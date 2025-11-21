Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Japonsko souhlasí s restartem největší jaderné elektrárny světa

Japonsko souhlasí s restartem největší jaderné elektrárny světa

Uzavřená atomová elektrárna ve Fukušimě
ČTK
ČTK
ČTK

Guvernér japonské prefektury Niigata Hidejo Hanazumi se rozhodl schválit obnovení provozu největší jaderné elektrárny na světě Kašiwazaki-Kariwa, která byla odstavena před více než deseti lety po jaderné katastrofě ve Fukušimě.

Agentura Reuters hovoří o kroku. který odstraní poslední překážku v úsilí firmy Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) o znovuzprovoznění elektrárny. Guvernérovo rozhodnutí nicméně ještě musí odsouhlasit prefekturní shromáždění. Agentura AFP navíc upozorňuje, že k obnovení provozu je také zapotřebí získat konečný souhlas od japonského jaderného regulačního úřadu.

TEPCO plánuje uvést do provozu dva největší bloky elektrárny, číslo 6 a 7, které mohou společně vyprodukovat 2710 megawattů (MW) elektřiny, což je o něco více než je instalovaný výkon jaderné elektrárny Temelín. Zároveň zvažuje vyřazení některých z pěti zbývajících bloků. Celkový instalovaný výkon elektrárny Kašiwazaki–Kariwa činí 8212 MW což je zhruba dvojnásobek výkonu Temelína a Dukovan dohromady.

Chladicí věže jaderné elektrárny

Světová banka začne opět financovat jaderné projekty

Money

Světová banka začne po několika desetiletích opět financovat projekty na výrobu energie z jádra. Podle agentur AFP a Reuters to uvedl šéf organizace Ajay Banga. Banka poskytuje výhodné úvěry chudším zemím a jaderné elektrárny se rozhodla podpořit v době, kdy řada států začala spatřovat v nukleární energii klimaticky šetrnější alternativu k uhlí či plynu.

ČTK

Přečíst článek

Společnost TEPCO již dříve přislíbila 100 miliard jenů (více než 13 miliard Kč) na pomoc místním komunitám, aby získala podporu pro restart elektrárny, o který se snaží již mnoho let navzdory odporu některých místních obyvatel.

Japonsko po havárii ve Fukušimě odstavilo všech 54 jaderných reaktorů, které v té době byly v zemi v provozu. Od té doby se provoz obnovil ve 14 reaktorech, píše Reuters. Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová obnovování provozu jaderných elektráren podporuje s cílem posílit energetickou bezpečnost země.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Brusel utahuje šrouby: Rusku přibydou sankce, Ukrajině podpora

Kaja Kallasová
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie má jednoduchý dvoubodový plán: oslabit Rusko a podporovat Ukrajinu. Řekla po jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU bude pracovat na dalších sankcích proti ruské stínové flotile, oznámila mimo jiné.

Další unijní protiruské sankce se podle Kallasové budou týkat samotných lodí z takzvané stínové flotily i subjektů, které umožňují jejich provozování. Blok se nyní podle ní zaměří na příslušné dohody se zeměmi, pod jejichž vlajkami lodě plují.

Lodě, které jsou součástí takzvané stínové flotily, Moskva používá k obcházení sankcí, které se týkají exportu ruské ropy. Unie je uvalila kvůli už téměř čtyřleté ruské agresi proti Ukrajině. Tato plavidla jsou však spojována také s úniky ropy a s poškozováním kritické podmořské infrastruktury, jako jsou například komunikační kabely. Rusko má podle odhadů k dispozici více než tisícovku takových plavidel plujících pod různými vlajkami.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský

Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Politika

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.

ČTK

Přečíst článek

Jednání unijních ministrů zahraničí se konalo v době, kdy Spojené státy dávají ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému najevo, že by měl přijmout nový americký plán pro Ukrajinu. Ten ale podle dostupných informací obsahuje mimo jiné odevzdání některých ukrajinských území Rusku, které proti sousední zemi v únoru 2022 rozpoutalo plnohodnotnou válku. Kromě toho plán údajně počítá s výraznou redukcí ukrajinské armády či s omezením zbraňových systémů.

Kallasová už ráno před jednáním ministrů zahraničí zdůraznila, že aby plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa.

