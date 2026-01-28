Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Twist dospěl. Z trdelníku jsme vybudovali evropskou retailovou platformu, říká Radek Klein

Twist dospěl. Z trdelníku jsme vybudovali evropskou retailovou platformu, říká Radek Klein

Radek Klein, zakladatel společnosti Trdlokafe
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Skupina Twist má za sebou rekordní rok. Tržby se přiblížily dvěma miliardám korun, EBITDA dosáhla 170 milionů korun a portfolio se rozrostlo na 12 značek. Vedle gastronomie skupina úspěšně expanduje i mimo food. Například díky akvizici sítě květinářství Kytky od Pepy. O tom, proč je klíčem k dalšímu růstu práce s daty, synergie mezi značkami a vstup investora CEIP, hovoří Radek Klein jeden ze zakladatelů skupiny Twist. 

Když se ohlédnete za loňským rokem, co považujete za jeho největší přínos pro Twist? 

Loňský rok byl pro Twist zásadní. Pokud bych měl vybrat jeden klíčový moment, byla to akvizice značky Kytky od Pepy. Nejenže šlo o jednu z nejvýznamnějších událostí v historii skupiny, ale zároveň se potvrdilo, že dokážeme velmi úspěšně fungovat i mimo gastronomii. Ukázalo se, že naše skutečná hodnota není jen ve značkách nebo produktech, ale především v lidech a v systému, který umíme aplikovat napříč různými koncepty. 

Co přesně tímto systémem myslíte? 

Jde o kombinaci procesů, technologií, práce s daty a know-how, které dokážeme přenášet na další značky – a to jak gastro, tak negastro. Díky tomu dnes z Česka pomáháme středoevropským značkám expandovat a budovat funkční franchisové modely. 

Fungují Kytky od Pepy na stejném franchisovém principu jako Trdlkafe? 

Ano, v principu ano. Dnes už máme dokonce tři možnosti spolupráce. Buď přijdete a my vám postavíme novou prodejnu, nebo vám prodáme již existující. Třetí, relativně nová varianta, je licenční model. Naučíme vás vše potřebné a vy si prodejnu vybudujete sami. Tenhle model jsme začali využívat právě u Kytek od Pepy a také u Trdlokafe v zahraničí. 

Kde se loni skupině dařilo nejvíce? 

Geograficky jednoznačně ve střední Evropě. Velmi detailně sbíráme a vyhodnocujeme data o tržbách, zákaznících i chování na jednotlivých trzích a jsme schopni na ně rychle reagovat. Když se ukázalo, že střední Evropa funguje nejlépe, logicky jsme na ni zaměřili pozornost. 

Z hlediska jednotlivých konceptů byly vítězem právě Kytky od Pepy. Když jsme značku kupovali, měla 28 prodejen. Dnes jich má téměř sto a je druhou největší sítí květinářství v Česku. 

Zapadla tato značka do skupiny bez problémů? 

Až překvapivě přirozeně. Všechno je to o lidech. Pepa, (zakladatel značky Josef Dušátko), s námi zůstal a dál se podílí na jejím rozvoji. Stará se o dodávky květin a drží ducha značky. Zároveň jsme tam dosadili naši provozní ředitelku, která vybudovala silný tým. Díky tomu značka funguje velmi organicky a franchisanti mají zájem na zachování kontinuity. Kytky od Pepy jsou dnes jednoznačně love brand. 

Twistcafe mění jméno i vedení

Zprávy z firem

Twistcafe Group se mění na Twist. Franšízová síť zahajuje novou etapu pod trojicí majitelů.

nst

Přečíst článek

Zkušenost s negastrem se tedy osvědčila. Otevírá to cestu k dalším akvizicím? 

Ano a už jsme se po ní vydali. Vrátili jsme se ke gastru spojením Bubblify a OXO a na podzim jsme vstoupili do segmentu vín a destilátů. Ten je mimochodem velmi podobný Kytkám od Pepy, jde o dárkový sortiment. Díky tomu dnes mezi značkami vznikají zajímavé synergie. Zákazník jde pro květinu a rovnou koupí láhev vína, případně vezme dětem bubble tea. Právě tyto průniky nám potvrzují, že skutečnou hodnotou Twistu je platforma, která značky propojuje. 

