skupině dařilo nejvíce?
Geograficky jednoznačně ve střední Evropě. Velmi detailně sbíráme a vyhodnocujeme data o tržbách, zákaznících i chování na jednotlivých trzích a jsme schopni na ně rychle reagovat. Když se ukázalo, že střední Evropa funguje nejlépe, logicky jsme na ni zaměřili pozornost.
Z hlediska jednotlivých konceptů byly vítězem právě Kytky od Pepy. Když jsme značku kupovali, měla 28 prodejen. Dnes jich má téměř sto a je druhou největší sítí květinářství v Česku.
Zapadla tato značka do skupiny bez problémů?
Až překvapivě přirozeně. Všechno je to o lidech. Pepa, (zakladatel značky Josef Dušátko), s námi zůstal a dál se podílí na jejím rozvoji. Stará se o dodávky květin a drží ducha značky. Zároveň jsme tam dosadili naši provozní ředitelku, která vybudovala silný tým. Díky tomu značka funguje velmi organicky a franchisanti mají zájem na zachování kontinuity. Kytky od Pepy jsou dnes jednoznačně love brand.
Zkušenost s negastrem se tedy osvědčila. Otevírá to cestu k dalším akvizicím?
Ano a už jsme se po ní vydali. Vrátili jsme se ke gastru spojením Bubblify a OXO a na podzim jsme vstoupili do segmentu vín a destilátů. Ten je mimochodem velmi podobný Kytkám od Pepy, jde o dárkový sortiment. Díky tomu dnes mezi značkami vznikají zajímavé synergie. Zákazník jde pro květinu a rovnou koupí láhev vína, případně vezme dětem bubble tea. Právě tyto průniky nám potvrzují, že skutečnou hodnotou Twistu je platforma, která značky propojuje.
V čem jsou tyto synergie nejviditelnější?
Projevují se postupně. Vidíme je ve sdílení know-how, přenosu dat i v rozvoji zaměstnanců , kteří se učí napříč koncepty. Teď pracujeme na společném věrnostním systému, moje představa je taková, že zákazník může sbírat body v jedné značce a uplatnit je v jiné, právě odkrývání těchto synergií patří mezi hlavní cíle letošního roku.
Kolik značek dnes skupina Twist sdružuje?
Aktuálně dvanáct.
Jak vypadá Twist v řeči čísel?
V loňském roce jsme obsloužili zhruba 20 milionů zákazníků ve více než 400 provozovnách. Pracuje pro nás přibližně pět tisíc lidí. Obrat se pohyboval lehce pod dvěma miliardami korun a EBITDA dosáhla necelých 170 milionů korun. Jsou to historicky nejlepší výsledky skupiny.
Do skupiny vstupuje investor CEIP. Co bylo hlavním důvodem?
Loňský rok byl pro Twist obdobím dospívání. Start-up se začal měnit ve velkou firmu. A to se lépe dělá s partnerem. CEIP přináší zkušenosti z většího byznysu, strategický nadhled a pomáhá nám spojit náš tah na branku s disciplínou a systémem, které jsou při této velikosti nutné.
Promítá se vstup investora do každodenního fungování?
Ne. Operativní řízení zůstává na nás, majoritu jsme si ponechali. CEIP se podílí především na dlouhodobé strategii, plánování a přípravě dalších akvizic. Zákazník, ať už koncový, nebo franchise partner, zůstává u nás vždy na prvním místě.
Co bude pro Twist klíčové v letošním roce?
Další růst, ale řízený. Chceme nastavit procesy odpovídající velikosti skupiny, posílit kontrolní i motivační systémy a dál rozvíjet propojení lidí s technologiemi. Spouštíme novou verzi vlastního pokladního systému propojeného napříč značkami, který pracuje s umělou inteligencí a dokáže data nejen sbírat, ale i interpretovat.
V čem jsou data pro řízení skupiny největším přínosem?
Zásadně ovlivňují naše rozhodování. Díky nim víme, co funguje v Praze, co v regionech a co v zahraničí. Například v centru Prahy je vysoká poptávka po kreativně upravených trdelnících, zatímco v regionech dominuje klasika. V Kofi-Kofi zase vidíme rostoucí zájem o výběrovou kávu, zejména u mladší generace. Díky vlastní pražírně dokážeme chuť kávy přizpůsobovat lokálním preferencím.
Když byste měl krátce shrnout aktuální kondici Twistu…
Máme energii a tah na branku, a dnes už i systém a disciplínu. Nerosteme bezhlavě, ale s cílem budovat dlouhodobou hodnotu. Naším cílem není rychlý exit, ale silná evropská retailová skupina.