Unijní ministři zahraničí dnes v Bruselu mimo jiné schválili uvalení sankcí na dalších deset osob v souvislosti s porušováním lidských práv v Rusku. Jedná se mimo jiné o představitele ruského vězeňského systému zodpovědné za systematické mučení a nelidské zacházení s ukrajinskými zajatci, které často skončilo úmrtím zadržovaných jako v případě ukrajinské novinářky Viktorie Roščynové. Zařazení dotyčných na unijní sankční seznam navrhlo Česko.

Související

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Money

ČTK

Přečíst článek

Strnadova CSG roste. Tržby skupiny letos vzrostly o více než 82 procent

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
Michal Nosek
nos

Zbrojní průmysl vydělává. Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná miliardářem Michalem Strnadem, dál roste a řadí se k předním evropským obranným společnostem. Tržby skupiny za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhly 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procent.

„Výsledky CSG v roce 2025 potvrzují naši silnou růstovou trajektorii, odrážející trvale vysokou poptávku i strategickou expanzi. Ve třetím čtvrtletí jsme realizovali několik akvizic ve Střední Evropě, výrazně jsme pokročili v oblasti UAS a rozšířili naše působení na klíčových globálních trzích. Disciplína ve finančním řízení a cílený rozvoj nás posouvají do role jednoho z lídrů nové éry obranného průmyslu a pokročilých technologií v Evropě,“ uvedl Zdeněk Jurák, finanční ředitel skupiny CSG.

Segment Defence Systems zaznamenal tržby 3,46 miliardy eur a upravená provozní EBITDA 1,03 miliardy eur. Divize Ammo+ dosáhla tržeb 1,02 miliardy eur a upravená provozní EBITDA 168 milionů eur. Ostatní aktivity skupiny vygenerovaly tržby 79 milionů eur a upravenou provozní EBITDA 22 milionů eur.

Skupina CSG pokračuje ve své strategii budování světové, vertikálně integrované obranné a průmyslové platformy, která rozšiřuje své kapacity, technologie i globální dosah v reakci na měnící se potřeby moderní bezpečnosti.

FOTOGALERIE: Obrněnce Titus a Pandur vyrábí CSG

Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach 4×4, které se veřejnosti poprvé představilo na Slovensku v roce 2018, zatím stále čeká na příležitost. Dosud se neprodal žádný tento obrněnec. Vyrobeno jich bylo zatím osm, z toho dva kusy posloužily pro testy a byly rozstříleny Když Zetor získá zakázku, je schopen do roka spustit sériovou výrobu, kdy první rok by bylo možné vyrobit 40 kusů. Vozidlo Vega je modulární s možnostmi konfigurace podvozku 4x4 a 6x6, různým provedením nástaveb pro přepravu vojáků, odminovací úlohy a likvidaci min a nástražných výbušných zařízení, velení a řízení bojových operací či pro nasazení u policejních uživatelů. 17 fotografií v galerii

V první polovině roku 2025 CSG posílila evropskou výrobní základnu akvizicí závodu na výrobu nitrocelulózy v německém Bomlitzu a finalizací dohody o společném podniku se státní řeckou společností HDS, což přinese navýšení kapacit ve výrobě střední a velké ráže munice a dlouhodobé zajištění dodávek TNT.

Skupina také získala americkou společnost The Kinetic Group, čímž dále posílila své postavení na americkém trhu malorážové munice. Získáním zbývajícího minoritního podílu se CSG stala jediným vlastníkem Fiocchi Group. Na veletrhu IDET v Brně představila CSG prototyp nového obrněného vozidla Pandur 8x8 Evo, což dokládá schopnost skupiny inovovat a rozšiřovat své produktové portfolio.

Růst pokračoval i ve třetím čtvrtletí. V červenci CSG oznámila akvizici většinového podílu ve společnosti ZVI Vsetín, tradičním českém výrobci středorážové munice. V listopadu skupina podepsala kupní smlouvu na společnost Hydraulics s.r.o., významného českého výrobce hydraulických systémů a klíčového dodavatele pro firmy CSG působící v oblasti pozemních obranných systémů. Tyto akvizice dále rozšířily produktové portfolio a posílily vertikální integraci v rámci segmentu Defence.

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým

Money

Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.

pej

Přečíst článek

Související

Doporučujeme