V čem jsou tyto synergie nejviditelnější? 

Projevují se postupně. Vidíme je ve sdílení know-how, přenosu dat i v rozvoji zaměstnanců , kteří se učí napříč koncepty. Teď pracujeme na společném věrnostním systému, moje představa je taková, že zákazník může sbírat body v jedné značce a uplatnit je v jiné, právě odkrývání těchto synergií patří mezi hlavní cíle letošního roku.  

Kolik značek dnes skupina Twist sdružuje? 

Aktuálně dvanáct. 

Jak vypadá Twist v řeči čísel? 

V loňském roce jsme obsloužili zhruba 20 milionů zákazníků ve více než 400 provozovnách. Pracuje pro nás přibližně pět tisíc lidí. Obrat se pohyboval lehce pod dvěma miliardami korun a EBITDA dosáhla necelých 170 milionů korun. Jsou to historicky nejlepší výsledky skupiny. 

Do skupiny vstupuje investor CEIP. Co bylo hlavním důvodem? 

Loňský rok byl pro Twist obdobím dospívání. Start-up se začal měnit ve velkou firmu. A to se lépe dělá s partnerem. CEIP přináší zkušenosti z většího byznysu, strategický nadhled a pomáhá nám spojit náš tah na branku s disciplínou a systémem, které jsou při této velikosti nutné. 

Promítá se vstup investora do každodenního fungování? 

Ne. Operativní řízení zůstává na nás, majoritu jsme si ponechali. CEIP se podílí především na dlouhodobé strategii, plánování a přípravě dalších akvizic. Zákazník, ať už koncový, nebo franchise partner, zůstává u nás vždy na prvním místě. 

Zakladatel Kytek od Pepy Josef Dušátko (vlevo) s Andreou Fenn a Danielem Ryškou z Twistcafe Group.

Síť Kytky od Pepy rozkvete. Nový majitel plánuje letos otevřít asi 30 poboček

Zprávy z firem

Květinářství letos převzala skupina Twistcafe, která provozuje kavárny Trdlokafe nebo stánky s kávou Kofi Kofi. A nový majitel má ambiciózní plány. S novým konceptem "květinových kaváren" chce expandovat do desítek českých měst.

ČTK

Přečíst článek

Co bude pro Twist klíčové v letošním roce? 

Další růst, ale řízený. Chceme nastavit procesy odpovídající velikosti skupiny, posílit kontrolní i motivační systémy a dál rozvíjet propojení lidí s technologiemi. Spouštíme novou verzi vlastního pokladního systému propojeného napříč značkami, který pracuje s umělou inteligencí a dokáže data nejen sbírat, ale i interpretovat. 

V čem jsou data pro řízení skupiny největším přínosem? 

Zásadně ovlivňují naše rozhodování. Díky nim víme, co funguje v Praze, co v regionech a co v zahraničí. Například v centru Prahy je vysoká poptávka po kreativně upravených trdelnících, zatímco v regionech dominuje klasika. V Kofi-Kofi zase vidíme rostoucí zájem o výběrovou kávu, zejména u mladší generace. Díky vlastní pražírně dokážeme chuť kávy přizpůsobovat lokálním preferencím. 

Když byste měl krátce shrnout aktuální kondici Twistu… 

Máme energii a tah na branku, a dnes už i systém a disciplínu. Nerosteme bezhlavě, ale s cílem budovat dlouhodobou hodnotu. Naším cílem není rychlý exit, ale silná evropská retailová skupina. 

Trdlokafé

Twist se rozkračuje od trdelníků k alkoholu

Zprávy z firem

Franšízová skupina Twist roste: po kytkách, bubble tea a trdelnících bude podnikat i ve víně a jiném alkoholu. Koupila moravské prodejny Víno & Destiláty.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Kofola rozšiřuje impérium a posiluje v Latinské Americe. Kupuje podíl v pivovarech, kávě i rumu

Kofola
ČTK
nst
nst

Nápojová skupina Kofola se dál rozšiřuje v Latinské Americe. Společnost se sídlem v Ostravě získá 49procentní podíl ve firmě Alta Fermentación, která v regionu provozuje mimo jiné tři řemeslné pivovary, pražírnu kávy, síť restaurací a kaváren i rumovou destilérku.

