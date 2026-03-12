Jak si vedl ČEZ? Sledujte živě komentář managementu k výsledkům

Živý přenos z tiskové konference, na níž vedení ČEZ okomentuje loňské výsledky a nastíní výhled pro letošní rok, vysíláme od 10 hodin. Za společnost vystoupí generální ředitel Daniel Beneš, místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani a člen představenstva a finanční ředitel Martin Novák.
Loni došlo k uzavření největší zakázky v historii Česka. Společnost Elektrárna Dukovany II, kde ČEZ drží 20 procent a stát majoritních 80 procent, uzavřela smlouvu s korejskou KHNP na výstavbu nových jaderných bloků. Jde o zásadní projekt, který má zajistit budoucí energetickou bezpečnost země.
Energetický sektor nyní prochází zásadní transformací. Vedle výstavby nových jaderných zdrojů se řeší také rozvoj obnovitelných zdrojů, modernizace distribučních sítí a postupný útlum uhlí.
ČEZ jako největší výrobce elektřiny v zemi hraje v těchto změnách klíčovou roli. Výsledky za loňský rok tak podle analytiků nabídnou důležitý pohled na to, jak se firmě daří zvládat proměny evropské energetiky i velké investiční projekty.
Velkou pozornost investorů bude jistě přitahovat zejména výhled hospodaření na rok 2026 a informace o investicích do nových zdrojů. Energie je základem celé ekonomiky a témat k diskusi bude mnoho.
Český podnikatel a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač vlastní tři procenta akcií společnosti ČEZ s hodnotou kolem 19,4 miliardy korun. Akcie drží prostřednictvím firmy Belviport Trading registrované na Kypru. Tykač to oznámil České národní bance a upozornil na to Ekonomický deník. Server Kurzy.cz připomněl, že za posledních deset let neměl žádný z minoritních akcionářů firmy tak velký podíl.
Vláda plánuje převzít stoprocentní kontrolu nad energetickou skupinou ČEZ. Stát chce vykoupit podíly minoritních akcionářů a stát se jediným vlastníkem klíčové energetické firmy v zemi. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka má proces začít ještě letos a trvat zhruba dva a půl roku. Opozice ale varuje před vysokými náklady a negativním dopadem na veřejné finance.
Energetická krize vyvolaná konfliktem na Blízkém východě už podle Evropské komise zdražuje dovoz paliv do Evropy. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová uvedla, že během deseti dnů války zaplatili evropští daňoví poplatníci o tři miliardy eur více. Varovala také před návratem k ruským fosilním palivům. Podle ní by to zvýšilo závislost Evropy.
Vrátit se za současné krize na Blízkém východě k ruským fosilním palivům by byla strategická chyba, řekla ve středečním projevu před europoslanci ve Štrasburku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dokud bude Evropská unie dovážet významnou část fosilních paliv z nestabilních regionů, je podle ní zranitelná a závislá.
Obrana emisních povolenek
Šéfka Komise se vyjádřila i k některým výzvám zrušit systém emisních povolenek ETS. Bez tohoto systému by EU byla ještě zranitelnější a závislejší, uvedla von der Leyenová. Unie systém emisních povolenek potřebuje, je ale třeba jej modernizovat, dodala.
„Díky krokům, které jsme v posledních letech podnikli, je dnes Evropa mnohem méně vystavena závislosti na dovozu fosilních paliv. To však neznamená, že jsme imunní vůči cenovým šokům, energetické trhy jsou globální,“ uvedla von der Leyenová s tím, že narušení dodávek v oblasti Perského zálivu ovlivňuje ceny po celém světě.
