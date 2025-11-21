Japonsko souhlasí s restartem největší jaderné elektrárny světa
Guvernér japonské prefektury Niigata Hidejo Hanazumi se rozhodl schválit obnovení provozu největší jaderné elektrárny na světě Kašiwazaki-Kariwa, která byla odstavena před více než deseti lety po jaderné katastrofě ve Fukušimě.
Agentura Reuters hovoří o kroku. který odstraní poslední překážku v úsilí firmy Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) o znovuzprovoznění elektrárny. Guvernérovo rozhodnutí nicméně ještě musí odsouhlasit prefekturní shromáždění. Agentura AFP navíc upozorňuje, že k obnovení provozu je také zapotřebí získat konečný souhlas od japonského jaderného regulačního úřadu.
TEPCO plánuje uvést do provozu dva největší bloky elektrárny, číslo 6 a 7, které mohou společně vyprodukovat 2710 megawattů (MW) elektřiny, což je o něco více než je instalovaný výkon jaderné elektrárny Temelín. Zároveň zvažuje vyřazení některých z pěti zbývajících bloků. Celkový instalovaný výkon elektrárny Kašiwazaki–Kariwa činí 8212 MW což je zhruba dvojnásobek výkonu Temelína a Dukovan dohromady.
Společnost TEPCO již dříve přislíbila 100 miliard jenů (více než 13 miliard Kč) na pomoc místním komunitám, aby získala podporu pro restart elektrárny, o který se snaží již mnoho let navzdory odporu některých místních obyvatel.
Japonsko po havárii ve Fukušimě odstavilo všech 54 jaderných reaktorů, které v té době byly v zemi v provozu. Od té doby se provoz obnovil ve 14 reaktorech, píše Reuters. Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová obnovování provozu jaderných elektráren podporuje s cílem posílit energetickou bezpečnost země.