Hodnota transakce zveřejněna nebude, její vypořádání by mělo proběhnout do konce letošního prvního pololetí. Roční tržby Alta Fermentación přesahují 20 milionů dolarů, tedy zhruba 410 milionů korun.

Společnost působí v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru, kde zaměstnává více než 400 lidí. Její byznys stojí především na řemeslných pivovarech, doplněných o restaurace, kavárny a další nápojové projekty.

Podle Kofoly akvizice posiluje její přítomnost v Latinské Americe a zároveň zvyšuje exportní potenciál pro československé i adriatické značky skupiny. Po Kolumbii a Panamě, kde firma už déle působí díky kávovým farmám, tak nově vstupuje také na ekvádorský trh.

Nobilis Tilia

Kofola rozšiřuje bylinkový byznys: přebírá Nobilis Tilia

Zprávy z firem

Nápojářská skupina Kofola kupuje společnost Nobilis Tilia, která vyrábí čistě přírodní kosmetiku. Firma z Děčínska se stane součástí výrobce bylinných směsí a čajů Leros, který Kofole patří od roku 2018. Ve firmě Nobilis Tilia koupila stoprocentní podíl, hodnotu transakce neuvedla. Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě.

ČTK

Přečíst článek

„Do Latinské Ameriky nás původně přivedla káva. Bylo pro nás klíčové zajistit kvalitní zrno pro naše značky, ale postupně se začal otevírat prostor pro další rozvoj,“ uvedl generální ředitel skupiny Jannis Samaras.

Tři uznávané minipivovary

Podle něj Kofola akvizicí získává tři uznávané minipivovary a silné lokální značky řemeslných piv, které patří k málu dostupnému v čepované podobě napříč Kolumbií, Panamou a Ekvádorem. Součástí skupiny je také síť téměř 40 autentických hospod a kaváren. „Díky synergii chceme zvýšit efektivitu na obou stranách a znásobit tržby,“ dodal Samaras.

Cílem Alta Fermentación je stát se do roku 2030 lídrem v segmentu řemeslného piva a nápojů v Kolumbii a Panamě. „Jsme rádi, že jsme pro další růst našli partnera, jakým je Kofola. Společně chceme otevírat nové provozovny, rozvíjet franšízový model a uvést naši klíčovou značku La Rana Dorada na mezinárodní trhy,“ uvedli zástupci společnosti Berny Silberwasser a Tomas Delfino.

Pradiareň Kežmarok

Z chátrající ruiny průmyslové impérium. Jak historická továrna pod Tatrami získala hodnotu milionů

Reality

Zchátralá pradiáreň v Kežmarku dostává nový život. Z národní kulturní památky se stává moderní výrobní i veřejný areál, který propojuje industriální dědictví s budoucností města.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pivovar v Panamě vyrábí ročně zhruba 660 tisíc litrů piva La Rana Dorada, které se čepuje v 11 hospodách. Další klíčový pivovar v Bogotě produkuje značky Pola del Pub a Germania, třetí pivovar v Ekvádoru staví na značce Sinners.

Součástí skupiny je také kávová značka COLO Coffee, která provozuje devět kaváren a ročně zpracuje 26 tisíc kilogramů kávy. Portfolio doplňuje panamská rumová destilérka Pedro Mandinga s roční produkcí 26 tisíc lahví rumu.

Kofola v současnosti provozuje 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích a zaměstnává přibližně 3 200 lidí. Do jejího portfolia patří například značky Kofola, Rajec, Korunní, Jupí, Vinea, Semtex, ale také firmy UGO, Leros, Radenska či pivovary Holba, Zubr a Litovel.

Související

Mauricius bez filtrů: co se děje pod hladinou i mimo resorty

Mauricius
TMR, užito se svolením
nst
nst

Mauricius je často prezentován jako plážová destinace. Při delším pobytu ale vyjde najevo, že jeho skutečný charakter se odehrává na moři, pod hladinou a v každodenním rytmu ostrova.