Ekonom Pavel Kohout: Benzínky zdražují hned. Bez ohledu na zásoby
Studie Mezinárodního měnového fondu (IMF) ukazují, že růst ceny ropy o desetinu zvýší inflaci asi o 0,4 procentního bodu a že tento efekt postupně slábne. Dopad vojenského konfliktu kolem Perského zálivu na růst cen dnes nikdo odhadnout nedokáže. Klíčové totiž je, jak dlouho potrvá. A rekordní inflaci po covidu nezpůsobil jen samotný šok, ale hlavně masivní tisk peněz a fiskální stimulace, připomíná v rozhovoru pro Newstream ekonom a zakladatel společnosti Algorithmic Investment Management Pavel Kohout.
Konkrétně zmínila, že od začátku konfliktu vzrostly ceny plynu o 50 procent a ceny ropy o 27 procent. „Když to převedeme na eura, pouhých deset dní války už stálo evropské daňové poplatníky o tři miliardy eur více za dovoz fosilních paliv. To je cena naší závislosti v energetické oblasti,“ řekla šéfka EK europoslancům.
Zdůraznila, že EU má zdroje energie, které pocházejí z Evropy, jde o obnovitelné zdroje a jadernou energii. Jejich ceny přitom zůstaly během posledních deseti dnů stejné.
„Přesto někteří v současné krizi tvrdí, že bychom měli opustit naši dlouhodobou strategii, a dokonce se vrátit k ruským fosilním palivům. To by byla strategická chyba. Učinilo by nás to závislejšími, zranitelnějšími a slabšími,“ dodala von der Leyenová.
Unie podle ní musí být v provádění své dlouhodobé strategie pragmatičtější a chytřejší, směr, kterým jde, je ale správný.
Babiš chce reformu povolenek
K systému emisních povolenek EU ETS má dlouhodobě výhrady český premiér Andrej Babiš. Tvrdí, že povolenky se staly předmětem spekulací a unie kvůli nim ztrácí konkurenceschopnost vůči jiným regionům, Česko na nich navíc podle něho tratí.
Systém ETS 1, který funguje od roku 2005 a vztahuje se na energetiku, průmysl a letectví, Babiš neodmítá v plném rozsahu, ale požaduje jeho zásadní reformu. Systém ETS 2, který má od roku 2028 rozšířit povolenky na silniční dopravu a vytápění budov, česká vláda odmítá úplně.
Ministr Červený: Povolenky zdražují energie a živí spekulanty
Systém emisních povolenek se podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) změnil v obchodní komoditu, na které vydělávají spekulanti. Kritizuje zejména plánované rozšíření systému na budovy a dopravu (ETS2), které podle něj povede ke zdražení energií a pohonných hmot. Červený to řekl v rozhovoru s ČTK.
Březnový žebříček spořicích účtů přináší na první pohled známý obrázek. Nejlepší sazby se pořád drží kolem čtyř procent, často ale za cenu podmínek, limitů či časově omezených bonusů. Do březnového přehledu se ale vkrádá nový faktor: válka v Íránu.
Nejlepší spořicí účty v březnu nabízí úročení kolem čtyř procent, s přehledem tak poráží současnou inflaci, která podle čerstvých dat Českého statistického úřadu v únoru zvolnila na 1,4 procenta. Nejvyšší nabídky ale obvykle vyžadují, aby střadatelé plnili různé podmínky – například, aby aktivně využívali běžný účtet nebo kombinovali spoření s investicemi.
Březnové srovnání má oproti únoru nového „krále“. Nejvyšší sazbu, 5,01 procenta ročně, aktuálně nabízí mBank u dětského spořicího účtu mSpoření. Sazba ale platí pouze pro děti do 15 let a jen pro vklady do 50 tisíc korun. Nad tuto hranici už úročení klesá na 3,01 procenta.
TOP spořicí účty
Pro běžné střadatele tak zůstává realita podobná jako v předchozím měsíci. V čele žebříčku se drží Partners Banka, která nabízí bonusovou sazbu navázanou na doporučení nového klienta. Za každého přivedeného zákazníka získá stávající klient na jeden měsíc zvýhodněný úrok 4,06 procenta pro vklady do půl milionu korun. Stejný bonus na tři měsíce získává i nováček.
