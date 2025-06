Světová banka začne opět financovat jaderné projekty

Světová banka začne po několika desetiletích opět financovat projekty na výrobu energie z jádra. Podle agentur AFP a Reuters to uvedl šéf organizace Ajay Banga. Banka poskytuje výhodné úvěry chudším zemím a jaderné elektrárny se rozhodla podpořit v době, kdy řada států začala spatřovat v nukleární energii klimaticky šetrnější alternativu k uhlí či plynu.

Světová banka naopak zatím nerozhodla, zda bude pokračovat v podpoře stavby plynových elektráren, případně za jakých podmínek. „To bude vyžadovat další diskusi,“ citoval Reuters z e-mailu, který Banga rozeslal zaměstnancům banky.

K jaderným projektům se podle Bangy Světová banka vrací po desetiletích. Část zemí světa se začala od atomové energie odklánět po havárii japonské elektrárny Fukušima v roce 2011. Podle Reuters banka oficiálně zakázala financování jádra v roce 2013, z dostupných informací však není jasné, kdy naposledy nějaký podobný projekt podpořila.

Řada západních zemí včetně Francie či Česka je silným zastáncem jádra jako alternativy k uhlí a plynu a chystá nové reaktory, na podporu Světové banky však tyto ekonomicky vyspělé státy nárok nemají.

Banka se již ve zmíněném roce 2013 rozhodla výrazně omezit financování uhelných elektráren, jímž podle kritiků přispívala ke znečišťování ovzduší a oteplování planety. Rozhodla se snížit i objem půjček na projekty založené na ropě a plynu, i když v nejchudších zemích je dosud poskytuje.