Na Mauriciu je oceán všudypřítomný. Určuje počasí, pohyb lidí i to, jakým směrem se cestovatelé vydávají. Ať už člověk přijíždí v letní nebo zimní sezóně, brzy zjistí, že právě moře je hlavním pojítkem většiny zážitků na ostrově

Mauricius nemá čtyři roční období v evropském smyslu slova. Místo toho se střídají dvě sezóny, které zásadně ovlivňují způsob, jakým se ostrov využívá. V letních měsících, od prosince do dubna, se teploty běžně pohybují kolem 30 °C. Oceán je teplý a klidný, což přirozeně přitahuje potápěče a šnorchlaře. Mořský život je aktivní a viditelnost pod hladinou bývá velmi dobrá. V tomto období je ale potřeba počítat s vyšší vlhkostí a výjimečně i s cyklony, zejména kolem února.

16 fotografií v galerii

Zimní sezóna, trvající zhruba od května do října, přináší nižší teploty a stabilnější počasí. Pasátové větry jsou znatelné především na jihu a západě ostrova, kde se soustřeďují surfaři a kitesurfaři. a právě v těchto měsících se podél pobřeží objevují migrující velryby.

Korálové útesy jako přirozená hranice

Při pohledu z pláže je snadné přehlédnout, jak zásadní roli hraje korálový pás obepínající většinu ostrova. Útesy fungují jako přirozená bariéra, která zklidňuje oceán a vytváří laguny s mělkou vodou

Právě zde se odehrává většina každodenních mořských aktivit. V lagunách se pohybují malé ryby, korýši i želvy a není nutné se vydávat daleko od břehu, aby měl člověk možnost pozorovat podmořský život.

Coin de Mire: severní vody

Sever ostrova patří mezi oblasti, kde se potápění soustřeďuje dlouhodobě. Lokalita Coin de Mire je známá především dobrou viditelností a relativně zachovalými korálovými strukturami. Pod hladinou se zde běžně objevují hejna tropických ryb, želvy a občas i větší druhy. Pro potápěče je to místo, kde se dá strávit několik ponorů bez nutnosti dlouhých přejezdů nebo náročné logistiky.

Abu Dhabí

Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion

Reality

Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.

nst

Přečíst článek

Ranní hodiny v zátoce Tamarin

Zátoka Tamarin ožívá brzy ráno. Lodě vyrážejí ještě před východem slunce a míří k místům, kde se pravidelně objevují delfíni. Setkání s nimi není výjimečné, ale zároveň nepůsobí jako inscenovaná atrakce – spíš jako krátký moment pozorování v jejich přirozeném prostředí.

  • Přímý let z Prahy trvá přibližně 10–11 hodin. Při letech s jedním přestupem je celková doba cesty obvykle 13–15 hodin
  • Pro pobyty do 90 dnů není vyžadováno vízum. Časový posun je +3 hodiny oproti středoevropskému času (v zimě +4)
  • Mauricius nabízí stabilní klima po celý rok – teplejší období (prosinec–duben) je vhodné pro mořské aktivity, chladnější měsíce (květen–říjen) pro aktivní pobyt

V období od července do října se pozornost přesouvá dál od pobřeží. Migrující keporkaci se zde objevují pravidelně a často se přiblíží natolik, že jsou viditelní i z pevniny.

Le Morne a vlna One Eye

Na jižním cípu ostrova, v oblasti Le Morne, se charakter oceánu výrazně mění. Vítr je silnější a vlny pravidelnější. Vlna One Eye patří k místům, která mají respekt i mezi zkušenými surfaři.

Není určena pro každého a vyžaduje znalost místních podmínek. I pro ty, kteří na prkno nevstoupí, je ale zajímavé sledovat, jak se zde setkává přírodní síla oceánu s lidskou dovedností.

Mezi mořem a vnitrozemím

Mauricius není jednostrannou destinací. Stačí se vzdálit od pobřeží a krajina se rychle mění. Zelené kopce, čajové plantáže a pěší trasy v národních parcích nabízejí jiný pohled na ostrov než ten z pláže.

Kulturní život se odráží v menších festivalech, trzích a každodenním provozu měst. Události jako Mauritius Kreol Festival nebo oslavy čínského nového roku dávají nahlédnout do složení místní společnosti, které je výsledkem dlouhé historie migrace.

Ilustrační foto

Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Politika

Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

nst

Přečíst článek
Doporučujeme