Hned za ní je mBank, u níž lze získat sazbu lehce nad čtyřmi procenty. Podmínkou je ale aktivní využívání běžného účtu, zejména pravidelný příjem peněz a platby kartou.
Třetí příčka patří Raiffeisenbank, která vklady úročí rovnými čtyřmi procenty při splnění podmínky deseti plateb kartou měsíčně. Právě kombinace relativně vysoké sazby a jednoduchých podmínek drží tuto banku dlouhodobě mezi nejatraktivnějšími nabídkami na trhu. Také Banka Creditas odměňuje střadatele čtyřprocentní bonusovou sazbou, ale pouze ty, kteří pravidelně investují alespoň 3000 korun měsíčně. Creditas je v aktuálním srovnání poslední, která se ještě drží čtyřky. Další nabídky už začínají pod touto hranicí (viz. žebříček spořicích účtů na konci článku).
Vyplatí se ještě? Kolik vám letos vydělají termíňáky
Úroky na termínovaných vkladech se v únoru nejčastěji pohybují mezi 2,3 a 3,4 procenta ročně. Sazby přes tři procenta nabízejí jen vybrané banky. Většina velkých bank se drží blíže k hranici tří procent, či spíše pod ní.
Komerční banky se při úročení vkladů orientují podle základních úrokových sazeb České národní banky, které určují cenu peněz v celé ekonomice. Centrální banka při rozhodování o sazbách sleduje především vývoj inflace a inflačních očekávání. Pokud cenové tlaky sílí, má tendenci držet úroky výše. A současný konflikt a vojenské operace v Íránu mohou právě přes růst cen ropy a energií představovat nový zdroj inflačních tlaků.
Čím déle bude Hormuzský průliv, strategická námořní tepna mezi Íránem a Ománem, přes kterou proudí asi pětina světového obchodu s ropou, uzavřený, tím větší dopady do cen to bude mít. Trhy se v tuto chvíli začínají připravovat na konflikt, který může trvat spíše týdny, ale i měsíce.
„Pokud by vojenské operace skončily do měsíce a podařilo by se restartovat produkční a rafinační kapacity řádově do dvou měsíců, tlak na ceny by nemusel být vysoký,“ podotkl vedoucí týmu Investice v Air Bank Petr Žabža.
S krátkodobým výpadkem dodávek ropy a LNG si totiž trhy a spotřebitelé dokážou poradit. Ale prodloužení nebo případná eskalace konfliktu může podle oslovených ekonomů vést ke změně inflačních očekávání, kdy jednotlivé ekonomické subjekty začnou do svých kalkulací zahrnovat vyšší inflační cíle a obecná cenová hladina se začne posouvat nahoru.
„Je jen málo pravděpodobné, že by se cena ropy brzy vrátila na úrovně kolem 70 dolarů za barel, kde by byl její inflační potenciál omezený. V tuto chvíli jsme tedy schopni odhadnout, že konflikt už bude mít na inflaci v Česku měřitelný dopad, ale jeho horní odhad zatím neznáme,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.
„Samotné zdražení pohonných hmot by mohlo inflaci během dvou měsíců zvýšit přibližně o 0,7 procentního bodu,“ podotkl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. V delším horizontu by se navíc mohl přidat růst cen energií. „Elektřina a plyn mohou v případě prodlužování konfliktu inflaci zvýšit o více než jeden procentní bod,“ dodal.
Obdobně to vidí i ekonomové České spořitelny. Pokud by ceny ropy a plynu zůstaly na nynějších úrovních po zbytek letošního roku, mohlo by to podle nich zvýšit českou inflaci zhruba o jeden procentní bod, tedy do blízkosti tří procent. „V našem základním scénáři ale předpokládáme uklidnění situace v zálivu v nejbližších týdnech bez nějaké větší eskalace, čemuž by odpovídalo zvýšení české inflace za celý rok 2026 jen v rozsahu nízkých desetin procentního bodu,“ doplnil Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.
Dopady konfliktu při černějších scénářích nemusejí zůstat jen u energií. Dražší doprava a narušené obchodní trasy mohou postupně zdražovat i další položky – od zemědělských produktů až po výrobu baterií a čipů.
Šéf měnové sekce ČNB Sklenář: Válka v Perském zálivu nás ovlivňuje nepřímo. Nová inflační vlna Česku nehrozí
Válečný konflikt dopadne na Česko pouze zprostředkovaně. Dnešní situace je úplně jiná, než na přelomu let 2021 a 2022, kdy česká ekonomika už delší dobu nebyla v dobré kondici a po invazi Ruska na Ukrajinu jsme zažili energetickou krizi a masivní vzestup inflace. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že velká inflační vlna, která tu byla před pár lety, nám nyní nehrozí,“ říká v rozhovoru pro Newstream ředitel sekce měnové České národní banky (ČNB) Petr Sklenář.
Vyšší inflace – nebo už jen obava z jejího růstu – mění také očekávání ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb České národní banky. Před vypuknutím konfliktu trh očekával, že ČNB do konce roku základní sazbu spíše sníží, nebo že ji ponechá na stávajících 3,5 procenta. Nyní dochází k přehodnocení těchto sázek. Ekonomové nově připouštějí i to, že by sazby ČNB mohly naopak růst.
Objevují se dokonce predikce, že by se základní sazba ČNB mohla na konci roku přiblížit nebo dokonce dostat nad čtyři procenta. „To je ale v momentální situaci hodně extrémní scénář, platný pouze pro případ, kdyby se měl nedostatek ropy a plynu protáhnout třeba do léta, kdy bude nutné naplnit zásobníky na další zimu,“ uvedl hlavní analytik SAB Finance Tomáš Kudela. „Tyto úrovně zatím považujeme spíše za nadsazené,“ souhlasí mluvčí Partners Banky Tereza Píchalová.
Na nabídkový šok, který aktuálně zažívají energetické trhy, by podle Petra Dufka z Banky Creditas neměla ČNB reagovat předčasně. „Teprve pokud by se rozjely sekundární efekty a inflační očekávání, bylo by na místě něco dělat,“ uvedl ekonom s tím, že ČNB by měla nyní sledovat především stabilitu koruny a širší vývoj ekonomiky.
Dalibor Martínek: Sníží rada ČNB sazby? Překvapení se občas dějí, ale teď tomu tak nebude
Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová nedávno v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedla, že z jejího pohledu je cyklus snižování úrokových sazeb v Česku pro tuto chvíli „téměř jistě“ u konce. Měnové podmínky budou podle ní muset zůstat přísnější po delší dobu.
Podobně situaci vidí i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle něj je zatím základním scénářem spíše stabilita úrokových sazeb ČNB. Zároveň ale upozorňuje, že pokud by se cena ropy držela kolem 100 dolarů za barel i ve druhé polovině roku, zpřísnění měnové politiky by už bylo na místě.
Klidný pohled na vývoj inflace má i sama ČNB. Podle ředitele sekce měnové ČNB Petra Sklenáře zatím současné napětí na Blízkém východě nepředstavuje tak silný šok, jaký Evropa zažila během energetické krize po ruské invazi na Ukrajinu. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že velká inflační vlna, která tu byla před několika lety, nám nyní nehrozí,“ uvedl Sklenář v rozhovoru pro Newstream. Jinými slovy, z úvah centrální banky zatím spíše jen mizí scénář dalšího snižování sazeb.
Pokud by se tedy potvrdil scénář stabilních sazeb ĆNB, výrazné změny v úročení spořicích účtů čekat nelze. „Pravděpodobnost letošního nárůstu sazby na vkladech je nyní 33 procent,“ podotkl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Žebříček spořicích účtů (březen 2026)
Rychlý přehled nejzajímavějších sazeb a podmínek. Tabulka zachycuje běžné spořicí účty i speciální nabídky, například dětské účty. Detaily a kompletní srovnání doplňují poslední dva sloupce tabulky. Scroll pro pohyb v tabulce na jejím konci.
Banka
Max. sazba p.a.
Limit pro max. sazbu
Podmínky pro max. sazbu
Poznámka
SpeciálmBank – mSpoření pro děti
5,01 %
do 50 000 Kč
Určeno pouze pro děti do 15 let
Nad 50 000 Kč se zůstatek úročí sazbou 3,01 %. Sazba je garantována do 30. 6. 2026.
1Partners Banka
4,06 %
do 500 000 Kč
Doporučení nového klienta / využití kódu od stávajícího klienta. Pro doporučovatele platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce.
Poté se sazba vrací na 3,06 % při splnění podmínky pěti plateb měsíčně, jinak klesá na 1,5 %.
2mBank – mSpořicí účet Plus
4,01 %
do 500 000 Kč
První 3 měsíce bez podmínek. Poté typicky příjem min. 15 000 Kč měsíčně na mKonto + min. 5 plateb kartou měsíčně.
Garance sazby do 31. 3. 2026. Nad 500 000 Kč banka úročí nižšími sazbami (např. 3,61 % do 3 mil. a 3,21 % nad 3 mil.).
3Raiffeisenbank
4,00 %
do 500 000 Kč
10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu v aplikaci. Výše bonusového úroku se odvíjí i od typu běžného účtu.
U Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu se vklady do 500 000 Kč úročí 4 %. Nad limit platí nižší sazby podle typu běžného účtu.
4CREDITAS
4,0 % / 3,5 %
do 500 000 Kč
Investice min. cca 3 000 Kč měsíčně pro 4,0 %. Nižší investice zajistí úrok 3,5 %. Bez investice platí sazba 3,0 %.
Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB
3,80 %
do 250 000 Kč (u Premium konta do 1 000 000 Kč)
5 plateb kartou měsíčně a kombinace aktivit (investice / penze / stavebko) alespoň 1 500 Kč měsíčně.
Od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 %. Garance sazeb do 31. 3. 2026.
6Česká spořitelna
3,80 %
do 400 000 Kč
Plus účet + George + pravidelné investice nebo penzijní spoření (typicky min. 2 000 Kč měsíčně)
Bez investování je sazba výrazně nižší. Zůstatek nad limitem je úročen jen minimálně.
7VÚB Banka
3,60 %
bez stropu
Bez podmínek (produkt slovenské banky pro české klienty)
Pozor na daňové potvrzení – bez doložení českého daňového domicilu může banka uplatnit srážku 19 %.
8Komerční banka
3,50 %
do 1 000 000 Kč
Bonus typicky na 6 měsíců, aktivace v aplikaci, u stávajících klientů často jednorázový převod min. 100 000 Kč z jiné banky. Garance sazby do 31.3. 2026
Po bonusovém období sazba klesá. Při nesplnění podmínek bývá úročení jen 0,10 %.
9Fio banka
3,25 %
do 200 000 Kč
Bez složitých podmínek
Od 200 000 Kč do 1 mil. je úrok 0,10 %, od 1 do 10 mil. 0,15 %, nad 10 mil. 0,20 %.
10Trinity Bank
3,21 %
nad 600 000 Kč
Pásmové úročení, vyšší sazba až od vyššího zůstatku
Při zůstatku od 300 000 Kč do 600 000 Kč je sazba na celý vklad 2,80 %, při nižším zůstatku 2,01 %.
11UniCredit Bank
3,15 %
do 2 000 000 Kč
Min. 3 platby kartou měsíčně + příjem min. 20 000 Kč nebo investice min. 2 000 Kč měsíčně. Garance sazby do 31.3. 2026
12MONETA Money Bank
2,9 %
bez limitu
Prémiový účet Gold; bez poplatku typicky při vyšším objemu vkladů alespoň 1 mil. Kč
Alternativa „Spoření H“ nabízí 2,6 % do 1 mil., 0,5 % nad 1 mil. Garance sazeb do 31. 3. 2026.
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
